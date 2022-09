La nueva colección de Lebor Gabala se inspira en las luces de las auroras boreales de Noruega

La colección Aurora del Otoño/Invierno 2022-2023 está inspirada en el último viaje a Noruega del equipo de Lebor Gabala. El impacto de la luz de las auroras boreales y los emocionantes colores que se dibujan en el cielo como bailando al ritmo de la vibración de la Tierra, se materializa en esta colección con la amplia gama de colores. Desde los muy alegres y vivos hasta los más neutros, como si fuese el momento en que desaparecen.

En Aurora OI22/23 encontraréis abrigos, chaquetones y chaquetas petit en lana y alpaca con jacquard de cuadros, pata de gallo y de fantasía, siempre con mucho color retomando la inspiración de las luces brillantes de las auroras boreales. En esta línea, una serie de jerséis básicos lisos y con pequeñas trenzas 100% lana en un corte básico y en clave crop que aportan una alternativa muy versátil.

También mezclan lana Merino extrafina con seda en una serie de cárdigans, jerséis y pantalones que añaden movimiento y un aspecto más fluido a la colección de punto. El toque más invernal, lo descubriréis en los calados de baby alpaca en mantones, con y sin flecos, y chales para arroparse.

Y como es habitual, presentan un out of the box de la inspiración principal con un traje de americana y pantalón muy sixties en tejido jersey de lana.