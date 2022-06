lunes 13 de junio de 2022 , 09:09h

La firma Lebor Gabala inunda de flores muchos de los diseños de su colección estival.

Encontramos camisas, tops, pantalones tanto cortos como largos y vestidos que nos hacen viajar a los años 70 con su estilo casual chic.

Colores intensos que nos invitan a soñar con California dreamin' que así se llama su colección de Verano 2022 y se inspira en la mítica canción que John y Michelle Phillips escribieron cuando aún no habían formado el grupo The mamas and the papas.