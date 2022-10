Papeles de cine: Proyecta 2022. Zinemaldia Plus. Diálogos de Cineastas

jueves 20 de octubre de 2022 , 09:21h

PROYECTA 2022 ACOGERÁ LA PRESENTACIÓN DE QUINCE PROYECTOS EN BUSCA DE COPRODUCCIÓN

Proyecta, iniciativa de Ventana Sur, el Marché du Film del Festival de Cannes y el Festival de San Sebastián, acogerá la presentación a productoras, agencias de ventas internacionales y responsables de programación de festivales de 15 proyectos en búsqueda de coproducción entre Europa y América Latina con el objetivo de completar su financiación y encontrar nuevos socios. Para esta edición se han recibido un total de 172 propuestas en una convocatoria que ha tenido como novedad el requisito de que fueran primeras y segundas obras.

La quinta edición de Proyecta, que se celebrará de manera presencial y online en el marco de Ventana Sur, consistirá en una sesión de pitchings el 30 de noviembre en Buenos Aires a cargo de sus productoras o productores y citas presenciales one on one el 1 de diciembre. Los proyectos tendrán también posibilidad de concertar citas online el 6 de diciembre.

La selección está compuesta por doce proyectos latinoamericanos, procedentes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, y Venezuela, y tres europeos: dos con producción francesa y portuguesa y un tercero español, Nosotros / Us, presentado en el Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival de San Sebastián. Agustina Chiarino (Mutante Cine & Bocacha Films), Paulo Roberto de Carvalho (Autentika Films) y Esperanza Luffiego (Festival de San Sebastián) han estado a cargo de la selección. Como novedad, este año se concederá a uno de los proyectos un premio dotado con 5.000 €.

Proyecta forma parte de Ventana Sur, el principal mercado audiovisual latinoamericano que organizan conjuntamente el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA) y el Marché du Film - Festival de Cannes y cuenta con el apoyo de Europa Creativa MEDIA. La edición de 2022 se celebrará del 28 de noviembre al 2 de diciembre.

ÚLTIMAS SESIONES DEL AÑO DE ZINEMALDIA + PLUS

La investigación en torno a la figura del cineasta Antxon Eceiza, la carta blanca del programador Paolo Moretti y los resultados del proyecto Z70: todas las historias posibles inspiran las tres últimas sesiones de 2022 de Zinemaldia + Plus, el foco anual con el que el Festival de San Sebastián participa mensualmente en la programación de la pantalla pública compartida de cine de Tabakalera, organizado por el área de Z365, el festival de todo el año.

22 de octubre

La jornada del 22 de octubre girará en torno al cineasta Antxon Eceiza. A las 18:00 horas, la subdirectora del Festival de San Sebastián y autora de la tesis Entre Antonio y Antxon Eceiza. Cine y política, Maialen Beloki, presentará su libro Antxon Eceiza. Vidas, tiempos, obras, publicado por la editorial Shangrila, acompañada por el catedrático de Comunicación Audiovisual Santos Zunzunegui. A las 19:00 horas se presentará oficialmente el tercer número de la revista académica ZINE dedicado a la biofilmografía de Antxon Eceiza. En la presentación, que será bilingüe, participarán Maialen Beloki y el investigador Beñat Sarasola, cuyos escritos se han recogido en este número. Posteriormente se proyectará el filme del cineasta donostiarra Ke arteko egunak (1989), primera película en euskera que compitió en la Sección Oficial del Festival y que podrá verse en versión original con subtítulos en castellano.

26 de noviembre

El 26 de noviembre, Zinemaldia + Plus acogerá el estreno de la película Re Granchio (2021), dirigida por los cineastas italianos Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis. La película forma parte del marco de cartas blancas que el Festival ha propuesto a responsables y programadores de festivales de cine, iniciado el pasado año con Vanja Kaludjercic, directora del Festival de Rotterdam. Re Granchio se mostró en la Quincena de Realizadores de Cannes y ha sido seleccionada por su exdirector artístico, Paolo Moretti, quien ejerció como jurado de la sección New Directors del pasado Festival de San Sebastián.

15 de diciembre

El habitual programa público organizado por el proyecto Z70: todas las historias posibles acogerá este año la culminación de la primera fase de la conservación e investigación del archivo del Festival. El 15 de diciembre se presentará la nueva página web que acogerá las colecciones digitales del archivo comprendidas por todos los ejemplares de la revista Zinemaldia, publicada desde 1954, más de 2.000 fotografías provenientes de los fondos propios del Festival y de la colección Kutxateka, así como la colección completa de carteles preservados, con más de 200 nuevos ejemplares. Además, se presentarán las conclusiones del trabajo realizado en los últimos cuatro años y se proyectará el cortometraje ¿Cuáles son nuestros años? (2021) de Clara Rus, filmado como alumna de la primera promoción de Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE) cuando el archivo comenzaba a dar sus primeros pasos.

SEGUNDA EDICIÓN DEL CURSO ‘DIÁLOGOS DE CINEASTAS’, ORGANIZADO POR EL CENTRO CULTURAL KOLDO MITXELENA

Koldo Mitxelena Kulturunea (KMK) acogerá, tras el éxito de su primera edición, la segunda temporada del curso Diálogos de cineastas, dirigido a estudiantes y personas aficionadas al cine impartido por profesionales del cine y organizado junto al área de Z365, el festival de todo el año del Festival de San Sebastián, y Elías Querejeta Zine Eskola.

Estibaliz Urresola, Irati Gorostidi, Maider Fernández Iriarte, Albert Serra, Mikel Gurrea, Fernando Franco, Pilar Palomero, Alauda Ruiz de Azua, Carlota Pereda, Alberto Rodríguez, Belén Funes, Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga participarán en este curso que se articulará en nueve sesiones abiertas dirigidas a todos los públicos, desde cinéfilos a estudiantes de cine. El programa, para el que no será necesaria la inscripción previa, crece en número de sesiones (de cinco a nueve), que se celebrarán entre noviembre y mayo.

El interés suscitado por la iniciativa se mide no solo en las plazas agotadas de la primera edición, tanto en formato presencial como online, sino también en el carácter participativo de las conversaciones, rematadas por el diálogo entre público y cineastas.

Este curso pretende ofrecer a la persona aficionada al cine nuevas claves para entender mejor lo que se oculta a la vista en la producción y realización de una película. Diálogos de cineastas desvela, en un ameno formato dialogado, la intrahistoria de la creación cinematográfica. Todas las conversaciones están atravesadas por la idea del cine como un oficio colectivo. A cada cineasta le acompañará alguna de las personas con las que colabora habitualmente en distintos ámbitos (montaje, interpretación, guión, producción) u otras cineastas con las que comparte generación, punto de partida o inquietudes formales y temáticas.

Estibaliz Urresola, Irati Gorostidi y Maider Fernández Iriarte protagonizarán el 3 de noviembre la primera de las nueve conversaciones, que terminarán a finales de mayo con Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga.

Todas las sesiones se realizarán, a las 19:00, en Areto Nagusia de KOLDO MITXELENA Kulturunea y se emitirán en abierto por su página web (kmk.gipuzkoakultura.eus).