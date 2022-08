Cine, Cine, Cine: Retrospectiva sobre Claude Sautet. WIP Europa. Spanish Screenings

jueves 11 de agosto de 2022 , 09:09h

13 LARGOMETRAJES EN LA RETROSPECTIVA DEDICADA EN SAN SEBASTIÁN AL DIRECTOR CLAUDE SAUTET

La retrospectiva de la 70ª edición del Festival de San Sebastián mostrará trece largometrajes que el cineasta francés Claude Sautet dirigió entre los años 1956 y 1995. El ciclo, organizado en colaboración con Filmoteca Vasca, se completará con el libro Conversaciones con Claude Sautet, traducción del volumen de entrevistas con el director realizadas por Michel Boujut.

El trabajo fue publicado originalmente por Institut Lumière / Actes Sud en 1994 y conoció su edición definitiva en 2014. El libro cuenta con prólogos de Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes y del Institut Lumière, y del actor Daniel Auteuil, mientras que el epílogo lleva la firma del cineasta Bertrand Tavernier. También se ha añadido un texto escrito por Quim Casas, crítico y miembro del comité de selección del Festival de San Sebastián, que contextualiza la figura de Sautet en España y en el Festival.

El cartel de la retrospectiva ha sido diseñado por Dimensión a partir de una fotografía de Claude Sautet en el set de rodaje de la película Garçon! (1983).

CUATRO PRODUCCIONES DE BULGARIA, REPÚBLICA DE MOLDAVIA, TURQUÍA Y UCRANIA PARTICIPARÁN EN WIP EUROPA

Cuatro producciones de Bulgaria, República de Moldavia, Turquía y Ucrania conforman la selección de WIP Europa, iniciativa del Festival de San Sebastián que se celebrará los días 19, 20 y 21 de septiembre y que está dirigida a películas de producción mayoritaria europea en fase de postproducción.

La directora búlgara Nadejda Koseva, cuyos cortometrajes participaron en los festivales de Berlín, Sundance y Sarajevo, presenta su segundo largometraje, Klopka / The Trap, que narra el conflicto al que se enfrenta un habitante de un pueblo a orillas del Danubio cuando debe tomar partido ante ciertas demandas empresariales de inversores extranjeros. Con su debut, Irina, obtuvo una nominación al premio European Discovery de la Academia de Cine Europeo.

También firma su segunda película el actor, montador y realizador Anatol Durbala conocido cómico de la República de Moldavia. En Varvara narra la historia de un trabajador honesto que necesita dinero para salvar la vida de su bebé prematuro, lo que le lleva a enfrentarse a la disyuntiva de tener que empezar a aceptar sobornos.

Selman Nacar regresa a San Sebastián con la producción turca Tereddüt Çizgisi / Hesitation Wound. El filme transcurre en una única jornada, el día en que se dicta el veredicto al delincuente al que defiende la protagonista, abogada criminalista que también debe ocuparse de su madre enferma. Nacar compitió en New Directors en 2021 con Iki Şafak Arasında / Between Two Dawns, que en 2020 se había alzado con el Premio de la Industria WIP Europa y el Premio WIP Europa.

Ty mene lyubysh? / Do You Love Me?, segundo largometraje de la cineasta ucraniana Tonia Noyabrova, está ambientado en Kyiv en los últimos años de la Unión Soviética. El personaje protagonista es una adolescente que descubre los secretos de sus padres y se rebela ante ellos y su intención de divorciarse.

SPANISH SCREENINGS ON TOUR 2022 SE CELEBRARÁ EN VENTANA SUR

Spanish Screenings ha escogido Ventana Sur, el principal mercado audiovisual latinoamericano coorganizado por INCAA y Marché du Film - Festival de Cannes, para presentar ante la industria audiovisual internacional su primera edición On Tour. Esto supondrá un notable incremento de la presencia española en la cita audiovisual Latinoamericana en Buenos Aires, tanto por el número de profesionales que integrarán la delegación como por la cantidad y calidad de los proyectos españoles que se presentarán en sus diversas secciones.

Animation!, Blood Window y SoloSerieS acogerán un espacio específico para la presentación oficial de proyectos en desarrollo de nuevas producciones españolas, tanto largometrajes como series, ficción, animación, o cine fantástico y de terror. También sucederá lo mismo en la sección Punto Género, en la que se promocionan proyectos de largometraje de ficción en desarrollo dirigidos por mujeres y personas no binarias.

Las convocatorias para estos showcases y para la selección de contenidos de Spanish Screenings On Tour en Ventana Sur 2022 quedan abiertas a partir del 4 de agosto y son las siguientes:

- Convocatorias para proyectos en desarrollo, abiertas hasta el 19 de septiembre y destinadas a proyectos en desarrollo de nuevas producciones españolas que se presentarán a modo de showcase en cada una de las secciones temáticas oficiales de Ventana Sur 2022.