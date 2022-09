Spanish Screenings On Tour se presenta en el Festival de San Sebastián

martes 20 de septiembre de 2022 , 09:22h

Se han presentado en el Festival de San Sebastián todos los detalles de Spanish Screenings on Tour con la presencia de Beatriz Navas, directora general del ICAA, Pablo Conde, Director de Moda, Hábitat e Industrias Culturales del ICEX, Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga y José Luis Rebordinos, director del certamen donostiarra. Además de desgranar sus convocatorias abiertas y todos los planes para un desembarco español sin precedentes en Ventana Sur, se han anunciado los nuevos Premios Spanish Screenings On Tour. Dichos premios consistirán en la inclusión en el showcase español en Ventana Sur de un proyecto presentado en cada uno de los cuatro festivales con los que Spanish Screenings ha establecido alianzas (Sitges, Weird, Abycine Lanza y Conecta Fiction) en el marco de Spanish Screenings On Tour 2022. El criterio de selección se basará en su potencial para coproducir con Latinoamérica.

Spanish Screenings ha establecido estas alianzas con destacadas citas nacionales de la industria audiovisual en su constante búsqueda de sinergias y ampliación del alcance de sus propuestas. Así, el proyecto seleccionado por el Festival de Sitges, Premio Sitges Fanpitch – Blood Window – Spanish Screenings, se incorporará a la sección Blood Window; el Premio Abycine Lanza – Spanish Screnings Perspectives a Punto de Género; el Premio Weird – Spanish Screenings Anímate a Animation! Y el Premio Conecta Fiction – Spanish Screenings Series a SoloSerieS.

Beatriz Navas ha abierto el acto destacando que Spanish Screenings On Tour 2022 se materializará en un notable incremento de la presencia de la industria española en Ventana Sur, el principal mercado de contenidos audiovisuales de Latinoamérica, y un despliegue de producciones españolas en todas sus secciones, a modo de ‘ventana del cine de nuestro país diseminada por todas las actividades de la cita’. También formarán parte de Spanish Screenings On Tour proyectos en desarrollo y contenidos terminados o en fase de postproducción y work in progress que se presentarán en las diferentes secciones del mercado bonaerense y que serán seleccionados por representantes de Spanish Screenings On Tour y responsables de las respectivas secciones de Ventana Sur.

José Luis Rebordinos ha presentado Spanish Screenings: Financing & Tech, otro de los ejes de la iniciativa, que se celebrará en San Sebastián entre el 19 y el 22 de septiembre. El evento consistirá en el primer Encuentro de Inversores Creativos, coorganizado con CAA Creative Media, en el que se presentarán diez proyectos españoles en fase de desarrollo y búsqueda de financiación ante relevantes ejecutivos y ejecutivas internacionales y en una serie de conferencias y mesas redondas en las que se debatirá sobre las nuevas tendencias del sector audiovisual en financiación e internacionalización. El encuentro se cerrará con un encuentro entre las inversoras e inversores con jóvenes talentos procedentes de las principales escuelas de cine de España. Asimismo en el marco de Zinemaldia Startup Challenge tendrá lugar la primera competición para startups y personas emprendedoras españolas.

Por su parte, Juan Antonio Vigar ha adelantado algunos contenidos de Spanish Screenings Content, que tendrá lugar en el próximo Festival de Málaga entre el 10 y el 19 de marzo. Incluirá diferentes secciones con el objetivo de aunar a la industria local. Así, habrá proyecciones de la películas españolas más recientes; Market Premieres con estrenos que no se han presentado en otros mercados; Next from Spain, con tráilers de próximos estrenos y Work in Progress. Las productoras y los productores presentes en Málaga podrán asistir también a una jornada de remakes, del espacio para financiación de proyectos Spanish Coproforum y a apartados dedicados a adaptaciones literarias y bandas sonoras. El Festival de Málaga también renovará su plataforma de creadoras y creadores digitales Hack MAFIZ Málaga, en la que se muestra el nuevo talento que crea contenidos para redes sociales y nuevas plataformas.

Por su parte, Pablo Conde ha destacado que Spanish Screenings On Tour es el resultado de la labor desarrollada por todas las entidades implicadas en la iniciativa.