Notas Musicales: Steve Coleman. Riki Rivera. Teatros de Madrid. Side Chick

viernes 04 de noviembre de 2022 , 07:51h

STEVE COLEMAN Y ERNESTO AURIGNAC ESTE MES DE NOVIEMBRE EN CONDEDUQUE

Steve Coleman & Five Elements_MDWMTR (18 noviembre. Música)

El alto saxofonista Steve Coleman es actualmente uno de los grandes referentes de esa renovación que experimenta el jazz cuando se conjuga con otras estéticas musicales como el rap o sencillamente con la cultura urbana. Fundador del colectivo M-Base, uno de los grandes laboratorios neoyorquinos del jazz de vanguardia, Coleman también ha investigado los orígenes africanos y caribeños del jazz, especialmente la música cubana.

Ernesto Aurignac Ensemble_Ya lo dijo Monje Cruz…Ná es eterno (25 noviembre. Música)

Ya lo dijo Monje Cruz... Ná es eterno es el nuevo proyecto compositivo del saxofonista Ernesto Aurignac. Con instrumentación que evoca sonidos impresionistas y expresionistas, este estreno mundial, encargo de Condeduque, presenta el sonido característico del sello Aurignac: música sugerente, voladora, juguetona, jazz personalísimo, clasicismo libérrimo, síntesis y revolución del sonido, cita y novedad.

LANZAMIENTO NUEVO SINGLE DE RIKI RIVERA: “TODA MI GENTE VIENE CONMIGO”

Desde el viernes 28 de octubre de 2022 está disponible en todas las plataformas digitales y YouTube el nuevo single y videoclip de RIKI RIVERA. “Toda mi gente viene conmigo” es una canción vitalista, luminosa y cargada de positividad con una impecable producción, grabada en directo durante una live session que con una banda de 10 músicos.

El artista gaditano arranca una nueva etapa de su carrera, un nuevo camino que podría haber arrancado en el escenario del Benidorm Fest ya que “Toda mi gente viene conmigo” ha sido candidata en la preselección eurovisiva.

UN ACERCAMIENTO A LOS GRANDES DE LA MÚSICA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS EN LOS TEATROS DE MADRID

Hoy en día, es complicado enseñar a los más pequeños música que vaya más allá del reggaetón y el pop comercial que invade las radiofórmulas. Es por eso por lo que es importante demostrarles que, más allá, hay mucha música por descubrir, y que hay bandas y artistas que es indispensable que conozcan. Sin ellos la música no hubiera sido la misma:

Queemanía II (Especial Live Aid) – TEATRO RIALTO

Si te gusta Queen y quieres descubrírselo a tus hijos, no puedes perderte Queenmania Especial Live Aid, una evolución del anterior espectáculo en la que se recrea fielmente el histórico concierto que Queen dio en el marco del Live Aid en el estadio de Wembley y que cambió la historia de la música para siempre. Además, se realiza un divertido repaso a lo mejor de su repertorio.

History of Rock II – NUEVO TEATRO ALCALÁ

Los creadores de History Of Rock regresan con nuevo show, nuevo repertorio, nuevas canciones y nueva puesta en escena. Un espectáculo impactante y atronador que abarca desde sus orígenes en el rock and roll durante la década de los 50 hasta nuestros días. Un viaje apasionante de 150 minutos que repasa temas míticos de más de 40 bandas. Desde Elvis, The Beatles, Rolling Stones, Deep Purple o Led Zeppelin Hasta Dire Straits, U2, Metallica, Guns N’ Roses, Bon Jovi, Aerosmith, AC/DC… Interpretado por un elenco de extraordinarias y poderosas voces de primer nivel internacional que, acompañadas por una potente banda de rock, se unen para constatar el legado del rock.

Hijos del Rock & Roll – TEATRO RIALTO

Como bien decía Miguel Ríos: ¨Buenas noches, bienvenidos, hijos del Rock and Roll ¨. Aunque en este caso sería más bien ¨Buenos días¨, ya que Rock En Familia es un espectáculo pensado para celebrarse a mediodía, un momento ideal para que grandes y pequeños, padres e hijos, compartan la experiencia de la música en directo y pasen una mañana de lo más divertida repasando algunas de las mejores canciones de los artistas más destacados de la historia del rock. Presentado por su mascota El Oso Rosendo se hará un repaso a las figuras más influyentes de nuestro rock a través de un viaje en el tiempo en el que, de la mano de una increíble banda y en directo, disfrutaremos con las canciones que han marcado la juventud de los papás pero, en esta ocasión, con sus pequeños al lado. Sonarán Miguel Ríos, Extremoduro, Barricada, Rosendo, Loquillo, Platero Y Tú, etc …

SIDE CHICK, DESPUÉS DE TELONEAR A PATTI SMITH, REINICIA SU GIRA CON FECHAS EN MADRID, OVIEDO Y SEVILLA

Empezaron por todo lo alto: el pasado 6 de mayo nos pusieran a bailar a lo loco con su single Do it myself, y por él les concedieron el Premio al Mejor Videoclip en el Fred Festival. Tras pasar por espacios como el Café Comercial y telonear a Patti Smith, el domingo 30 de octubre actuaron en la Sala Siroco, como parte del Festival Radar Joven. Además, inician gira nacional, bajo cuyo paraguas actuarán el 5 de noviembre en el Festival de Cine de Sevilla, y el 7 de diciembre en Oviedo (dentro de Ciudad Sonora).