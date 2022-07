Notas musicales: Canciones, El álbum. Lazareto Festival. Blues de Castilla y León

viernes 15 de julio de 2022 , 09:44h

Y en esta calurosa semana de julio, vamos a destacar, entre otras noticias musicales la salida de CANCIONES. EL ÁLBUM. El productor Pablo Pinilla y el ejecutivo discográfico Carlos Sanmartín crean el primer álbum de cromos interactivo basado en nuestra historia musical.

Ya está a la venta “Canciones. El Álbum”, un repaso a la historia musical en español desde hace un siglo a nuestros días en un formato totalmente innovador. Pablo Pinilla, reconocido productor musical de muchas de las estrellas españolas, y Carlos Sanmartín, ejecutivo discográfico de gran relevancia durante décadas, han volcado toda su sabiduría y conocimientos en proyecto que no solo busca la nostalgia, sino que quiere acercar las épocas doradas de la música en español a los más jóvenes.

“Canciones. El Álbum” es la primera colección de cromos “sonoros” de la historia de la música española. Un viaje visual e interactivo a través de las portadas de discos, artistas y compositores en una presentación innovadora en la que cada cromo o ficha cuenta con un código QR para facilitar la escucha de las canciones incluidas a través de Spotify.

El proyecto ha sido una labor minuciosa llevada a cabo por Pinilla y Sanmartín durante más de tres años en la que no han dejado fuera ningún estilo ni época sin revisar. El álbum dividido en secciones por tipos de música y por épocas contiene más de 600 cromos, más de 1.400 artistas y más de 2.300 portadas de discos. Un legado a disposición de los amantes de la música y las nuevas generaciones que por fin podrán acercarse a nuestra historia musical en un lenguaje que conocen y manejan.

Llega la primera edición de LAZARETO. MUSIC & GASTRO FESTIVAL: 10 CONCIERTOS Y 4 ESTRELLAS MICHELIN EN UN ENTORNO NATURAL ÚNICO, RESERVA DE LA BIOSFERA

La primera edición de Lazareto. Music & Gastro Festival abre las puertas de la impresionante isla de Lazareto, Reserva de la Biosfera y proclamada Bien de Interés Cultural por la UNESCO en 1993, como nunca antes lo había hecho. Diez días para vivir una experiencia única y disfrutar de un enclave idílico al que se accede tras un paseo en barco desde el puerto de Mahón en Menorca.

Un festival que tendrá lugar del 28 de julio al 6 de agosto, en 2022, y que ofrecerá un total de 10 conciertos de grupos icónicos del pop rock español e internacional, y una extensa oferta gastronómica que reunirá 4 estrellas Michelin y una zona de street food con oferta muy variada de producto local y mediterráneo para todos los gustos.

El festival ofrece una experiencia musical única en el panorama nacional e internacional con un mix fusión entre revivals de tintes ochenteros con grandes iconos de la industria como Ana Torroja, pasando por importantes grupos de pop rock español como Los Secretos y Nacha Pop, hasta leyendas internacionales como Dire Straits Legacy, el grupo británico de reggae UB40 y la banda estadounidense Kool & the Gang con su hit ‘Celebration’.

También se podrá contar con el violinista Ara Malikian y el grupo Mayumana que combina la danza, la percusión, y los efectos electrónicos y de iluminación de una manera única en el mundo. Así como noches flamencas con Juanito Makandé y Antonio Carmona, y otros grandes representantes del pop español como David Otero, y la banda de pop rock español Taburete, liderada por Willy Bárcenas y Antón Carreño.

Y dentro del marco de Menorca Región Gastronómica Europea en 2022, Lazareto. Music & Gastro Festival ofrecerá una experiencia cultural para todas las edades, maridada con la mejor gastronomía. Artistas culinarios de primer nivel como el chef Paco Roncero, y Diego Guerrero, el chef alavés.

Y por último, pero no menos interesante, el XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES DE CASTILLA Y LEÓN

El XXIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León afronta sus días grandes en Béjar con paso previo por Hervás, donde actuarán mañana jueves, 14 de julio, Michael Lee Wolfe & Maraya Zydeco y Travellin’ Brothers. La extensión en la localidad cacereña servirá de prólogo al cartel de Béjar, que reunirá el viernes y el sábado a una decena de grupos del panorama internacional y nacional, entre ellos dos míticas bandas británicas, los veteranos Dr. Feelgood y los considerados por la crítica como sus más directos rivales, Nine Below Zero.

El cartel principal del XXIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León irrumpirá en Béjar este viernes con la apertura de puertas de la plaza de El Castañar a partir de las 20.00 horas. Una hora después sonará Red House Revival. Les seguirá a las 22.15 el deep funk, blues y soul de The Sweet Vandals, surgida 2005 a partir de Funkxplosion con la cantante Mayka Edjole. Y aún habrá tiempo esa noche para escuchar al norteamericano Will Jacobs junto al español afincado en Berlín Marcos Coll (01.20 horas), con su blues de Chicago y aires renovados; así como a Alexis Evans (02.55 horas), un referente del género en Europa que, tras convertirse a los 16 años en el 'niño prodigio' del soul francés, transita también los caminos del blues.

El sábado 16 de julio abrirá el programa (21.00 horas) el reconocido guitarrista estadounidense Little G Weevil, junto a una de las formaciones consolidadas del circuito europeo, la Danny del Toro Blues Band. El relevo llegará (22.15 horas) de la mano del Mejor Guitarrista Británico en el British Blues en tres ediciones Matt Schofield. Tras su actuación llegará el concierto de sus compatriotas Nine Below Zero. The Reverend Shawn Amos & The Brotherhood, con 'el Reverendo' Shawn Ellis Amos al frente, actuarán a filo de la una y media de la mañana. El cierre (02.35 h) correrá a cargo del músico de Surinam afincado en Amsterdam Steffen Morrison,

El domingo se celebrará la extensión de conciertos en Candelario, donde desde el día antes habrá un mercado artesano. Las actuaciones que cerrarán la vigesimotercera edición del festival llevarán el día 17 a la plaza del Solano de esa localidad salmantina el blues y ragtime swing del dúo Quique Gómez & Curro Serrano (12.30) y el blues-rock de The Winters (14.00). Ya por la tarde, en la plaza del Humilladero, actuarán Lulú and The Rockets (17.00), que recrea la energía y frescura de los clubes norteamericanos de los años cuarenta y cincuenta; Wax & Boogie feat. Pablo Sanpa (18.30), que se retrotrae al boogie de los treinta y al swing y rhythm & blues de las siguientes décadas, y La Banda de Late Motiv (20.00), con un recorrido por clásicos del rock, R&B y soul.