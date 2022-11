Jornada internacional sobre los beneficios de la Acuicultura para las comunidades locales

viernes 18 de noviembre de 2022 , 08:49h

El Auditorio de la Diputación de Alicante, el ADDA, ha sido el escenario elegido para la organización de la primera edición de la Acuicultura en mi localidad ¿Si o No? I Jornada de Acuicultura, Sostenibilidad y Desarrollo local. Esta iniciativa, puesta en marcha por la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, APROMAR, tiene el objetivo de incrementar el conocimiento sobre la acuicultura de los decisores políticos del ámbito local, así como recoger sus inquietudes y responder a las mismas con iniciativas participativas.

La competencia para autorizar una instalación de acuicultura la tiene la administración autonómica y no la local. Sin embargo, es en el ámbito local donde las empresas de acuicultura conviven con la población y donde deben trabajar la aceptación social de su actividad. Se da la paradoja de que organismos internacionales de alto nivel como la Comisión Europea o Naciones Unidas, a través de la FAO, apuestan activamente por promover el desarrollo de la acuicultura por su importancia para la resiliencia del sistema alimentario europeo, mientras la actividad se enfrenta a la desconfianza de las poblaciones cercanas por falta de información objetiva. El evento quiere crear un espacio para el diálogo y conocimiento mutuo entre administración local y sector, que permita trabajar en la mejora de la percepción social de la actividad, para poder cumplir así con el mandato europeo de convertirse en una de las fuentes de alimento del futuro.

La acuicultura, uno de los sistemas más eficientes y sostenibles de producir alimentos

La acuicultura es el cultivo respetuoso de mares, ríos y océanos para obtener alimentos de alta calidad, una actividad que la FAO considera imprescindible para proporcionar al ser humano proteína de calidad sin forzar los límites biológicos de los ecosistemas. Con una población en crecimiento, la acuicultura tiene el potencial de proporcionar muchos más alimentos de los que ya aporta, con una baja huella de carbono y un impacto sobre su entorno muy limitado. España, rodeada de agua y surcada por numerosos ríos, tiene unas condiciones óptimas para su desarrollo y ya es un referente en innovación en Europa.

Acuicultura en mi Localidad, ¿Sí o No? I Jornada Internacional sobre acuicultura, sostenibilidad y desarrollo local, es una iniciativa que, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea, se acerca a la sociedad para dar a conocer y poner en valor la actividad, empezando por sus representantes políticos. Los ponentes de la jornada han destacado que la acuicultura es una oportunidad para el desarrollo económico y social en las localidades costeras, que su gestión está sujeta a una estricta normativa que garantiza el respeto medioambiental, y que existen sinergias indudables con otras actividades que hacen uso del bien público de las aguas de mares y ríos, como la pesca o el turismo.

La jornada ha sido inaugurada por Ignacio Gandarias, director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Carlos Rendón, presidente de la Asociación de Empresas de Acuicultura (APROMAR), y Antonio Quintana, director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana.

El encargado de abrir el programa de ponencias ha sido el representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Ignacio Gandarias, que en su intervención Acuicultura, una oportunidad de desarrollo para los municipios españoles ha destacado que se trata de una actividad clave para el relanzamiento social y económico de muchas zonas rurales y litorales. Gandarias ha recordado que España lidera la producción europea de acuicultura, con gran variedad de especies y enclaves, y que la actividad atrae inversión de alta calidad vinculada a proyectos tecnológicos.

El responsable del Ministerio ha recordado que la gestión de las instalaciones se realiza bajo un estricto marco regulatorio que garantiza la sostenibilidad y calidad de la producción, aportando ventajas competitivas en los mercados porque permite asegurar que se trata de productos sanos, seguros y sostenibles. El representante del MAPA considera la acuicultura un sector estratégico y para su desarrollo sostenible su ministerio ha creado la nueva Contribución de España a las directrices estratégicas para una acuicultura de la UE más sostenible y competitiva 2021-2030, que ha desgranado para los asistentes. En ella se desarrollan diferentes iniciativas en áreas temáticas como la investigación, la planificación espacial, aspectos medioambientales, información al consumidor, bienestar animal o integración con las comunidades locales, entre otras, que impulsarán la acuicultura española en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

La acuicultura, apoyada por la FAO y la Comisión Europea

La directora general de Pesca de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, ha intervenido mediante video en diferido, en el que ha destacado la importancia de la acuicultura para la seguridad alimentaria europea. En “El potencial de la acuicultura para las pequeñas localidades europeas”, Vitcheva ha agradecido que se celebren eventos como el de Alicante, en el que se aborda el tema de la percepción social, uno de los frenos más importantes para el desarrollo de la acuicultura, proporcionando información de calidad a las comunidades locales y a sus representantes.

Vitcheva ha afirmado que “tal y como reconoce el Green Deal de la Unión Europea, y de manera más específica, la estrategia de la granja a la mesa comunitaria, la acuicultura puede ser una de las formas más medioambientalmente sostenibles de conseguir alimento, en especial proteína, cuando se hace con el manejo adecuado”. Destaca Vitcheva que la acuicultura permite satisfacer la demanda de proteína de calidad por parte de una población en crecimiento con una baja huella de carbono, frente a otras formas de producción de alimentos. La directora general de DG MARE ha concluído presentando las directrices europeas que trabajarán en los próximos años para que la acuicultura europea refuerce su competitividad y resiliencia, y apuntale su posicionamiento como referente mundial en sostenibilidad.

En nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha intervenido Houssam Hamza, que en su presentación “La cría de especies acuáticas y sus beneficios para las comunidades” ha presentado las funciones y objetivos de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), entre los que destaca garantizar el desarrollo sostenible de la acuicultura.

Hamza ha afirmado que la acuicultura tiene un papel imprescindible en el futuro del sistema alimentario mundial. Para apoyar a los países en su labor de acercamiento a la sociedad, la FAO y su Comité Científico han desarrollado un documento que recoge directrices de apoyo elaboradas a partir de encuestas a consumidores y talleres participativos en 26 países. El responsable de la FAO ha concluido su intervención poniendo como ejemplo de aplicación de estas directrices el caso de los países que rodean el Mar Muerto. En declaraciones de Hamza, “La CGPM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) apuesta por lo local. Por esa razón, apuesta por la acuicultura. Europa solo produce un diez por ciento de la acuicultura que consume, por eso hay que fomentar la producción local. Nos da productos saludables, razón por la que hay que buscar buenas prácticas. Hoy tenemos herramientas para aumentar la producción cuidando más aún la sostenibilidad”.

Linda Fourdain, científica marina también miembro de la CGPM, ha realizado un recorrido por los avances logrados en sostenibilidad en la materia. Sobre la calidad de género del sector, desde su departamento se han llevado a cabo proyectos que han permitido generar alternativas para mujeres científicas, como la recuperación de tortugas en Túnez.

Acuicultura y Pesca, actividades complementarias y no excluyentes

Acuicultura en mi Localidad, ¿Sí o No? I Jornada Internacional sobre acuicultura, sostenibilidad y desarrollo local, se desarrolla dentro del marco del Día Nacional de la Acuicultura. Una iniciativa que pone en marcha cada 30 de noviembre la Fundación Biodiversidad. El Coordinador de la Subdirección de Economía y Empleo Verde y Azul y Relaciones Internacionales de esta fundación, Javier Remiro, ha moderado una charla a dos voces protagonizada por los máximos responsables de la pesca y la acuicultura españolas. La conclusión principal que se extrae de la conversación es que pesca y acuicultura son no solo dos sectores fundamentales de la economía española, sino también actividades complementarias y no excluyentes con una misión común: ofrecer a los consumidores pescado fresco y nutritivo, de cercanía, protegiendo los recursos naturales para las generaciones futuras. Además, y dado que juntas no consiguen abastecer el mercado español, muy dependiente de la importación, su crecimiento sostenible es una oportunidad para España.

Basilio Otero, presidente de la FNCP, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, y José Carlos Rendón, presidente de APROMAR, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, han verbalizado el compromiso de ambas asociaciones y sus respectivos sectores de apostar por la colaboración futura. Rendón ha destacado “el privilegio que supone contar con las cofradías de pescadores que tenemos en España. Hay mucho por hacer para cambiar la imagen que tiene la gente de los que vivimos del agua, pero se están dando pasos en la dirección adecuada. En un futuro, queremos ser uno solo a la hora de hablar con las administraciones. Los dos estamos en el mar y tenemos que luchar para que nuestros pescados lleguen al consumidor con la máxima transparencia y calidad. Hay que demostrar lo que somos en realidad a los que tienen una visión crítica fruto del desconocimiento”.

Por su parte, el máximo representante de los pescadores ha trasladado a los presentes la importancia que tiene dar a conocer cómo son, a día de hoy, los oficios. Para conseguir un relevo generacional, es esencial que los jóvenes que buscan trabajo sepan que en los barcos hay wifi, por citar algunos de los avances que han hecho en la pesca del siglo XXI. “Tenemos que fomentar el conocimiento de la profesión para fomentar el de nuestros productos. Las campañas que hace unos años hacía en FROM, como la de Pezqueñines no gracias, ha sido esenciales para que el pescado entre en los menús de la gente, algo importante para nuestro sector y para la salud pública. Hay que trabajar para revertir la tendencia a la baja que vive en España”.

Noruega y la importancia del salmón en las comunidades costeras

El Salmón de Noruega es uno de los mejores embajadores a nivel global de la acuicultura. Su cría en los fiordos de este país nórdico le permite estar disponible en fresco en casi todos los países del planeta. Sobre la cría de este pescado se ha consolidado una sólida industria que supone una importante fuente de riqueza para el país. La excelencia alcanzada en su producción y el respecto por el medio ambiente, una de las mayores preocupaciones de la sociedad noruega, hacen de la acuicultura un sector querido en el país.

El director de Seafood from Norway España, Bjørn-Erik Stabell, ha destacado, en su ponencia “Acuicultura y pequeñas localidades costeras: el ejemplo noruego”, la importancia de que la creación de valor de la pesca y la acuicultura se produzca fuera de las ciudades, en zonas rurales. El salmón no solo es importante en Noruega, también lo es en España, donde ya es el pescado más consumido y ha creado más de 2.000 empleos directos: “Muchas pequeñas localidades noruegas no podrían salir adelante sin la acuicultura. Además, con instalaciones avanzadas, como en las que se elabora el sushi, por ejemplo, se genera más valor añadido que se revierte a las arcas municipales”.

Importancia de cuidar el mar y el valor gastronómico de los productos de acuicultura

Acuicultura, pesca, y turismo comparten su interés por proteger mares, ríos y océanos. Para recordarnos que estos llevan milenios dándonos de comer y garantizando la vida en la Tierra ha intervenido la responsable de la productora sin ánimo de lucro Cause Centric Productions, Céline Cousteau, que ha destacado que la salud de los océanos es la salud de toda la Tierra. Para Céline Cousteau, la protección de estos no puede circunscribirse a actuaciones concretas, regionales o nacionales, sino que ha ser abordada desde una perspectiva global, acorde con un mundo interconectado. Como afirma Céline, “Todos estamos conectados. Los océanos nos dan el 50% del oxígeno que consumimos. Es fundamental que, como consumidores, conozcamos lo que hay detrás del pescado que tenemos en el punto de venta. Somos responsables de que algunas pesquerías sean insostenibles y las lleven a cabo trabajadores esclavos si no preguntamos de dónde viene el pescado que comemos”.

El evento ha concluido con la intervención del chef 3 estrellas Michelin Quique Dacosta, en cuyos restaurantes los productos del mar son protagonistas. El reconocido chef ha destacado que el pescado forma parte esencial de la dieta mediterránea y que la acuicultura proporciona una gran variedad de especies de cercanía con gran sabor. Dacosta destaca que la sostenibilidad es un valor muy importante en la gastronomía actual, en la que el comensal no solo espera grandes productos sino también origen, formas de hacer respetuosas con el entorno y valores. Para Dacosta, “Pesca y Acuicultura se sientan en la misma mesa. Cuando la cocina apuesta por un producto local, lo dignifica, pero hay que tener mucho cuidado con no cogerle al mar más de lo que nos puede dar. La sostenibilidad es un ingrediente más. En la alta cocina, la acuicultura funciona”.

La primera jornada internacional, llevada a cabo por APROMAR en Alicante el 15 de noviembre, ha servido para reunir en un foro de información e intercambio a los responsables de las administraciones públicas autonómicas, las corporaciones municipales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de la distribución y consumidores. Un centenar de invitados que han tenido la oportunidad de descubrir, de la mano de las autoridades internacionales, el potencial de creación de riqueza sostenible y eficiente que tienen la acuicultura y la pesca, desarrolladas con buen gobierno, para las comunidades que las acogen.

Agenda de la Jornada

Bienvenida por parte de José Carlos Rendón, presidente de APROMAR (Asociación Empresarial de Acuicultura de España), Ignacio Gandarias, director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Antonio Quintana, director general de Agricultura, Ganadería y Pesca. Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Generalitat Valenciana.

“Acuicultura, una oportunidad de desarrollo para los municipios españoles”

Ignacio Gandarias Serrano.

Director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

“El potencial de la acuicultura para las pequeñas localidades europeas”

Dª. Charlina Vitcheva. (Online)

Directora General de Pesca. DG MARE. Comisión Europea.

“La cría de especies acuáticas y sus beneficios para las comunidades”

Houssam Hamza.

Responsable de Acuicultura.

Comisión General de Pesca del Mediterráneo. FAO.

Coloquio a dos voces

Presentado por D. Javier Remiro (Fundación Biodiversidad)

Basilio Otero. Presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. José Carlos Rendón. Presidente de APROMAR

“Acuicultura y pequeñas localidades costeras: el ejemplo noruego”

Bjørn-Erik Stabell.

Director Seafood from Norway España.

“Salvar los océanos es salvar a la Humanidad. Estamos todos conectados”

Dª. Céline Cousteau.

CauseCentric Productions.

“Excelencia gastronómica cultivada en las aguas de nuestros pueblos”

Quique Dacosta.

Chef tres estrellas Michelin.

Balance final y clausura

José Carlos Rendón.

Presidente de APROMAR