Una ruta irreverente por Praga

Polémico, controvertido y osado, el escultor checo David Černý ha instalado buena parte de su obra en los espacios públicos de Praga, de modo que suele sorprender a los visitantes con su irreverencia y sentido crítico. Sus famosas esculturas son una excelente excusa para recorrer las calles de la capital checa, más allá de lo habitual.

1- Cabeza de Kafka

Esquina de Vladislavova y Charvátova, metro Národní třída, Praga

La cabeza de Franz Kafka es probablemente la más famosa escultura de David Černý. Cuarenta y dos niveles giratorios de metal se mueven lentamente para distorsionar, transmutar y, en movimiento perpetuo, devolver la cara a la normalidad. Al mirarla girar, da la sensación de que materializan los arquetipos de alienaciones presentes en las obras de Kafka, como en sus novelas El castillo, Metamorfosis y El proceso.

La escultura tiene versiones en otras ciudades del mundo, como Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos. E incluso allende los mares: durante un año, Černý trabajó en un astillero francés para crear la "versión marina" de la cabeza de Kafka, que ahora navega como adorno en uno de los transatlánticos más grandes del mundo, el Harmony of the Seas de Royal Caribbean.

2- Los bebés de la Torre de Televisión

Mahlerovy sady 1, Praga 3 e Staroměstské 24, Praga 1.

Los bebés robóticos que trepan por la Torre de Televisión de Žižkov son otra obra icónica de David Černý y tienen códigos de barras en lugar de caras. Los diez bebés que gatean en la torre seguramente extrañan a los tres restantes, que fueron separados del grupo y obligados a gatear en el césped de la Isla de Kampa, cerca del Museo de Arte Moderno.

3- Chorros

Cihelná 102/2b, Malá Strana, Praga 1.

Las estatuas de dos hombres desnudos, que el escultor nombró como Chorros (en checo, Močení, aunque también se conocen como Meones), orinan sobre el mapa de Chequia y son controlados por un dispositivo electrónico que hace girar sus caderas y eleva sus penes, para que el chorro de agua escriba mensajes. Todos pueden interactuar enviando mensajes de SMS a un número que se ofrece junto a las esculturas. Cuando vayas a Praga y visites el Museo Kafka, podrás interactuar con esta obra de Černý, pues se encuentran en su patio.

4- El colgado

Calle Husova, junto a la plaza Betlémské - Praga 1.

Mira hacia arriba y no te asustes. Lo que ves no es un intento de suicidio. Se trata de una estatua de David Černý que sugiere a Sigmund Freud colgado de una mano en una viga horizontal, que sobresale de la parte superior de un edificio. ¿El significado? Es casi un ser o no ser –vivir o morir, ir o quedarse, aceptar o rechazar– “(...) la necesidad del hombre de decidir conscientemente si debe vivir o darse por vencido”.

5- El embrión

Plaza Anensky 209/5, Praga 1.

En la pintoresca e histórica plaza Anensky, descubrirás el pequeño teatro más famoso de Praga: el Na Zábradlí. Ve por la noche, detente frente a la fachada y observa la “curva” en la pared del segundo piso. Verás El embrión, una de las creaciones más intrigantes de David Černý. ¿Cuál es la interpretación? Date vuelo y aplica el "pensamiento libre".

6- Torso del tanque invasor

Plaza Kinských, Smíchov, Praga 5.

David Černý no vive sólo de esculturas. Por ejemplo, en abril de 2004, en la Plaza Wenceslao del corazón de Praga, fue uno de los presos simbólicos del grupo (ex disidentes, artistas, activistas) que dio voz a la República Checa en protesta contra las violaciones de derechos humanos en Cuba. Fue arrestado (pronto liberado) cuando exhibió en el centro de Praga un tanque soviético pintado de rosa (trasladado luego al patio de la Iglesia Roja en Brno). Estereotipado, pero no rosado, otro tanque lo reemplazó: el Torso del tanque invasor.

7- Cook

Palacio Jirny, Praga 10.

La obra Cook se encuentra junto al hermoso Palacio Jirny, que existe hoy gracias a las generosas inversiones de Lettenmayer & Partners. Especializada en el mercado inmobiliario, esta empresa invirtió en la restauración del palacio, que utiliza como sede.

Desde el siglo XVII, el Palacio Jirny ha sufrido cierto deterioro, pero fue restaurado a su máximo esplendor. Sus interiores sólo están abiertos en ocasiones especiales, pero en Jirny hay varios edificios históricos para visitar.

8- In Utero

U Golfu, Praga 10.

Una enorme mujer embarazada de acero inoxidable, como pixeleada, te invita a meter la cabeza entre sus piernas, para disfrutar las luces y la música en su interior.

9- Secretaria

U Tovaren 3, Praga 10.

La mujer sentada sobre una silla de largas patas giratorias, llamada Secretaria, es la primera escultura de una serie que David Černý dedicará a las mujeres en el entorno laboral.

10- Speederman

Estación del metro Nové Butovice, Seydlerova 2835/4, Praga 5.

A partir de la Revolución Industrial, expresiones de todas las artes retrataron al hombre-máquina de varias maneras. La concepción de David Černý sobre el tema dirigió la mirada hacia la tecnología. Creó una estatua de cuatro metros de altura, un superhéroe congelado en movimientos rápidos, como lo sugiere la forma de la pieza.

11- Cyberdog

Seydlerova 2835/4, metro Nové Butovice, Praga 13.

El edificio tiene dos plantas, concebido por el escultor con cabeza y cuerpo de perro robótico y diseñado por Tomáš Císař. Denominado Robotic Bar, el espacio cuenta con una gran carta de vinos, servida por robots, y espacio para proyecciones relacionadas con el mundo de la tecnología.

12- Trifot

Seydlerova 2835/4, metro Nové Butovice, Praga 13.

En el mismo suburbio de Nové Butovice, cerca de Cyberdog, Cerný creó el monstruo orwerlliano Trifot. Cuando Trifot te mira con sus grandes ojos, te ves a ti mismo en las pantallas ubicadas en el piso (las imágenes no se almacenan).

13- Narices marrones

Galería Futura - Holečkova 49, Praga 5.

Sobre su proceso de creación, David Černý comenta que "a veces es una cuestión de inspiración inmediata, a veces un concepto muy bien pensado y otras veces es estimulado por una fuerte ira y enojo". Uno se pregunta cuál de estos sentimientos afectó al artista cuando creó las dos esculturas llamadas Narices marrones. De hecho, las esculturas no tienen nariz. Desnudos y de espaldas, inclinados, tienen un pequeño cuadrado recortado entre las dos nalgas.

Por una escalera, puedes trepar las altas piernas de las esculturas y asomarte por la pequeña ventana para ver el video que muestra a dos hombres (políticos de todo el mundo, eso dicen) comiendo cereal y cantando We Are the Champions.

14 – Caballos de fuerza

Metro Jinonicka, Praga 5.

Además de los dos Pegasus (nombre que reciben las esculturas) que se ven en la imagen, hay otro cerca.

El grupo escultórico fue creado por David Černý como referencia a la antigua fábrica de motores para aviones y automóviles, anteriormente ubicada allí mismo; Pegasus era el nombre que identificaba algunos de los motores. Tiene una explicación: el nombre del industrial checo propietario de la industria era Walter y su apellido era Pegas. En la zona de la antigua fábrica se está levantando un nuevo barrio, y es en la plaza de acceso, llamada Waltrovka, donde desfila el Pegaso idealizado por Černý.

15- El rey Wenceslao y el caballo muerto

Galería Lucerna, entre Štěpánská 61 y Vodičkova 36, Praga 1.

En la Galería Lucerna, ubicada en Praga 1, una de las atracciones es el Kino Lucerna, uno de los cines más antiguos de la capital checa. Frente al Kino, hay una extraña obra de Černý. Enorme, la escultura muestra un caballo muerto con las piernas en alto y San Wenceslao montado en su vientre.

La Galería Lucerna es un verdadero paraíso para quienes aprecian el arte contemporáneo. Además de las exposiciones frecuentes, son habituales los lanzamientos de libros y los espectáculos culturales. También está el Music Bar, uno de los lugares musicales más populares de la capital.

16- Escarabajo

BB Centrum, Želetavská 1525/1, Praga 4.

La última creación de David Černý es un Porsche 911 contorsionista. En tamaño real, perforado por un enorme pasador, la obra está formada por 11 segmentos y se mueve mediante un sistema hidráulico. Con los movimientos, cambian los colores metálicos, que se refieren a los del escarabajo. El trabajo se llama Escarabajo, que es el apodo del auto Volkswagen Beetle. “Ferdinand Porsche, nacido en Vratislavice nad Nisou, es el padre del Beetle y, obviamente, el Porsche 911 se basa en ese modelo. Así que es un empate automovilístico checo-alemán".

17- Naufragio (en construcción)

Estación de metro Nové Butovice, Praga 13.

La escultura, llamada por muchos “el naufragio del Titanic”, se define como “la representación del viaje de los intelectuales en el siglo XX”. Černý creó el concepto y su socio, el arquitecto Tomáš Císař, lo diseñó. Por ahora, no es posible ver el barco completo, en escala 1x1. Trigema Developer prometió que quedará listo en 2024.

Bonus, fuera de Praga - Ladrón

Museo de Arte Moderno, Denisova 824, Olomouc.

Por estas fechas, el ladrón que ves levantando la balaustrada del Museo de Arte de Olomouc está vestido con un mono antivirus, en homenaje a la gente de la ciudad que se une para ayudar a sus vecinos. Fue inaugurado en mayo de 2017 y cada hora se mueve, escabulléndose hacia su objetivo.