Ovnis sobre Madrid, el nuevo documental del creador de Pirámides Murcianas

domingo 27 de noviembre de 2022 , 10:22h

Clínicas de “medicina alien” en Argentina, extraterrestres que se comunican por correo postal o aparatos que convierten las heces en oxígeno, son solo algunos de los desconcertantes y disparatados elementos que conviven en el fenómeno “Ummo”, el caso de contacto alienígena más importante de la historia de España y que es objeto de estudio en el documental “Ovnis sobre Madrid”, la nueva obra de Miguel Guirado, creador del título de culto “Pirámides Murcianas” (2019).

En febrero de 1966, varias personas afirmaron haber visto una nave alienígena en las inmediaciones de Aluche (Madrid) y, desde entonces, se desató la locura. Se hablaba de unos extraños seres llegados del lejano planeta Ummo, que contaban con una tecnología mucho más avanzada que la de la Tierra.

Los testimonios se multiplicaban y estudiosos de toda España, como el psiquiatra Fernando Jiménez del Oso o el periodista J.J. Benitez, entre otros, se subieron al carro, dando credibilidad a cualquier cosa que surgiera en torno a este asunto, por ridícula que fuera, a través de entrevistas, programas de televisión y decenas de libros traducidos a otros idiomas. Hasta que a mediados de los 90, el ingeniero José Luis Jordán Peña afirmó haber sido el creador del fraude.

Fueron casi cuatro décadas de enajenación colectiva y toneladas de información, que Guirado ha intentado resumir de la manera más divertida posible, después de una “labor titánica” ya que, en sus palabras, “el caso Ummo es en su mayoría un tostón inabarcable, es muy fácil naufragar intentando contarlo”. Sin embargo, “el asunto está salpicado de píldoras y detalles rocambolescos que rozan la parodia” y que fueron los que le animaron “a crear otro documental con tintes de humor, en la línea de 'Pirámides Murcianas'”.

Después de ver el filme puede parecer lo contrario, pero Guirado asegura no haberse inventado absolutamente nada. “Toda la información presente en 'Ovnis Sobre Madrid' ha sido extraída de revistas, libros y entrevistas televisivas, no me he sacado nada de la manga, todo fue escrito o afirmado por terceras personas”, señala orgulloso, convencido de haber conseguido filmar “los 25 minutos definitivos sobre el Caso Ummo”.

La llegada de “Ovnis Sobre Madrid” coincide con el estreno en Movistar Plus de la serie “UMMO”, que versa sobre el mismo fenómeno. A raíz de este hecho, Guirado, que casualmente lleva varios años documentándose sobre el tema, se ha visto en la necesidad de mostrar su visión personal sobre el mismo. Y añade con sorna que pasó su infancia “viviendo al lado de donde se aparecieron los ovnis”, estaba “invocando involuntariamente a esta historia”.

Además de Guirado, en el documental también destaca el trabajo del diseñador Rafa Taberner, que ha creado todo tipo de elaborados grafismos que ayudan a ilustrar las imágenes. También participan la arqueóloga Isabel de Farnesio, el matemático Íñigo Rodríguez (ambos presentes en “Pirámides Murcianas”) y la parapsicóloga de origen ruso, Ekaterina Eyzenberg.

Y como ya ocurriera con “Pirámides Murcianas”, este documental también destaca por su llamativa banda sonora, compuesta por formaciones respetadas en la escena electrónica underground, como el grupo Substuff o Tenebro, entre otros.

Presentado en la Salaequis de Madrid el pasado 12 de noviembre -antes del estreno de la serie “UMMO” en Movistar-, el documental “Ovnis sobre Madrid” ya se puede visionar en la web oficial del proyecto: http://substuff.es/ovnis-sobre-madrid/

Miguel Guirado, licenciado en Derecho por la UCM, ha desarrollado su carrera artística desde 1998 hasta la fecha en el ámbito de la música electrónica con su pseudónimo "Substuff". El documental "Pirámides Murcianas" fue su debut en la dirección, un filme que se proyectó con éxito en diversos festivales en 2019 y se programó durante meses en la Salaequis de Madrid, agotando entradas en cada pase. Actualmente está disponible en Amazon Prime Video.