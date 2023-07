LUGGit, la app para gestionar el equipaje de los viajeros comienza a operar en Madrid

La solución tecnológica - de recogida, almacenamiento y entrega de equipaje para viajeros dónde y cuándo ellos quieran - empieza a operar en Madrid. Tras los grandes resultados obtenidos en Barcelona desde su lanzamiento el pasado verano, Madrid es la nueva ciudad elegida por LUGGit para continuar con su implantación en España.

Con este nuevo desembarco, ya son 6 ciudades las que disfrutan de LUGGit: Madrid, Barcelona, Lisboa, Oporto, Praga y Viena.

Habitualmente los apartamentos turísticos, airbnbs, hoteles u hostales, reciben continuas peticiones de sus huéspedes para entrar antes de tiempo o salir más tarde del alojamiento debido al equipaje que estos poseen.

Hasta la fecha, los propietarios o gestores de apartamentos turísticos, airbnbs y hoteles vienen resolviendo esta problemática de dos maneras:

En el caso de contar con recepción o consigna propia en sus alojamientos, ofrecen esta posibilidad a sus clientes para guardar su equipaje antes o después de su estancia. Los hoteles suelen tener espacio suficiente. En el caso de los apartamentos, muchos de ellos no cuentan con esta “solución”.

Por ello, la segunda opción, y más habitual hasta la fecha, ,suele ser recomendar lockers o consignas de equipaje externas, ubicadas en distintas ubicaciones de la ciudad en cuestión. En este caso, el viajero o huésped tiene que dirigirse a la consigna para depositar su equipaje y posteriormente volver a esta para recogerlo, (esto mismo ocurre en el caso de la consigna propia).

Desde el 2019, en LUGGit han desarrollado una solución innovadora nunca antes vista. La plataforma tecnológica portuguesa recoge, almacena y entrega el equipaje a los huéspedes dónde y cuándo ellos quieran, liberándoles por completo de sus maletas en las horas previas al check-in y en las últimas posteriores al check-out. De este modo, los viajeros no tienen que dirigirse ni volver a la consigna en ningún momento (ahorrando dinero y estrés, y teniendo aún más tiempo para disfrutar de la ciudad). El cliente entrega su equipaje a los Keepers (conductores) de LUGGit y lo recibe, por ejemplo, en el aeropuerto con dos horas de antelación a su vuelo. A su vez, LUGGit no sólo optimiza enormemente el viaje de los huéspedes, sino que al mismo tiempo, ayudan a cientos de alojamientos en su operativa diaria, brindándoles una solución automatizada para la gestión del equipaje, evitándose tener que responder siempre las mismas preguntas de los clientes.

Cualquier propietario o gestor de apartamentos turísticos, airbnbs u hoteles puede asociarse con LUGGit de forma totalmente gratuita.

Compañías líderes de gestión de apartamentos turísticos como Stay Unique, ShBarcelona, Sonder o Casa Cosi entre otros en Barcelona, o Feel Porto, GuestReady, Lovely Stay o Bnbird en Porto y Lisboa, ya confían en LUGGit para resolver la problemática del equipaje y que sus huéspedes aprovechen al máximo sus primeras y últimas horas en la ciudad.

“En menos de un año, LUGGit se ha consolidado en Barcelona como la solución 360º a la problemática del equipaje gracias a la confianza de multitud de alojamientos turísticos y asociados de APARTUR (La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona). Ahora es el turno de Madrid, ciudad con un interés turístico y cultural increíble (al igual que Barcelona) y que cuenta incluso con un mayor número de apartamentos turísticos que Barcelona (4.300 más aproximadamente) si tenemos en cuenta las cifras de Inside Airbnb. Estamos seguros de que vamos a ayudar a cientos de alojamientos a gestionar este problema y a ofrecer una estancia aún más cómoda a sus huéspedes”, - comenta Jaime Garín, Market Manager de LUGGit en Barcelona y ahora también en Madrid.

“Desde el comienzo, el objetivo de LUGGit ha sido proveer a los viajeros de una experiencia única al mismo tiempo que permitimos a los alojamientos turísticos y hoteles mejorar sus operaciones. Gracias a este propósito, LUGGit es hoy la compañía mejor valorada en cuanto a la gestión del equipaje, con un 4,9 de 5 estrellas de media en más de 1.000 reseñas verificadas en Trustpilot” - afirma Jaime Garín.

Todas las maletas recogidas por LUGGit están a cargo de los Keepers (conductores), las personas responsables del equipaje de los viajeros del principio al final del proceso. Los Keepers pertenecen a compañías que han sido previamente examinadas por LUGGit, asegurando que cumplen con los estándares de calidad y seguridad exigidos para poder prestar el servicio.

Además de todo ello, cada maleta está cubierta por defecto con un Seguro Estándar de 500€, o un Premium de 1200€ que elige el cliente de forma adicional si así lo desea. Y por si fuera poco, cada una de ellas es sellada con un identificador único en presencia del cliente. Dicho identificador, permite que el huésped realice el seguimiento de su equipaje.

LUGGit ya trabaja con algunos de los más conocidos propietarios y gestores de alquiler vacacional de Barcelona como Stay U-nique, Sh Barcelona, Sonder, Apartment Barcelona, Casa Cosi, Enjoy Apartments, ukio, Bbarcelona Apartments, Top City Barcelona, Barcelona Touch Apartments, El Patio de Gracia, Cloud5 BCN, Happy Apartments, You Stylish, Bonavista Apartments, Ghat Apartments, Som Nit Hotels, HelloBCN Hostel, Hotel Via Augusta, EuroHotel Gran via Fira, Hostal Easy Sants, SIBS BCN.

La tecnología al alcance de todos los implicados

Página web personalizada para los alojamientos turísticos

LUGGit crea de forma ágil y rápida una web personalizada para cada apartamento, airbnb u hotel con la que estos pueden recomendar el servicio a sus huéspedes en todos sus canales de comunicación.

TodasApp móvil para los huéspedes

Los huéspedes también pueden reservar a través de la app móvil de LUGGit disponible en iOS y Android, beneficiándose de un 10% de descuento gracias al alojamiento turístico (en LUGGit generan un cupón de descuento personalizado para cada alojamiento colaborador).

Facilidad de uso y comunicación durante todo el servicio

Para reservar LUGGit vía web personalizada o app móvil, los huéspedes seleccionan el momento y lugar de recogida de sus maletas, así como la hora y ubicación en las que quieren que les sean entregadas. ¡Así de fácil! A partir de este instante, el equipo de atención al cliente de LUGGit está en contacto continuo con ellos durante toda la prestación del servicio vía whatsapp, email, teléfono, chat online, app móvil, redes sociales. Momentos antes de la recogida y entrega de su equipaje, los huéspedes reciben un mensaje automático en el que se les brinda toda la información relativa a su Keeper (su nombre, el modelo de su vehículo, la matrícula, incluso su número de teléfono). Además, si descargan la app móvil, pueden ver la ubicación de su Keeper en tiempo real y realizar el seguimiento de sus maletas.

App móvil para los Keepers

Los Keepers son los conductores encargados de la recogida, el almacenamiento y la entrega del equipaje. Disponen de su propia app móvil para desarrollar toda su actividad de la forma más eficiente posible, consiguiendo, por ejemplo, agregar varios pedidos de diferentes clientes en una misma ruta, aumentando la eficiencia y haciendo más sostenibles sus traslados. Por supuesto, los Keepers también están en contacto con el huésped para encontrarse correctamente en los puntos de entrega o recogida.