El Sobre Verde, para regalar estancias de lujo en hoteles The Authentic Heritage Collection

Esta Navidad el regalo más emocionante llega en forma de sobre verde acompañado de unas sombreras rojas de diseño llenas de flores. Creado por la consultora de turismo Preiper Luxe especializada en luxury hospitality, el nuevo sello distintivo The Authentic Heritage Collection, presenta esta Navidad el regalo más especial y lo hace de la mano de la diseñadora floral Sally Hambleton. Se trata de 'El Sobre Verde', que vuelve por tercer año consecutivo como una forma original y muy cuidada de regalar experiencias en los establecimientos que forman parte de esta colección que agrupa hoteles, espacios para eventos y turismo experiencial 100% españoles y busca poner en valor el patrimonio español más auténtico tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

The Authentic Heritage Collection y Sally Hambleton han creado, en conjunto, distintos estuches para acertar a la hora de sorprender a esa persona especial que pueden adquirirse en la web. Así, por un lado, el comprador primero debe elegir la experiencia que quiere regalar en uno de los hoteles de la colección a través del Sobre Verde, que se envía al comprador totalmente personalizado con caligrafía manual para hacerlo todavía más especial y permite elegir entre cuatro tipos de planes diferentes: desde 1 o 2 noches de alojamiento con tratamiento vip hasta estancias con comidas o cenas en restaurantes gastronómicos -algunos de ellos con estrella Michelin-. Este año, el sello, a través de la web de Preiper Luxe, da la opción de acompañarlo después de la elegante e icónica sombrerera roja de Sally Hambleton en tres tamaños diferentes, con una vela de peonía o con su difusor. Todos los envíos se realizan a toda la Península, en el caso de Madrid la flor es navideña y fresca, en los de fuera de la Comunidad la flor es seca. Los envíos a Madrid capital tardan tres días y para el resto de la Comunidad de Madrid y de la Península, seis días.

En total son 12 los establecimientos, repartidos por toda la Península, que se unen al Sobre Verde: Atrio, en Cáceres; Palacio Helguera, en Cantabria; La Casa del Presidente, en Ávila; Eugenia de Montijo, en Toledo; Palacio de Atocha en Madrid; Palacio de Luces, en Asturias; Palacio de Villapanés, en Sevilla; Casa Palacio María Luisa, en Jerez; La Malvasía, en El Rocío; Molino de Alcuneza, en Sigüenza; y los recién incorporados a la colección Gran Hotel Inglés en Madrid y Seda Club Hotel, cuya inauguración está prevista en febrero de 2023 en Granada.

«La unión con Sally Hambleton, sin duda, es un refuerzo para el proyecto que este año celebra su tercera campaña de Navidad, y que busca consolidarse no como un regalo estacional, sino como una opción disponible los 365 días del año», asegura Rafael Pérez Navazo, CEO de Preiper Luxe. Para la diseñadora floral, Sally Hambleton, esta colaboración supone la unión de sus dos pasiones: las flores y los viajes, «viajar por España con la garantía de que el alojamiento escogido lleva el sello de calidad de The Authentic Heritage Collection me parece el lujo máximo. Una estancia en un hotel especial, en nuestro bellísimo y diverso país, es el compañero perfecto para regalar esta Navidad junto con nuestras flores».