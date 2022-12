La joven compositora de 16 años, Gal-la, actuará en Barcelona

viernes 16 de diciembre de 2022 , 06:46h

“¿Qué hay de malo en ser adolescente?”, se pregunta Gal-la en su primer álbum ‘Dopamina’. La joven compositora y cantante barcelonesa de 16 años, presentará su trabajo en la tercera edición del CONOFEST – International (Short) Film Festival en Barcelona este domingo, 18 de diciembre en la Bonnemaison, a las 20.00 horas; y, repetirá el 22 de diciembre, en la Sala Augusta de Palma de Mallorca. Su disco, de género pop y electro-pop, con alguna visita al blues y al jazz, integra ocho temas comprometidos con la fragilidad de los adolescentes. Una etapa a menudo banalizada por los adultos que consideran que son jóvenes y ya les pasará pero que puede llegar a marcar. Gal-la canta en catalán, castellano e inglés.

‘Dopamina’ es música para jóvenes, pero también para adultos porque pueden identificar en los ocho temas de la autora los miedos y emociones que les preocupan. En ‘Dopamina’ Gal-la habla sin filtros de los problemas que atraviesan los adolescentes, como la inseguridad (‘Living Wrong’); las autolesiones (‘Scars’); el bullying y la forma en cómo los jóvenes defienden con vehemencia sus secretos (‘I don’t want to talk’); el amor adolescente (‘Addicte’, ‘A prop’ o ‘Lost in your eyes’); la toxicidad de una sociedad instagrameada (‘Toxic’) y la superación (‘Dopamina’).

Taparse las vergüenzas

”La adolescencia no es un jardín de rosas, ni el mundo perfecto donde se supone que vivimos”, señala Gal-la. El álbum surge de una necesidad personal e incluso puede ser terapéutico para quien lo escuche. “En mi caso, lo más complicado fue admitir la autolesión, destapar el tema, despojarme, contarlo todo”, admite.

Gal-la explica: “Sentía la necesidad de saber que alguien había pasado por ahí. Así que traté de buscar algún tema que reflejara esos momentos en los que te sientes mediocre, hundido, pero no encontré ninguna canción que hablara abiertamente de ello. Sólo se acercaban. De ahí, que mis temas tengan mucha verdad, pero con la puerta abierta a la esperanza”.

“Para los adultos, lo nuestro es

“¿Qué hay de malo en ser adolescente?”, se pregunta Gal-la en su primer álbum ‘Dopamina’. La joven compositora y cantante barcelonesa de 16 años, presentará su trabajo en la tercera edición del CONOFEST – International (Short) Film Festival en Barcelona este domingo, 18 de diciembre en la Bonnemaison, a las 20.00 horas; y, repetirá el 22 de diciembre, en la Sala Augusta de Palma de Mallorca. Su disco, de género pop y electro-pop, con alguna visita al blues y al jazz, integra ocho temas comprometidos con la fragilidad de los adolescentes. Una etapa a menudo banalizada por los adultos que consideran que son jóvenes y ya les pasará pero que puede llegar a marcar. Gal-la canta en catalán, castellano e inglés.

‘Dopamina’ es música para jóvenes, pero también para adultos porque pueden identificar en los ocho temas de la autora los miedos y emociones que les preocupan. En ‘Dopamina’ Gal-la habla sin filtros de los problemas que atraviesan los adolescentes, como la inseguridad (‘Living Wrong’); las autolesiones (‘Scars’); el bullying y la forma en cómo los jóvenes defienden con vehemencia sus secretos (‘I don’t want to talk’); el amor adolescente (‘Addicte’, ‘A prop’ o ‘Lost in your eyes’); la toxicidad de una sociedad instagrameada (‘Toxic’) y la superación (‘Dopamina’).

Taparse las vergüenzas

”La adolescencia no es un jardín de rosas, ni el mundo perfecto donde se supone que vivimos”, señala Gal-la. El álbum surge de una necesidad personal e incluso puede ser terapéutico para quien lo escuche. “En mi caso, lo más complicado fue admitir la autolesión, destapar el tema, despojarme, contarlo todo”, admite.

Gal-la explica: “Sentía la necesidad de saber que alguien había pasado por ahí. Así que traté de buscar algún tema que reflejara esos momentos en los que te sientes mediocre, hundido, pero no encontré ninguna canción que hablara abiertamente de ello. Sólo se acercaban. De ahí, que mis temas tengan mucha verdad, pero con la puerta abierta a la esperanza”.

“Para los adultos, lo nuestro es algo pasajero, puntual. A nosotros, nadie nos pregunta porque lo tenemos todo, porque no hay por qué preguntar, porque hay trabajo y poco tiempo para conversar. Y, de mientras, la escuela ha dejado de ser el centro donde tienes tus amigos para convertirse en una jungla en la que debes adaptarte para sobrevivir”, concluye Gal-la.

Sobre Gal-la

Gal-la estudia actualmente 5º curso de profesional de música moderna en el Conservatorio del Liceo, voz y guitarra. Empezó a la temprana edad de seis años y lo dejó a los 11 para estudiar en la prestigiosa Sylvia Young Theatre School, en Londres. A su vuelta, decidió que quería dedicarse a la música, género que combina con la interpretación y el doblaje. A los nueve años, debutó en el Teatre Lliure, con el papel de Iris en la obra L'inframón, dirigida por su actual director, Juan Carlos Martel.

Ha protagonizado el largometraje, Lucía, y el corto sobre la Guerra Civil, Cunetas. Ha intervenido en series de televisión como Bienvenidos a la Familia de TV3 y Netflix o Matar al Padre, en Movistar. Ha doblado a la pequeña Lara Croft para España en la última versión de Tomb Raider. Y removió consciencias al promover el reciclaje en la campaña “Reacciona” que ocupó la gran pantalla, periódicos, radio, exterior, internet y TV.

El disco

‘Dopamina C8H11N02’ ha sido registrado en los estudios de la Casa Murada, en Banyeres del Penedès (Tarragona). Gal-la compuso las canciones del álbum en siete meses (música y melodía) y durante este tiempo trabajó los arreglos y la producción con su profesor, el prestigioso guitarrista de origen serbio, Dusan Jevtovic. El disco ha sido autoeditado y cuenta con los siguientes títulos: ‘Addicte’, ‘A prop’, ‘Toxic’, ‘Scars’, ‘Living Wrong’, ‘Lost in your eyes’, ‘I don’t want to talk’ y ‘Dopamina’