Glion Institute of Higher Education colaborará con la segunda edición de Excellence by Vendôm

Glion Institute of Higher Education, escuela de negocios líder especializada en hotelería y lujo, se ha asociado con The Vendôm Company para la segunda edición del salón "EXCELLENCE by Vendôm" dedicado exclusivamente a la contratación en el sector del lujo. El salón se celebrará este año, en modalidad virtual y presencial. En el Hôtel Le Marois de París, el 26 de enero, y también online, los días 25, 26 y 27 de enero.

Creada por la CEO de The Vendôm Company, Laetitia Girard, la nueva edición de la feria de contratación "EXCELLENCE by Vendôm" capitaliza el éxito de su predecesora, que tuvo lugar del 7 al 9 de octubre de 2021, reuniendo a 100 profesionales, marcas y escuelas de lujo. En total, un público de más de 3.000 talentos de toda Europa, Oriente Medio y Asia asistió a las charlas y talleres online disponibles durante la última edición del salón.

En 2023, The Vendôm Company innova cambiando el formato del salón EXCELLENCE by Vendôm, que se celebrará de manera virtual durante tres días, además de físicamente en París durante un día en el Hôtel Le Marois. La nueva edición se sustentará en animados coloquios, al tiempo que permitirá a profesionales y candidatos seguirlos desde cualquier parte del mundo.

Este evento anual está dirigido a reclutadores, candidatos, escuelas de hotelería y de gestión del lujo. Encarnando los preciados valores de la industria del lujo: integridad, pasión, excelencia y compromiso, las jornadas se organizan en torno a entrevistas privadas online o presenciales con reclutadores, talleres y charlas cuyo contenido ha sido diseñado en colaboración con Glion, institución educativa de referencia en la industria hotelera.

"EXCELLENCE by Vendôme 2023 reunirá a profesionales y aspirantes a profesionales del mundo del lujo en una dinámica de desarrollo común: nuestro objetivo es efectuar un cambio de paradigma en la contratación volviendo a su esencia misma -el ser humano-, así como promover un mejor conocimiento de las Maisons de lujo y de las oportunidades de empleo", afirma Laetitia Girard.

"La empleabilidad de nuestros estudiantes es uno de los grandes puntos fuertes de nuestra institución. Este salón es una oportunidad única para descubrir estas excepcionales Maisons y a sus dirigentes. Para los actores de la industria del lujo, se trata de una cita ineludible que les permite identificar a los futuros talentos", comenta Francine Cuagnier, directora de Marketing de Glion.

Diseñado en colaboración con Glion, institución académica reconocida por su excelencia, el programa de conferencias permitirá a los actores de la industria del lujo compartir sus reflexiones sobre los grandes temas del sector y la contratación a través de una serie de cuatro mesas redondas en las que participarán personalidades excepcionales:

DE PERSONA a PERSONA

François-Henry BENNAHMIAS, Director General de Audemars Piguet

Maud BAILLY, CEO de Sofitel, MGallery y Emblems

EL LUJO HABLA DE SOSTENIBILIDAD

Manuel MALLEN, CEO de la Maison Courbet

Emilie METGE VIARGUES, CEO de Christofle

LUJO Y TRANSMISIÓN

Guy BERTAUD, CEO de Maisons Pariente

Thierry MARX, chef con estrella Michelin del restaurante "Sur Mesure" del Mandarin Oriental Paris

HISTORIA Y MENTALIDAD DEL LUJO

Stanislas DE QUERCIZE, Presidente y Fundador de SAVIH, Miembro del Consejo de Christian Louboutin, Messika Paris, ex Presidente de Van Cleef & Arpels y ex Presidente de Cartier International

Jean-Luc NARET, CEO de JLN & CO - antiguo CEO de La Réserve Hotels - antiguo CEO de Guías Michelin

Véronique BEAUMONT, Directora General, COO en ESMOD International

Programa completo e inscripciones disponibles en Excellence by Vendôm (excellencebyvendom.com)