Últimos días para disfrutar de El tercer polo, la experiencia sanadora en el Thyssen

Hasta el 29 de enero se podrá visitar y se podrá disfrutar de las performances de El tercer polo, una exposición de Himali Singh Soin con música de David Soin Tappeser, comisariada por Soledad Gutiérrez, coorganizada por TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Esta exposición es una invitación a aventurarnos en una mitología ficticia que aúna dos cuerpos de trabajo dentro de la obra de Himali Singh Soin: we are opposite like that (2017 - en proceso) y As Grand As What (2018-2021). Nuestros acompañantes en este viaje habitan diferentes temporalidades y realidades paralelas; atraviesan un pasado colonial, lleno de prejuicios al mismo tiempo que sueñan con futuros heterotópicos en un momento en el que necesitamos del amor para armonizarnos con un presente catastrófico.

La comisaria de la exposición, Soledad Gutiérrez Rodríguez, afirma: "Esta es una propuesta para cambiar la forma en que habitamos el mundo, una transformación radical guiada por el potencial del amor como herramienta para sentir el universo. Y su belleza es una declaración teórica además de física: la exposición está producida con materiales naturales y reciclados que absorben las toxinas y contribuyen a limpiar la atmósfera”.

Programa público

Bioxeno. Nada es más queer que la naturaleza, 18 enero de 2023

17.30h. Sala de exposición, planta -1. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Bioxeno es un proyecto de investigación y performance de Ce Quimera y Gaia Leandra. Partiendo de establecer un vínculo interespecie con las comunidades de cyanobacterias. Modos de hacer que apuestan por una cultura y una ciencia abierta, por la generación de narrativas híbridas, situadas y transversales, tomando en cuenta el contexto geopolítico en el que se desarrollan. La investigación se centra en las cianobacterias que habitan el Delta del Ebro en Catalunya y el Delta del Tigre en Argentina.

Performances de Himali Singh Soin y David David Soin Tappeser, 27-29 enero

Ancestors of the Blue Moon

19.00h. Sala de exposición, planta -1. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

- Viernes 27, enero, 2023, 16:00h

- Sábado 28, enero, 2023, 16:00h y 17:30h

- Domingo 29, enero, 2023, 16:00h y 17:30h

Un ritual sanador de Hylozoic/Desires (el colectivo formado por Himali Singh Soin y David Soin Tappeser) para recuperar nuestra pérdida de presencia; con un baño de gong, una ceremonia del té y el visionado-ritual de As Grand As What (2021).

Gongs de David Soin Tappeser. Lecturas a cargo de Himali Singh Soin

Sobre Himali Singh Soin

Himali Singh Soin es una escritora y artista que vive entre Londres y Delhi, creadora de un tipo de obra frecuentemente especulativa que plasma en performances, narraciones y entornos audiovisuales inmersivos y en la que a menudo recurre a metáforas del espacio exterior y de la naturaleza. A través de esta práctica artística reflexiona sobre la pérdida ecológica y la pérdida del hogar, buscando refugio en la radicalidad del amor. Sus trabajos se realizan en entornos audiovisuales inmersivos.

Sobre David Soin Tappeser

David Soin Tappeser (1985, nació en Bonn, vive y trabaja entre Londres y Nueva Delhi) es percusionista, compositor y performer. Su práctica se centra en las ideas de tiempo, interdependencia y alteridad; y sus actuaciones y composiciones utilizan el ritmo para codificar, manipular y deconstruir percepciones lineales del tiempo. Insinúan entrelazamientos interculturales, historias paralelas y marcos de referencia extrahumanos. Su trabajo se ha presentado en la Bienal de Shanghai, Serpentine Galleries (Londres), Biennale Gherdeina (Alto Adigio, Italia), Haus der Kunst (Múnich), Gropius Bau (Berlín), Mattatoio (Roma), Jaipur Jazz, Festival, CAC (Vilna), Zinco Jazz Club (Ciudad de México) y Café Oto (Londres), entre otros.

Sobre TBA21

TBA21, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, es una importante fundación internacional de arte y concienciación creada en 2002 por la filántropa y coleccionista Francesca Thyssen-Bornemisza, que representa la cuarta generación del compromiso de la familia Thyssen con las artes y el servicio público. La Fundación TBA21 -con sede en Madrid y Viena y con proyectos situados en Venecia y Córdoba- promueve la colección TBA21 y sus actividades de divulgación, que incluyen exposiciones, programación pública y colaboraciones con otras instituciones culturales y cívicas. Todas las actividades están impulsadas fundamentalmente por los artistas y por la creencia de que el arte y la cultura son agentes de transformación y cambio social y medioambiental.