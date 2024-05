miércoles 01 de mayo de 2024 , 08:14h

PROGRAMA PÚBLICO de EN BUSCA DE LA VIDA

Una exposición de la Fundación TBA21 en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Hasta el 26 de mayo de 2024

Jueves 26 de abril: De cómo la literatura y el arte contemporáneo nos ayudan a entender el mundo

Viernes 17 de mayo: De cómo la migración de las mariposas monarca nos enseña sobre la migración de los seres humanos

Jueves 25 de abril, 18:30-20:00 horas

La piel y cómo el arte y la literatura contrarrestan las narrativas tóxicas de lo real, Laura Tripaldi, Mayte Gómez Molina y Chus Martínez, conversación

Salón de actos. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Idioma: inglés con traducción simultánea al español

Precio: Acceso libre hasta completar aforo

El diseño y mantenimiento de una sociedad sensible a las múltiples transformaciones del cuerpo y a un planeta atravesado por el cambio climático no es tarea fácil. La literatura y el arte contemporáneo son grandes terrenos para poner a prueba las funciones que desempeña un cuerpo social. La producción continua de narrativas especulativas y simulacros, así como el uso de la fantasía, se presentan no como meras ficciones, sino como métodos que ayudan a lectores, espectadores y ciudadanos a hacerse una idea de las transformaciones que estamos viviendo.

Esta conversación—en la que participarán las investigadoras Mayte Gómez Molina y Laura Tripaldi, junto a la comisaria Chus Martínez—es parte del programa público de la exposición «Stephanie Comilang. En busca de la vida», una actividad compartida con el programa de estudios independientes Organismo | Arte en ecologías críticas aplicadas, una iniciativa conjunta de TBA21–Academy y Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Mayte Gómez Molina es escritora, investigadora y artista digital española que explora temas como la corporalidad política, la percepción como contrato social y la dificultad de la construcción de la identidad en un mundo híper mediado por el poder y la tecnología.

Laura Tripaldi es escritora e investigadora independiente que se dedica a estudiar la intersección entre ciencia, tecnología y ciencias humanas contemporáneas. Tiene un doctorado en Ciencia de los Materiales y Nanotecnología y ha impartido cursos, seminarios y talleres en varias instituciones académicas y culturales de todo el mundo. Su libro Mentes paralelas: Descubrir la inteligencia de los materiales, se publicó originalmente en italiano en 2020 y fue traducido al español por Caja Negra en 2022. Su investigación se centra en cuestiones de la materialidad en sus implicaciones filosóficas, culturales y políticas, enfocadas en cuestiones con el softness aplicado a la tecnología, las interfaces tecnológicas y la vida artificial.

Viernes 17 de mayo, 18:30-20:00 horas

En busca de la vida: la migración como un acontecimiento más que humano: Stephanie Comilang, Feifei Zhou y Chus Martínez

Salón de actos. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Idioma: inglés con traducción simultánea al español

Conversación. 90 min

La obra de Stephanie Comilang profundiza en lo que tienen en común la migración animal –tomando como referencia el caso de las mariposas monarca– con las comunidades migrantes de marineros filipinos. De esta forma, la artista explora diferentes estrategias para crear una reflexión sobre cómo se desarrollan las rutas comerciales y los sistemas de explotación. La situación de emergencia global coincide con la visión de un planeta domesticado en el que ciertas comunidades se sienten legitimadas para poseer, construir y transformar, desplazando así seres humanos y animales.

Feifei Zhou es una diseñadora espacial y visual nacida en China. Su trabajo explora las repercusiones espaciales, culturales y ecológicas de los entornos industriales y los entornos naturales. Mediante un análisis espacial narrativo, colabora intensamente con científicos para traducir observaciones empíricas e investigaciones científicas en representaciones visuales que aclaren las intrincadas relaciones más allá de lo humano y planteen nuevos interrogantes.

Una actividad organizada por TBA21 en colaboración con la Embajada de Canadá, en el marco del programa Organismo | Arte en ecologías críticas aplicadas, una iniciativa conjunta de TBA21–Academy y Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.