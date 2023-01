Mallorca presenta en FITUR cortometrajes filmados en la isla para promocionar el destino

viernes 20 de enero de 2023 , 07:56h

Mallorca se ha presentado en Madrid como un auténtico “destino de cine”. Coincidiendo con la celebración de FITUR, la Fundación Mallorca Turismo a través de la Mallorca Film Commission (MFC) ha organizado el evento “Mallorca Soul”, celebrado en el Palacio de la Prensa de Madrid en la tarde-noche del 17 de enero. En el acto se presentaron y proyectaron seis cortos filmados íntegramente en Mallorca, seis historias que exploran el alma de Mallorca a través de la mirada de diferentes cineastas, presentando diferentes perspectivas de la isla recorriendo diferentes historias y personajes.

Cada uno de estos trabajos son el resultado de la convocatoria que la Fundación Mallorca Turismo - Mallorca Film Commission realizó en 2021: un concurso de ideas para impulsar y coproducir una serie de cortometrajes de ficción que ayudaran a promocionar la isla como la inmejorable localización que es. Los cortos son Fiona (dirigido por Rafel Cortés), Mi isla (Sandra Seeling), Un par de canciones después (Jaume Carrió), Historias Encontradas (Iván Valencia), Ciclovidas (Pedro Victory y Carmelo Morales) y El Instante (Marcos Cabotá).

El evento ha contado con la asistencia de Manuela Velasco, protagonista de una de las producciones (El instante), así como de los equipos de los seis cortos que forman parte de esta colección de trabajos. Además, el evento posterior a la presentación de los cortos incluyó un espacio de networking en el que se sirvieron elaboraciones cocinadas con producto local de Mallorca y vino de la IGP Vi de la Terra (Vino de la Tierra).

Mallorca, rodajes locales y sostenibles

La MFC dispone de un presupuesto anual de más de 2 millones de euros en ayudas al sector audiovisual, que incluyen subvenciones, premios y patrocinios para patrocinios a largometrajes, series y grandes eventos audiovisuales; coproducciones minoritarias; fomento audiovisual proyectos en fase de desarrollo y premio de cortos, como los que se visualizaron en “Mallorca Soul”.

Además, actualmente se desarrolla el proyecto Green Film Shooting, que tiene por objetivo que el sector audiovisual tenga prácticas sostenibles a sus rodajes. El proyecto supone asesorar, acompañar y financiar a las empresas del sector para la adquisición e incorporación de todas las tecnologías que permitan producir de una forma más sostenible y circular.

Dentro de esta iniciativa, las principales líneas de ayuda para las empresas del sector audiovisual se centran en el uso de la energía eléctrica de origen renovable, la movilidad con vehículos eléctricos o híbridos, la eliminación del plástico, el tratamiento de los residuos orgánicos del catering o el consumo de alimentos locales y de kilómetro cero.

El plan también incluye luchar contra la huella de carbono que producen los desplazamientos. Para aquellos que no se puedan evitar, ya que también primará la contratación de personal local de la isla, se impulsará el proyecto Film Food Monte, que fomentará el consumo de frutas y vegetales de kilómetro cero a los rodajes.

Un lugar de ensueño para la gran y la pequeña pantalla

La isla se está consolidando con gran plató audiovisual. Ya es el escenario de innumerables producciones, tanto publicitarias como cinematográficas. En la actualidad, se está rodando en la isla Lionesss, la serie de Paramount que cuenta con la interpretación de Morgan Freeman, Nicole Kidman y Zoe Saldaña, entre otros destacados actores.



Además, la isla acogida durante las últimas décadas grandes producciones nacionales e internacionales como la quinta temporada de The Crown, la película Hustle, la serie española La Caza Tramuntana o el filme Me Before You.

La isla está llena de emplazamientos perfectamente adaptados a las necesidades del sector. A través de la web de la Mallorca Film Comission se pueden encontrar alguno de

ellos:

Sa Calobra

Es una cala preciosa del pueblo de Escorca – al norte de la isla – a la cual se llega tras trazar una carretera de muchas curvas. Aunque es de difícil acceso, es una visita más que

recomendable porque las vistas desde allí son espectaculares.

Valldemossa

En el corazón de la Serra de Tramuntana, se alza como un pueblo realmente encantador. Su geografía privilegiada, que la llena de olivos, almendros, frondosa vegetación e incluso

manantiales. Un espectáculo para el ojo

humano y el ojo de la cámara, convirtiéndose en un paisaje único.

Portocolom

Es un puerto natural de Mallorca y uno de los lugares más pintorescos del destino.