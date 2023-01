Valencia presenta en FITUR su oferta turística, su agenda cultural y deportiva

viernes 20 de enero de 2023 , 07:53h

Un año más Valencia regresa a la feria de FITUR 2023 (stand 7A0), el punto de encuentro más importante del sector turístico español. Valencia asiste a Fitur para hacer balance de 2022, año en que la ciudad fue Capital Europea del Turismo Inteligente, Capital Mundial del Diseño y sede de la 36ª Gala de los Goya y de la Gala Michelin España &Portugal, y como no, para presentar las grandes novedades para este 2023, como el Año Sorolla o la Gala de los 50 Best.

El concejal de Turismo e Internacionalización del Ayuntamiento de Valencia ha afirmado que “venimos a Fitur muy orgullosos del trabajo que estamos realizando, tanto las administraciones públicas como el sector turístico. La ciudad, prácticamente, ha recuperado el volumen de visitantes previos a la pandemia y registramos una mejora más que significativa en cuanto a Revpar y precio medio, con incrementos respecto a 2019 de entorno al 13% en ambos indicadores”.

Asimismo, García ha detallado que “nuestra previsión para 2023 es muy positiva. El buen posicionamiento de la ciudad a nivel europeo e internacional, así como los reconocimientos que la ciudad recibe, nos proyectan como una ciudad sostenible, amable, integradora y, que cuenta con una propuesta de valor auténtica, identitaria y de calidad. Todo ello favorece que las compañías aéreas cada vez apuesten más por nuestra ciudad, mejorando la capacidad aérea del Aeropuerto de Valencia. De la misma manera ocurre con los eventos y congresos, 2023 será un año de récord en cuanto a congresos y asistentes” y las cifras de congresos y eventos.

Valencia, Capital Europea de Turismo Inteligente 2022

Durante esta primera jornada de feria, Valencia pasa ‘oficialmente’ el testigo de la Capitalidad Europea de Turismo Inteligente a Sevilla. Así, la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, ha participado junto al alcalde de Sevilla en una mesa redonda bajo el nombre de ‘Transición hacia un Turismo Inteligente’. Gómez, ha hecho balance de esta Capitalidad y ha afirmado que “hemos trabajado un modelo de ciudad sostenible que nos ha permitido obtener reconocimientos tan importantes como Capital Europea del Turismo Inteligente, la Capital Mundial del Diseño, Capital de la Alimentación Sostenible en European Green Capital en 2024. Valencia es una ciudad cada vez más amable, accesible, integradora y respetuosa tanto con el residente como con quienes nos visitan. Hemos apostado por devolver espacios a las personas, con peatonalización que nos permiten, además, poner en valor nuestro patrimonio”.

2022 ha sido un año para celebrar los grandes proyectos que han visto la luz en la ciudad; y también para establecer las bases del turismo sostenible que ya se practica en Valencia. Un destino a la vanguardia de la tecnología, accesible y adaptado a las necesidades de sus ciudadanos y visitantes.

Además, de destacar los resultados del evento más importante del año de la Capitalidad, III Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes, que se celebró en Valencia del 21 al 23 de noviembre y fue organizado por el Gobierno del Reino de España junto con la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, la Fundación Visit Valencia y con la colaboración de la Organización Mundial del Turismo. El Congreso reunió a más de 1.200 personas, profesionales del sector turístico, gestores de destinos, responsables gubernamentales y miembros del ámbito académico.

Las novedades que Valencia presentará en FITUR 2023

Durante la primera jornada, se ha puesto de manifiesto la oportunidad que para la ciudad de Valencia ha supuesto el trabajo conjunto entre el sector turístico, el deportivo y las administraciones públicas. Esa alianza se ha puesto de manifiesto hoy en Fitur, en el encuentro que han realizado Emiliano García, concejal de Turismo e Internacionalización del Ayuntamiento de Valencia, y a Javier Mateo, concejal de Deportes, con los organizadores de las citas deportivas que la ciudad acoge en 2023.

Así, se ha aprovechado para presentar cada uno de eventos deportivos, entre los que destacan el Mundial de Gimnasia Rítmica 2023, pasando por el Gran Fondo Ciclista Ciudad de Valencia, el Trofeo de la Reina de Vela, la Copa Faulcombridge de Tenis, el BBVA Open Internacional de Valencia, la Copa del Mundo de Triatlón Valencia, el Grandmasters Hockey Valencia 2023, así como el Maratón de Valencia para cerrar 2023.

La capacidad de la ciudad de organizar eventos, de diversa índole y envergadura y la calidad de las competiciones que se celebran han permitido consolidar una relevante agenda deportiva anual. Para seguir fomentando el trabajo conjunto Visit Valencia colabora en 2023 con Sport&Events Workshop, encuentro profesional entre el sector MICE y el deportivo organizado por Eventoplus.

Valencia vista desde la gran y pequeña pantalla

Visit Valencia, a través de su departamento Valencia Film Office, siguen trabajando para que la ciudad siga siendo el plató de grandes y pequeñas producciones, tanto nacionales como internacionales. En FITUR SCREEN, pabellón 8, se presentará el ‘Plano de localizaciones’ Film Office, una iniciativa realizada por Visit Valencia y la Diputación de Valencia. Se trata de un plano que ubica las locaciones más importantes donde se han rodado largometrajes o series, tanto en la ciudad de Valencia como en la provincia.

También se destacará la Gala Premios CIFFT, ya que Valencia volverá a acoger de nuevo en 2023 los Premios Mundiales de Cine de Turismo. Estos premios tienen como objetivo reconocer y premiar la excelencia creativa en la comunicación turística. En la edición de 2022 la ciudad de Valencia recibió reconocimiento a dos de sus videos promocionales: World paella Day y de la candidatura de los Gay Games.

Valencia, referente internacional en innovación y tecnología

Para concluir el primer día de FITUR, Valencia ha realizado una mesa redonda junto a los organizadores de algunos congresos tecnológicos que van a tener lugar en la ciudad. Así, el concejal de desarrollo económico, Borja Sanjuan, ha destacado la importancia de estos eventos para dar visibilidad a la ciudad, seguir captando empresas de este sector que quieren instalarse en la ciudad e impulsar la ciudad como hub tecnológico europeo.

Así, entre otros se celebrará el Valencia Digital Summit, evento para promocionar la cultura emprendedora e impulsar el ecosistema tecnológico e innovador europeo, la vez que posiciona Valencia en el mapa como polo de innovación; Weird Market, mercado profesional más importante de animación, videojuegos y new media que se celebra en España y uno de los más importantes a nivel europeo; Ftalks, el evento internacional para debatir sobre las tendencias, la disrupción y los desafíos del ecosistema alimentaria; y The Next Web Conference, evento de referencia internacional en innovación y tecnología impulsado por Financial Times que se celebrará el 30 y 31 de marzo.