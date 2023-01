Papeles de Teatro: Orlando. Los desiertos crecen de noche. Degenérate mucho. Grandissima Illusione. Neva

lunes 23 de enero de 2023 , 07:21h

TEATRO DEFONDO SACA A ESCENA ORLANDO DE VIRGINA WOOLF, EN EL TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO DE MADRID

Orlando ha sido finalista en los XXII Premios Max, ha ganado el XXI Certamen Nacional para Directoras de Escena, se ha alzado con el Premio Berlanga de Valencia a Mejor Espectáculo Revelación y con el Premio a la Mejor Dirección en el XL Festival Vegas Bajas. La pieza, a partir de una de las obras cumbre de Virginia Woolf, ha cosechado un rotundo éxito desde su estreno absoluto en 2017 y en los últimos cinco años ha visitado escenarios de referencia como los Teatros del Canal de Madrid, el Palacio de Festivales de Santander, el Teatro de Barakaldo, el Teatro Principal de Zamora, el Auditorio de León o el Auditorio de Cuenca, entre muchos otros.

La propuesta de Teatro Defondo es una celebración de la vida, el amor y la literatura; una comedia llena de juego escénico que recorre cuatro siglos de la historia de Europa, desde el siglo XVI hasta principios del XX. La dramaturgia y dirección escénica corren a cargo de Vanessa Martínez. Por su parte, el reparto está compuesto por Carolina Rocha, Gustavo Galindo, Pablo Huetos, Pedro Santos, Rocío Vidal y Gemma Solé.

Orlando es una de las novelas más hermosas de la literatura universal. Fue escrita por Virginia Woolf en 1928. En muchos países se han hecho versiones del texto, ya sean escénicas o cinematográficas, como la película de Sally Potter protagonizada por Tilda Swinton. En España nunca antes se había llevado a escena. Ahora, coincidiendo con el 20º aniversario de Teatro Defondo, la compañía madrileña ha querido compartir de nuevo con la audiencia este trabajo, su mayor éxito artístico y comercial hasta la fecha.

LOS DESIERTOS CRECEN DE NOCHE DE JOSÉ SANCHIS SINISTERRA CON CLARA SANCHIS

José Sanchis Sinisterra es el autor de Los desiertos crecen de noche que se podrá ver del 10 de febrero al 5 de marzo de 2023 en la Sala Jardiel Poncela del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Un espectáculo con música en directo, construido con piezas breves antológicas de José Sanchis Sinisterra; humor, misterio y puro teatro. Clara Sanchis y David Lorente firman la dirección de este montaje que se estrena en Madrid y que cuenta con ellos dos en la interpretación junto a Concha Delgado y José Luis Patiño.

La obra es un microcosmos atravesado por el humor, el misterio y la imaginación, que juega con el poder de la palabra y sus imprevisibles trampas, donde los intérpretes van y vienen desde sus instrumentos -teclado, percusión, trompeta y voz- a sus personajes. Los desiertos crecen de noche permite al espectador disfrutar de los vericuetos del pensamiento de este dramaturgo, incansable en la tarea de inventar nuevas formas de abordar la ficción. La ironía y el humor desaforado, en boca de una variada fauna de personajes insólitos, tan feroces como desvalidos.

En Los desiertos crecen de noche una banda de músicos se pierde en su propia música. Rodolfo y Ludovina nunca llegan a besarse. Un director de teatro lucha con el tigre que lleva dentro. Una lectora descubre sus sueños más íntimos en la novela de un autor desconocido… Cuando las palabras nos abandonan, ¿el vacío podría devorarnos? Los personajes viajan en un laberinto de historias, que recorre la temática más pura del teatro breve de José Sanchis Sinisterra. En la jungla del lenguaje acechan mil peligros. Nada es lo que parece. Yo somos muchos. El tiempo se desmelena. La necesidad del otro. La soledad. El juego. Y el espectador… un jugador más.

DEGENÉRATE MUCHO'. UN SHOW DE LAS XL QUE DESENTRAÑA EL BINOMIO SEXO-GÉNERO DE FORMA GAMBERRA

Degenérate mucho es un espectáculo músico-teatral que reflexiona sobre cómo nos construimos, sobre el rosa y el azul, sobre el binarismo de género. ¿A quién se le ocurrió dividirlo todo en dos? Bueno-Malo, Verdad-Mentira, masculino-femenino…

Desentrañan el binomio sexo-género recorriendo la infancia, adolescencia, juventud, maternidad, abordando el mito de la libre elección, la tóxica masculinidad, los estereotipos de género. Queremos ser personas, nada más.

Sirviéndose del humor como arma y la música en directo, sus protagonistas muestran las trampas y le hacen un corte de manga al heteropatriarcado. Sobre el escenario, Marta Sitjà y Nía Cortijo (Las XL) se convierten en un canal directo y sincero con el público, reflexionando sobre las convenciones y sobre los corsés que nos oprimen.

Las XL responden a los nombres de Nía Cortijo y Marta Sitjà. Estudiaron en Madrid y comienzan a perpetrar sus acciones teatrales en Granada, en torno al año 2000. Han sido parte de compañías como Lavíebel, Rolabola, LaSaL, Vaivén, Vagalume, Jiribilla, Alsuroeste… Se sabe que han recogido varios premios. Son buenas en lo que hacen. Solo les obsesiona una cosa, Cupido. Saben que es inmortal, pero lo siguen matando.

CONDEDUQUE ESTRENA EN MADRID ‘GRANDISSIMA ILLUSIONE’, EL HOMENAJE AL TEATRO, DE CRIS BLANCO

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acogerá los próximos días 27 y 28 de enero, tras su paso por el festival Grec, la representación de la última propuesta teatral de Cris Blanco titulada Grandissima Illusione en la que su potente destaca como un personaje más de la obra.

Grandissima Illusione

La obra arranca cuando un personaje teatral del siglo XVII, una Marquesa de Lope de Vega, por ejemplo, se topa con el técnico tatuado del teatro y se enamora de él. A partir de ahí, el caos se apodera de la obra y todas las convenciones saltan por los aires, entrando y saliendo del tiempo de la escena y el tiempo de la representación a través de una especie de agujero de gusano por el que circulan una criada, una juglar feminista, una ayudante de dirección, un texto proyectado, un experto (no soy yo, creo), un astrólogo cubano, unos extras y un coro griego formado por tres personas que van detrás de los demás personajes repitiendo lo que dicen y sienten.

Con la colaboración de Rocío Bello en los textos y de Anto Rodríguez en la dramaturgia, el montaje tiene todavía un elemento más que abunda en esta relación disfuncional entre pasado y presente: la escenografía. Decir que es un personaje más no deja de ser otra convención (o un lugar común), pero la idea fue intentar reciclar elementos escenográficos de grandes montajes cedidos por centros dramáticos, un rescate que busca lanzar un mensaje de sostenibilidad y reutilización, materializado en un collage de diferentes épocas y estilos que no deja de ser metáfora de un tiempo, el nuestro, abocado a su fin si no echamos freno de eso que llamamos progreso.

EL DRAMATURGO GUILLERMO CALDERÓN REGRESA A LA CARTELERA CON ‘NEVA’

La compañía La Cantera regresa a El Umbral de Primavera, tras su paso por el Festival Surge, con Neva, dirigida por Jorge Sánchez a partir del texto del prestigioso autor chileno Guillermo Calderón y con Marta Cuenca, Julia González Enriques y David Hernando Vargas como protagonistas. La obra podrá verse dentro del VIII Ciclo de Teatro Argentino -viernes 3, 10 y 17 de febrero- y en programación de la sala -viernes 10, 17 y 24 de marzo-.

La obra está ambienta en San Petersburgo, Rusia, el 22 de enero de 1905 en el llamado Domingo Sangriento. Olga Knipper, viuda del escritor Antón Chéjov, intenta ensayar El jardín de los cerezos junto a dos actores que la asisten –Masha y Aleko-, mientras en las afueras las tropas zaristas dan muerte a miles de obreros que demandan mejoras laborales.

Neva se divide en dos partes. En la primera, la acción se centra en la relación de Olga con Chéjov, recordando los detalles de la muerte del dramaturgo a través de la recreación que protagonizan Masha y Aleko. En la segunda parte, irrumpen los sucesos del entorno cuando los obreros marchan por las calles y en el interior del teatro Masha intenta explicar a Olga y Aleko el trasfondo del movimiento social, al punto de cuestionar el rol que el teatro cumple en la sociedad. De esta manera, el mundo real se confronta con la ficción y la labor del actor se relativiza como agente social activo.