World2Fly inaugura vuelos directos de Madrid a Orlando

lunes 11 de julio de 2022 , 09:01h

World2Fly ha inaugurado la ruta Madrid – Orlando, en vuelo directo y con las ofertas comercializadas por Newblue, el operador de viajes de World2Meet.

El programa de 9 días incluye, además del vuelo directo, la estancia en el hotel, el transfer desde el aeropuerto, traslados a los parques seleccionados, seguro y asistencia en destino.

En palabras de Bruno Claeys, director general de World2Fly, “estamos muy emocionados con este primer vuelo. Orlando es nuestro primer destino en Estados Unidos. Cuando diseñamos nuestro plan de rutas, esta ciudad en el centro de Florida era de obligado cumplimiento, dado su gran poder de atracción para disfrutar en pareja, con amigos y en familia. Nos ilusiona pensar que, gracias a World2Fly, acercamos a los viajeros a cumplir uno de sus sueños: dejarse llevar por el niño que todos llevamos dentro”

Sin duda, Walt Disney World Resort, el complejo de parques temáticos más famoso del mundo, es el gran reclamo de esta propuesta de Newblue. Una oportunidad única de sorprender a toda la familia con las populares atracciones de sus conocidos parques: Magic Kingdom con las atracciones de Space Mountain, The Haunted Mansion, Big Thunder Mountain, Splash Mountain, 7 Drafts Mine, Piratas del Caribe o Peter Pan’s Flight, entre otras; Disney's Hollywood Studios con espectáculos como Indiana Jones o Fantasmic, atracciones como Rock 'n' Roller Coaster, The Twilight Zone Tower of Terror, Toy Story Mania y Slinky Dog en Toy Story Land y la novedosa tierra de Star Wars, Galaxy’s Edge; Animal Kingdom donde se podrá disfrutar de la magia de la naturaleza y explorar este Parque lleno de animales en el que destacan atracciones como Kilimajaro Safary, Avatar Flight of Passage o Expedition Everest; y, por último, Epcot, que celebra la innovación tecnológica, la creatividad y la cultura alrededor del mundo y en el que destaca la nueva atracción Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. En las más de 10.000 hectáreas que ocupa este complejo, además de los cuatro parques temáticos principales, también hay parques acuáticos, varios circuitos de golf, una pista de carreras, locales de entrenamiento…

Capital mundial de los parques temáticos y los parques de atracciones, en Orlando, la magia y diversión está garantizada para toda la familia. Además, esta ciudad también ofrece un sinfín de magnificas tiendas, verdes espacios, una excelente oferta gastronómica de la mano de algunos de los mejores chefs del mundo y una vibrante oferta cultural.

El día 15 de julio World2Fly tiene previsto un nuevo vuelo directo Madrid – Orlando. Newblue comercializa las plazas disponibles a través de todas las agencias de viaje de ámbito nacional.