jueves 26 de enero de 2023 , 07:08h

Smysecret empieza el año por todo lo alto. La marca de estética bucodental de Vitaldent ha inaugurado su primera flagship en Cataluña, en la icónica calle Roselló de Barcelona. La inauguración ha contado con una madrina de lujo, la actriz y presentadora Ares Teixidó. La catalana que, al igual que la filosofía e imagen de Smysecret, es de personalidad arrolladora, atrevida y sin complejo. Actualmente, conduce su propio programa “Ares Revolution” en 8TV y, además, se caracteriza por mostrar su lado más personal en las redes, denominándose a sí misma como “influmierder”, signo de la naturalidad que le caracteriza.

El espacio, ubicado en el número 246 de la Calle Roselló, tiene una superficie de más de 200 m2 en los que el paciente disfrutará de una experiencia única desde el momento que cruce la puerta. Con una imagen rompedora que desprende frescura y provocación al mismo tiempo, este nuevo centro abre con 4 gabinetes equipados con la última tecnología en medicina estética dental. Los pacientes que acudan al centro de la Ciudad Condal podrán realizarse tratamientos de ortodoncia invisible, carillas inyectadas y blanqueamiento, además de los tratamientos habituales de odontología general

Además de los tratamientos más punteros para lucir sonrisas de película, la nueva clínica cuenta, por supuesto, con un nutrido equipo de profesionales especializados en cada área dedicada al paciente. Mireia Noria (directora); Mario Cagnin (responsable atención al paciente); Sonia Riudaura (recepcionista); Melody Palerm (higienista), Paola Alejandra Terrazas (higienista); Aleix Costa (ortodoncista); Sara Morillas (doctora estética); Karla Lourdes Chavira (doctora estética) y Mohamad Falaha (doctor estético) son el equipo humano que da vida al nuevo centro de Smysecret de Barcelona.

Durante el evento Ares afirmó que amadrinar la nueva clínica de Smysecret en Barcelona era para ella “un regalazo. Significa mucho para mi poder formar parte de la familia Smysecreet. Porque es lo que desprende este lugar. Entras por la puerta y ya entras sonriendo. Uno de los eslóganes “Vamos a comernos el mundo”, me da la vida, porque sonreír mola”.

En cuanto a su momento actual Ares respondía: “Estoy en un momento de equilibrio, un momento muy dulce tanto a nivel personal como profesional”. Hablando de su programa decía que: “El programa que presento era muy necesario, nos tiene que dejar de dar miedo hablar de sexualidad, hay que romper tabúes y complejos. Vamos a ser revolucionarios como lo es esta clínica de Smysecret”.

Preguntada por sus invitados comentaba que “tengo la suerte de tener unos invitados muy agradecidos, que al principio tienen un poco de miedo, pero luego se desinhiben y disfrutan del momento. Me gusta tratar con personas que vienen a divertirse y a hablar sin tapujos.” En cuanto a invitados que le gustaría tener, Ares Teixidó se ha mojado y nos ha contado que: “si me preguntas por nombres y apellidos, me encantaría tener a Tamara Falcó. Me gustaría que acercáramos posturas, porque las declaraciones que hizo en México para una persona como yo que vive feliz y en pareja con su mujer, Bruna, escuchar esas declaraciones hacen que tenga ganas de tenerla delante y abrazarla, hacerle entender a personas como ellas que el amor es amor, en todas sus formas. A Shakira, le daría las gracias por ese empoderamiento que nos ha dado a tantísimas mujeres, ojalá yo hubiera podido expresar mis sentimientos de esa manera cada vez que me han engañado, porque sí, lo han hecho más veces de las que quisiera, y me hubiera venido muy bien como terapia, para no gastar tanto dinero en psicólogos.”

Si ha habido una fecha especial para Ares este año ha sido su cumpleaños y el de su pareja, ambos en diciembre. Lo celebraron en Brasil de una forma muy especial “Bruna cumple años el 25 de diciembre, y estábamos en Brasil con su familia, entonces el hecho de que nunca pueda estar en España con sus amigas celebrando, es duro. Le engañé, haciéndole creer que íbamos a celebrar mi cumpleaños, pero en realidad le había preparado una fiesta sorpresa. Lo celebramos por todo alto, vinieron nuestras amigas y mi familia desde España, fue una noche mágica.”

Recientemente su pareja Bruna y ella se han ido a vivir juntas, le preguntamos por más deseos por cumplir, como la maternidad, a lo que Ares ha respondido “es la idea. De hecho, aún no lo hemos dicho, pero nos casamos, porque aún en este país dos mujeres no pueden ser mamás si no se hacen primero pareja de hecho. Nos casamos precisamente por nuestro deseo de en un futuro ser madres. Aunque sea una firma, evidentemente habrá celebración con amigos y familia.” Siguiendo con el tema de la boda Ares nos ha dicho que “ya está formalizado, para poder hacer el método ropa, que trata de que una gesta el óvulo de la otra.”

Recordando el pasado de Ares, en el cual participó en algunos realities de televisión, la presentadora catalana nos contaba que “viéndolo desde la distancia, me siento orgullosa, porque hay gente que por lo que sea no puede contarlo. Es verdad que sufrí cuando salí, porque no te esperas la gran repercusión que tuvo, pero es verdad que tuve mucha suerte de vivir esa experiencia”. A la pregunta de si invitaría a su programa a algunos de sus compañeros respondía con un rotundo “si, no le guardo rencor a nadie. En la actualidad sigo teniendo mucha amistad con Kiko Rivera y Aguasantas, que son las dos personas más importantes que me llevo de aquel reality y con los que tengo más relación”. Siguiendo con su relación con Kiko Rivera, Ares ha hablado recientemente con él, y nos ha contado que “Kiko para mi es como un hermano y cuando él sufre, yo sufro y viceversa. Nos vemos menos de lo que nos gustaría, pero él sabe que aquí en Barcelona tiene una familia. De hecho, con Bruna se lleva estupendamente, incluso quedan cuando yo no estoy presente. Es una suerte tener esta relación”.

Centrándonos en sus nuevos proyectos de 2023, Ares confesaba que ella prefiere dejarse llevar “no me gusta mucho planear a largo plazo. Ha sido un año complicado para mi. La muerte de Alex Casademunt, me cambió la vida. Él era como mi hermano, le echo de menos todos los días de mi vida. Este cumpleaños no haberle tenido a mi lado cantando “Dos Hombres con un mismo Destino” ha sido duro. Tuve a su niña conmigo de 5 añitos, que además se llama Bruna y la miras y es igual que Alex”. Sobre los recuerdos que tiene con él, Ares se sinceraba diciéndonos que “nadie te prepara para la muerte de tu mejor amigo, él me ha enseñado que en un segundo te puedes ir al carajo. Por otro lado, el reciente fallecimiento del padre de Bruna, lo mal que lo hemos pasado con las idas y venidas a Brasil, el hecho de tener un cáncer así de fulminante te hace darte cuenta de que la vida es hoy, y por eso mi forma de entenderla es sonreír y vivir el hoy”.

Para Álvaro Romero, Director de Operaciones de Smysecret esta apertura refleja: “la expansión y reconocimiento del concepto Smysecret” que, según sus palabras “tiene como objetivo llegar cada día a más pacientes que depositen su confianza en nosotros para mejorar su sonrisa y cuidar de su salud bucodental”. Moreno ha agradecido a la madrina de la apertura, Ares Teixidó, su apoyo: “gracias a Ares por estar hoy aquí, es muy importante para la marca que personas como ella, que además es catalana, confíen y compartan los valores de Smysecret”.

Smysecret, coincidiendo con las aperturas de Barcelona y Valencia, ha querido que su nueva identidad corporativa esté presente en los nuevos centros. Una imagen renovada, reflejada también en el logotipo y colores corporativos con la que la marca quiere trasmitir una actitud positiva y de empoderamiento para que todos sintamos el poder indiscutible de una bonita sonrisa.

El propósito de Smysecret es hacer felices a las personas haciéndolas sentir seguras de sí mismas, potenciando su autenticidad para sacar la mejor versión de sí mismos a través de tratamientos de estética dental personalizados para cada paciente. Podemos disfrutar de sus tratamientos en las clínicas de Madrid, Barcelona, Valencia, y en los 145 SMY dentro de clínicas Vitaldent.