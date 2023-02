La Esencia de Joaquín Cortés comienza su gira en el Teatro Real

martes 28 de febrero de 2023 , 10:47h

“Cada uno de vosotros sois ya parte de mi ser. Solo quiero que las personas que hayan formado parte de mi camino y aquellos que queden por llegar sientan que quiero seguir entregándome con sentimiento desbocado para que os llevéis mi esencia dentro de la piel, porque sin vosotros nada hubiera sido posible”.

Se ha presentado “ESENCIA”, el nuevo espectáculo protagonizado por el bailaor JOAQUÍN CORTÉS.

Tras la presentación hubo un rocambolesco posado que nos tuvo peregrinando por distintos lugares del coliseo, ya que, aunque el bailaor intentó que se hiciese en el patio de butacas… “El protocolo del Teatro Real es muy complicado y posiblemente no nos dejen entrar allí”. Así lo predijo Joaquín Cortés y así ocurrió. Ya se sabe que este lugar es un tanto especial, incluso con sus invitados…

El Teatro Real de Madrid es el lugar elegido para que arranque el bailaor su gira y derrame su esencia sobre el escenario, acompañado de 30 artistas.

Eso será el día 14 de marzo.

Joaquín, que no se separó de sus gafas oscuras porque su niño no le ha dejado dormir en toda la noche “y tengo muy mala cara”, afirmaba durante la presentación que “me gusta que estén aquí muchos medios, porque sigo pensando que tenemos que luchar y reivindicar por la cultura, por los espectáculos, por la danza, por la música, y sobre todo por el flamenco que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y eso me encanta, porque me encanta que salga esta noticia y se vea que tenemos mucho talento en este país, un talento que se exporta al mundo entero, y que a la gente fuera de nuestras fronteras, fuera de España, la vuelve loco el flamenco.”

Joaquín Cortés vuelve para mostrar su “esencia”. Ese deseo que llevó al niño que fue a luchar por sus sueños, a vencer dificultades, a afrontar las críticas hasta convertirse en una figura internacional. El número uno de la danza española en el mundo, presentará su nuevo espectáculo en una gira única e inolvidable, acompañado de un elenco de 30 artistas.

Y “estamos aquí porque vamos a iniciar una gira, en la que vamos a hacer cuatro actuaciones en España, de momento, que son el Teatro Real, luego vamos al Sevilla Center, después vamos al Liceo de Barcelona y luego al Kursaal en San Sebastián. Y si todo va bien iniciaremos una gira mundial que arrancaremos por Estados Unidos, por todo el continente americano incluida Latinoamérica, después a Europa y luego a Asia. Vamos a intentar llevar el espectáculo “Esencia” por todo el mundo”.

A veces, basta con mirar las botas de un hombre para saber su historia. La de Joaquín Cortés se escribe al compás de una farruca, y va desde un patio de Córdoba hasta las calles de Manhattan. En medio, el mundo entero. Lleva en las venas el viaje; y por eso en su taconeo se desprende el aroma de una candela bajo las estrellas.

Pero lo suyo es algo más: La precisión de un metrónomo, con la pasión desbocada de todo un pueblo ­el suyo­, derramándose en puñaladas sobre los escenarios. Rugen las guitarras, se oyen palmas que vienen de muy lejos y el hombre que baila en el centro hace temblar la tierra con su soledad. Qué extraña alquimia es el Arte, que nos hace ver el amor, la rabia, el deseo y la esperanza en un golpe de tacón. Cortés baila. Pero el lenguaje siempre se queda corto.

Quizás sea más justo decir que Cortés quiebra su cintura como un torero, cuando el toro de la vida le pasa rozando el costado y no hay más capote que el que crean las manos, dibujando fantasías en el aire de un teatro. Gitano universal, new yorker con pies ligeros, cisne moscovita, seductor italiano, caballero español…hay tanto Cortés como kilómetros en sus botas. Pero siempre el Artista, expectante por salir de bambalinas y cabalgar sobre su magia con la furia de un jinete eléctrico.

Su baile es una tormenta donde ­curiosamente­, encontramos refugio. Que no paren nunca de latir esas botas; que sigan marcando el pulso de todos los que nos sentamos a verlo cada noche, en cualquier ciudad.