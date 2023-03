Experiencias en Atlanta sede de Delta Air Lines

viernes 03 de marzo de 2023 , 08:32h

La aerolínea Delta vuela de nuevo a diario a Atlanta desde Madrid y a partir del 19 de marzo desde Barcelona, una oportunidad perfecta para “perderse” en la ciudad esta primavera y durante el resto del año.

Atlanta es sinónimo de negocios, aviación, deportes, periodismo… Pero también es una ciudad donde vivir planes alternativos y descubrir lugares auténticos que satisfarán las expectativas del viajero que busca dejarse llevar por caminos menos trillados.

Una vez visitados la sede de Coca Cola, los estudios de la CNN, haber paseado por Peachtree Avenue o haber disfrutado del Centennial Olympic Park, a continuación 12 ideas adicionales para todos los gustos para disfrutar de Atlanta y su entorno.

Para los entusiastas de la aviación: El Delta Flight Museum

Probablemente, el mejor museo de aviación del mundo. Situado en el Delta Boulevard y con una superficie de 6000 metros cuadrados, este museo es un must para todos los entusiastas de la aviación. Cuenta con dos hangares con aviones que datan de los años 1920 hasta nuestros días, incluidos por ejemplo el histórico DC 3 o los B747, DC 9 o B 757. Aparte de la exhibición de aviones, hay un simulador de vuelo y mucha información interactiva. ¡Listos para despegar!

Para los frikis de The Walking Dead: Conocer los escenarios de series de culto

Atlanta es escenario de algunas de las series más icónicas de los últimos años: The Walking Dead o Stranger Things se rodaron en gran parte en esta ciudad y sus alrededores. Un buen ejemplo de esta experiencia la ofrece el tour a pie —que incluye el maquillaje y un arma simulada para cada participante—, de The Walking Dead en el Esco Feed Mill property, donde se rodaron muchas escenas de las temporadas dos y cinco. Un plan divertido y diferente para meter algo de miedo en el cuerpo.

Para los cazadores del arte: Contemplar Street Art en el corazón de la ciudad

En Atlanta es posible dar algunos paseos a pie o en bicicleta y recorrer diferentes rutas que “peinan” el corazón y los recovecos de la ciudad. De esta manera el visitante podrá contemplar el más auténtico street art. Los barrios de Little Five Points, Cabbagetown, Edgewood Ave, Sweet Auburn, Castleberry Hill o Pittsburgh son puntos ineludibles de esta experiencia que muestra en gran medida el alma de la ciudad. La propuesta Atlanta Beltline Eastside Trail, por su parte, ofrece un largo recorrido que atraviesa parques llenos de obras de arte, al tiempo que se conoce la historia de Atlanta.

Para los que no pueden vivir sin música: Disfrutar de conciertos en directo

Los locales de música en directo de Atlanta abren todas las noches de la semana con todo tipo de música: desde hip-hop y rock pasando por indie y mucho más. Hay multitud de escenarios donde ver a grandes músicos en directo, como The Fox Theatre, The Eastern, Variety Playhouse, o anfiteatros al aire libre como Cellairis Amphitheatre at Lakewood, donde es posible disfrutar de la música en directo bajo las estrellas.

Para los gourmets y gourmands: Cocinas del mundo y de EE. UU

Los restaurantes de Atlanta y alrededores proponen una amplia variedad de cocinas del mundo, como la mexicana, la india, la etíope, abundantes platos de comida local, así como una tonelada de deliciosas barbacoas. Algunos de los locales más populares de Atlanta son el Busy Bee Café, que sirve platos típicamente estadounidenses como pollo frito, y Fox Brothers BBQ, que ofrece costillas de ternera al estilo tejano. Además, tanto en el Westside como en el Eastside, desde Chattahoochee Food Works hasta Ponce City Food Market, en Old Fourth Ward, se pueden encontrar algunos de los mejores sabores de Atlanta.

Para los locos de la adrenalina: Indoor Skydiving en iFly Atlanta

En iFLy Atlanta se puede sentir la emoción de saltar desde un avión a gran altitud…. De manera simulada, claro, ya que la experiencia se vive dentro de un túnel vertical de viento que sopla a 280 kilómetros por hora. Los más audaces y amantes de la adrenalina podrán hacer giros y piruetas desafiando la fuerza de la gravedad.

Para pasárselo en grande en familia: Fun Spot America

A menos de 15 kilómetros del aeropuerto de Atlanta se encuentra un parque temático que acelerará las pulsaciones tanto a adultos como a niños. Por ejemplo, en la pista Sampson Go Kart, que abarca varios niveles de altura llegando hasta los 15 metros del suelo.

Para los aficionados al vino: North Georgia Wine country

En el estado sureño de Georgia también se cultivan excelentes vinos. A dos horas en autobús o en coche desde Atlanta se encuentra el North Georgia Wine Country, donde es posible visitar tres bodegas y degustar unos 12 vinos, además de dar un paseo por la pequeña ciudad de Helen, de estilo bávaro.

Para los interesados en los derechos civiles: Visitar la casa natal de Martin Luther King Jr.

Atlanta fue la ciudad desde la que se impulsó con mayor fuerza, en la década de los años 60 del siglo XX, el movimiento de los derechos civiles para la población afroamericana en Estados Unidos. Si hay un activista fundamental en esta lucha fue el reverendo Martin Luther King. En Atlanta es posible “peregrinar” a la casa que le vio nacer en 1929, situada en un barrio pintoresco lleno de antiguos edificios de madera. El lugar está abierto al visitante de lunes a sábado de 9.00 a 17.00 horas. Es posible contratar un tour guiado.

Para los buscadores de un momento Zen: Relajarse en los parques

Atlanta también es conocida en Estados Unidos como “La ciudad Esmeralda”, dado el elevado número de parques que alberga, que la convierten en una de las ciudades con mayor masa boscosa del país. Son muy recomendables el Piedmont Park, el Jardín Botánico de Atlanta, o un parque diseñado por Olmsted, arquitecto del neoyorquino Central Park. El visitante podrá vivir un momento Zen, de contacto con los árboles, y escapar por un rato del hormigón.

Para los amantes de los lagos: Visitar Lake Lanier

El enorme lago Lanier, con casi 1200 kilómetros de costa, se encuentra a una hora aproximadamente en coche de Atlanta y es ideal para un plan de fin de semana. Junto a él hay pequeños hoteles, restaurantes, un parque acuático y pequeñas tiendas. En el lago es posible alquilar un barco y recorrer sus aguas hasta llegar a las islas Lanier, en el centro mismo del pantano. Igualmente, los amantes de los deportes de agua tienen en este lugar el sitio ideal para practicarlos.

Para los que buscan verde y agua: Cascade Springs Nature Preserve

Una caminata de unos tres kilómetros, apta para todos los públicos y en plena naturaleza, lleva hasta la preciosa zona de Cascade Springs Nature Preserve, con saltos y corrientes de agua, bosques y algunos restos de la batalla de la Guerra Civil de Estados Unidos. Está en Utoy Creek, al Suroeste de Atlanta.

Moverse por Atlanta y alrededores es relativamente fácil si no se dispone de coche privado. La ciudad cuenta con un sistema de transporte público, llamado MARTA y se pueden planificar los desplazamientos aquí.