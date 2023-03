Teatro del Barrio nos trae a Bob Pop y a Guillem Albà y, por supuesto, mujeres

miércoles 08 de marzo de 2023 , 06:49h

BOB POP VUELVE PARA REENCONTRARSE CON SUS EXPERIENCIAS

Bob Pop vuelve a casa, al Teatro del Barrio, con el espectáculo unipersonal que estrenó en este escenario hace dos años: Los Días Ajenos de Bob Pop, un obra que él mismo ha escrito a partir de su libro homónimo y cuenta con la mirada escénica de Andrés Lima. La propuesta es una puerta abierta a la memoria de este comunicador, que narra sus experiencias personales y se encuentra a sí mismo en las ajenas: en sus lecturas, en sus referentes, en sus ausencias... El artista se encuentra con el público prácticamente sin guion, improvisando. Eso sí, solo habrá una oportunidad de algo tan único: el montaje estará en cartel del Teatro del Barrio el próximo 25 de marzo.

Es de sobra conocido, pero no está de más recordar que Bob Pop es una de las personalidades más transgresoras y mordaces de los últimos años. Ha sido capaz de abrir hueco en el prime time de los medios masivos a esas voces que proceden de la vida periférica, visibilizando la libertad sexual y la enfermedad.

POR ACLAMACIÓN POPULAR, VUELVE GUILLEM ALBÀ, HUMOR GESTUAL CONTRA LAS PRISAS

“Por favor, desconecta tu teléfono, será solo por un rato. Hazlo por la gente de tu alrededor y por ti. Basta de tantos inputs, de tanta información y de tanta prisa. Todo lo que estés viendo, por malo que sea, déjalo atrás e intenta que la emoción vaya por delante de la razón. Deja a tu adulto atrás. Vamos a parar y a vivir el momento”.

Guillem Albà, uno de los grandes referentes del clown actual, regresa al Teatro del Barrio con CALMA!, un espectáculo sin palabras, cómico y poético, el 24 y 25 de marzo. Ya lo trajo, y con éxito, el pasado mes de noviembre, tras su estreno en Festival Temporada Alta Latino América 2019 y su paso por Buenos Aires, Montevideo, Lima y la Fira Tárrega.

Con esta creación, Guillem Albà nos cuenta, solo y sin palabras, un hecho tan complejo y a la vez tan cotidiano: la prisa. Ese "correr todo el rato" en el que vivimos. CALMA! lleva al espectador a disfrutar de una experiencia por momentos cómica, por momentos poética.

Y POR SUPUESTO: TAMBIÉN MUJERES Y FEMINISMO

Varios espectáculos imprimirán este mes de marzo la huella de mujeres diversas en el escenario del Teatro del Barrio. No se debe a que estemos en el mes del 8M, porque el feminismo es uno de los baluartes que sostienen este teatro, e impulsarlo y convocar a mujeres artistas es una constante en esta cartelera. Eso sí, el 8M es más necesario que nunca. Por eso, en esa fecha el Teatro del Barrio no programa y anima a manifestarse. Por aquí dejamos una relación de las obras que se podrán ver las próximas estas semanas en femenino plural.

Malas, que estará en cartel todos los jueves del mes de marzo excepto el día 2, es un espectáculo cuyo origen se basa en un proceso de investigación sobre el imaginario de la santa y la bruja: ¿cuándo te has sentido mala? ¿Cuándo te han acusado de ser mala? En el escenario, mujeres diversas, jóvenes y viejas, que habitan la transgresión como el único espacio posible, pero ejercer su libertad supone pagar un alto precio. Algunas decidieron ser madres; otras, ni remotamente. Las hay que ofrecen su ira en defensa propia, que protestan, otras cantan y bailan solas, la mayoría leen a otras mujeres para arrinconar la misoginia…

Degenérate mucho. Un show de Las XL

estará en cartel el 2 y el 23, y se preguntaa quién se le ocurrió dividirlo todo en dos: blanco / negro, bueno / malo, verdad / mentira, ying / yang, masculino / femenino… “Serás femenina y entrarás por la puerta grande en el mundo de las emociones.” “Serás masculino y entrarás por la puerta grande en el mundo de los privilegios”. Con este espectáculo, lleno de argumentos y sin abandonar el sentido del humor y la música en directo que las caracteriza, Las XL afrontan la ardua tarea de volver a deconstruirse, desde una perspectiva feminista, para resurgir mejoradas.

No solo duelen los golpes

es un proyecto de la activista y actriz Pamela Palenciano, basado en una experiencia personal de violencia patriarcal que sufrió en su adolescencia. Nació como creación fotográfica y siguió con talleres educativos que se impartían en aulas de institutos y universidades, así como en casas okupas y asociaciones de barrios, y más adelante en las comunidades más abandonadas de países de Centroamérica. Esperamos a Pamela el 5 y el 29.

Báilatelo sola es poesía en escena de la finalista de la Copa del Mundo de Slam 2019, Alejandra Martínez de Miguel: actriz, psicóloga, poeta y autora del libro homónimo. Una propuesta directa, combativa, honesta. Un encuentro que defiende y apuesta por la palabra hablada con una perspectiva feminista. Las próximas funciones son el 11 y el 18.

Lo normal. Una sexóloga payasa, Núria Cano, nos recuerda que cada persona vive el sexo como quiere. Está harta de que la gente en consulta le diga que quiere “ser normal”. Con ella descubriremos lo mal que nos hemos educado sexualmente. Volverá a abrir su gabinete en el escenario del Teatro del Barrio el 17 de marzo, en una función

Diversas mujeres. Un recorrido por los paisajes emocionales de feminidades diversas, de mujeres cuyas edades oscilan entre los 9 y los 76 años. El ciclo de la vida y la muerte, el deseo, la infancia, la violencia, las maternidades, la identidad… Tomarán el Teatro del Barrio la tarde del 12 de marzo.

No soy tu gitana. Casi todo lo que te contaron de las mujeres gitanas es mentira, pero has crecido con esos prejuicios. He aquí más de una hora de historia, risas, cante, baile y alguna que otra maldición. Una producción de Teatro del Barrio. En marzo, la podrás ver el 12 y el 16.

Cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Te prometieron que si estudiabas tendrías trabajo, una casa, un coche? ¿Te hicieron creer que era todo eso lo que necesitabas y querías? ¿Qué debías obedecer, no debías sentarte de una determinada manera, hablar de una determinada manera, querer de una determinada manera? Esta parodia de talk show, con Nerea Pérez de las Heras y Olga Iglesias, es tu sitio. Vuelve esta producción del Teatro del Barrio el 1. 15 y 22 de marzo.

Migas (de migajas). Noemi cree en los griegos, Rut en Britney Spears. Ambas son de la cofradía de Raffaela Carrà. Crearon juntas Bronteproducciones: las Bronte, las llaman por ahí. O eso les gusta pensar a ellas. Ansían ser las más modernas, trabajar, el éxito… En resumen, comedia con conciencia de clase. Las esperamos los domingos 19 y 26.