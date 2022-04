Peajes, un monólogo - concierto de la cómica Clara Ingold

jueves 14 de abril de 2022 , 16:33h

Clara Ingold: “Voy a estar con Peajes en Madrid en el Teatro del Barrio los días 20,21, 22 y 23 de Abril a hora golfa, 22:15h in the night. Si tenéis enemigas en Madrid pasadle la info! Venirse y os amaré y nos tomaremos unas cervezuelas!”

Por primera vez en Madrid, del 20 al 23 de abril en el Teatro del Barrio, Peajes. En mi p*** vida vuelvo a hacer un show sola, un proyecto unipersonal de la cómica Clara Ingold -toda una sensación en redes sociales- que viene precedida de agotar entradas en todas las salas donde se ha estrenado.

No se trata de un concierto al uso pero tampoco es un monólogo: son las dos cosas a la vez. La artista mezcla composiciones musicales de su propio cuño y conclusiones a las que ha llegado sobre la vida. Aunque no sirven para nada. Y, en realidad, la parte musical tiene que ver con un sueño y un público cautivo en la butaca: “con la excusa de que la gente viene a ver comedia, obligo al público a ver mi primer repertorio de canciones propias, y cumplo mi sueño de ser cantante. Me han dicho que la gente sale satisfecha”.

La pieza es muy autobiográfica, pero, al mismo tiempo, generacional y colectiva: habla de superación, de los límites que nos ponemos creativa y socialmente. También habla de amor y desamor, porque pone en duda el concepto clásico de relación amorosa e incluso las nuevas formas de relacionarse con el amor.

Sobre Clara Ingold

Clara Ingold es autora, actriz y música, licenciada en la Escuela Superior de Arte Dramático de les Illes Balears. El 2020 estrenó Peajes, su primer monólogo musical y de comedia, y quedó finalista del 7º Torneo de Dramaturgia de les Illes con su primer texto teatral, La darrera Opció. Es una de las protagonistas de Losers, de Marta Buchaca, producida en Baleares por Cultural-Ment. Ha colaborado como intérprete en montajes de compañias como La Impaciència, con He vist balenes; el colectivo Set Sibèries, con Una Gavina; en diversos espectáculos cómicos en Trampa Teatre; y en #Comviure, coproducción del Teatre Principal dirigida por Diego Ingold y Joan Fullana, y ganadora del Premi Ciutat de Palma.

Escribe y crea cápsulas audiovisuales de comedia, y ha participado como actriz en las series de IB3 Mai neva a Ciutat i Amor de cans. O en cortometrajes como Glitch de Marcos Cabotá o El último aplauso de Ivo Erasmo.