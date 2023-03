Documentales sobre aborígenes de Taiwán se presentaron en Nueva York

viernes 17 de marzo de 2023 , 08:51h

El Centro Cultural de Taipei en Nueva York, el Instituto Cinematográfico y Audiovisual de Taiwan (TFAI, siglas en inglés) y el Anthology Film Archives (Archivo de Antología Cinematográfica) de Nueva York organizaron conjuntamente del 10 al 14 de marzo el evento Aborigen con A mayúscula: Cine Documental Aborigen de Taiwan de 1994-2000, informó el Ministerio de Cultura (MOC, siglas en inglés).

En este actividad se mostraron un total de 16 documentales aborígenes de diez cineastas aborígenes que estudiaron en academias de cine, trabajaron como periodistas o asistieron a campos de entrenamiento locales sobre producción de documentales culturales o históricos.

Algunas de las obras destacadas incluyeron The Traditional Clothes of Raisinay Village (La ropa tradicional de la aldea Raisinay) de Baunay Watan, And Deliver Us From Evil (Y líbranos del mal) de Si Yabosokanen, y New Paradise (Nuevo paraíso) de Laway Talay.

Según el curador principal de la serie, Wood Lin, estos documentales se centran en cuestiones que abarcan las diferencias de clase entre los grupos étnicos, la cultura y la pérdida de tierras, la crisis de identidad y los conflictos entre la tradición y la modernidad. Asimismo, reflejan las situaciones sociales y políticas que los grupos aborígenes de Taiwan aún enfrentan hoy en día, agregó Lin.

Las producciones de esta era son parte de la primera ola de cine aborigen de Taiwan, señaló el MOC, y agregó que las películas conservan registros históricos invaluables que ayudan a las personas a comprender mejor la composición étnica y la evolución social de la nación.

Establecido en 1970, el Anthology Film Archives es un centro internacional para la preservación, el estudio y la exhibición de películas y videos, con un enfoque particular en el cine independiente, experimental y de vanguardia.