MALAFÉ da El gran salto e invita a descubrir un directo único en Madrid

jueves 23 de marzo de 2023 , 08:47h

“Demasiado indie para el pop. Demasiado pop para el indie.”

ESTE SÁBADO 25 DE MARZO DE 2023 A LAS 22.00H EN EL CAFÉ LA PALMA TENDRÁ LUGAR EL CONCIERTO DE MALAFÉ EN EL QUE PRESENTARÁ LOS TEMAS DE SU RECIENTE LANZAMIENTO DISCOGRÁFICO “EL GRAN SALTO”.

Un directo único de una de las figuras emergentes prometedoras del indie pop de nuestro país que ya está cosechando éxitos importantes con sencillos con los que acumula más de 200.000 escuchas.

Además de Madrid, la gira acercará a MALAFÉ a diferentes ciudades españolas entre las que se encuentran: Granada, Córdoba, Cáceres, Badajoz, Cuenca, Ceuta…

BIO MALAFÉ

Javi Bosque es el nombre detrás de MALAFÉ, un artista alicantino que arranca su carrera musical en plena adolescencia abrazando géneros tan diversos como el metal, el rock o la canción de autor.

Tras un primer disco y muchos conciertos de sala, es en el año 2020 cuando, en plena pandemia y trabajando en su puesto de médico, decide darle un cambio radical a su faceta artística y nace MALAFÉ, un nuevo proyecto con un sonido actual y arrollador que está calando en el público.

“2020 fue un año para adaptarse y en mi caso para abrir la mente y enterrar prejuicios en muchos aspectos. Me costó 27 años descubrir la música pop nacional e internacional, y comencé a interesarme por géneros como el R&B y el trap. En definitiva, a salir de mi zona de confort musical. Por otro lado, siempre he sido fanático del funk y el disco porque me invitan a moverme, no puedo estar quieto escuchando esos géneros. Después de meses encerrado entre mi casa y el trabajo, lo único que quería es bailar y hacer bailar a la gente.”

Después de un primer EP homónimo que le ha llevado de gira por diferentes ciudades, y tras presentarse en el Wizink Center de Madrid como artista invitado de Funambulista, MALAFÉ presenta ahora un nuevo EP en el que sigue evolucionando en su nuevo sonido y que ya suena con potencia gracias a los singles adelantados: “No paro de perder”, “Cuando se acabe el verano” y “Cómeme la boca”.