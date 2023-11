Federico Albanese presentó en España su viaje a la imaginación: Days of Passage

martes 28 de noviembre de 2023 , 08:17h

Federico Albanese acaba de publicar su nuevo EP ‘Days of Passage’, ya disponible en todas las plataformas digitales y que ha presentado en directo en España durante el mes de noviembre en una pequeña gira compuesta de tres conciertos.

En concreto, el artista recaló con su nuevo proyecto en Málaga, Madrid y Santiago los días 22, 23 y 26 de noviembre, respectivamente.

El nuevo EP, que viene de la mano del sello XXIM Records, está compuesto por un total de 7 temas.

El compositor italiano, que además de tocar el piano incorpora elementos electrónicos en su directo, destaca por sus tonos clásicos modernos y electrónicos y pop de vanguardia y cabe señalar que sus composiciones son airadas y cinematográficas.

Su nuevo trabajo procesa pensamientos y emociones en vista de un importante punto de inflexión en la vida. "Es esencialmente un viaje a la imaginación, casi como un sueño", explica Albanese.

Su anterior trabajo ‘Before and Now Seems Infinite’ le llevó a realizar una extensa gira por Europa que le supuso estar en ciudades como Londres, Dublín o Copenhague, entre otras muchas. También pasó por nuestro país con una pequeña gira de tres conciertos por Barcelona, Madrid y Donostia.

Desde Syntorama ya están trabajando en un nuevo periodo de gira de Federico Albanese para la temporada invierno-primavera del 2024.

En cuanto a la actual GIRA EN ESPAÑA 2023 ha visitado el pasado 22 de noviembre Málaga, en el Teatro Echegaray, el día 23 estuvo en Madrid, en los Teatros Luchana, y por último en día 26 en Santiago, Cidade da Cultura.

EL CONCIERTO EN MADRID: UNA BANDA SONORA AL MUNDO DE LOS SUEÑOS

Pudimos asistir a la presentación, en los Teatros Luchana, de Federico Albanese, de su nuevo trabajo ‘Days of Passage’, y fue como entrar en su mundo de sueños. Un mundo que te susurra, mientras acaricia las teclas del piano y evoluciona sus notas y sus sonidos con sus auxiliares electrónicos…

Música minimalista que va impregnando el ambiente hasta sumirlo en ese estado de ingravidez y sensaciones que traspasan la piel y se cuelan en el corazón y el cerebro de los oyentes.

Es como formar parte de una banda sonora que Albanese pone en los espectadores que se sienten mecidos y llevados a esos mundos de ensueño por los que el artista transita con naturalidad y suavidad que, de vez en cuando, rompe con notas enérgicas y violentas pasa sacarlos de ese ensimismamiento …

En definitiva, Federico Albanese nos invita a soñar con él durante hora y media, pero hay que estar receptivos a esa música porque si no te pierdes en sus vericuetos y no vas a conseguir escapar durante un rato de la realidad fría y fea que muchas veces nos rodea.

FEDERICO ALBANESE

Es un músico italiano, compositor y productor.

Su versatilidad musical es un don natural que le empuja a explorar la música en todas sus facetas. Las composiciones de Albanese son etéreas y cinematográficas, mezclando música clásica, pop y psicodelia.

Cuando Federico Albanese tenía solo dos años, el dueño de una tienda de música local le dijo a su madre que su hijo tenía un don para la música. Dale una educación musical, dijo el hombre, y sobresaldrá. La madre de Albanese accedió debidamente, llevando a su hijo a clases de piano en Milán desde los seis años, todos los días después de la escuela y todos los domingos para ver los ensayos semanales de la orquesta de la ciudad.