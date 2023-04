Antoñito Molina se presenta en Madrid con un concierto único

jueves 13 de abril de 2023 , 07:46h

El miércoles 19 de abril de 2023 Antoñito Molina ofrecerá un concierto en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.

Una fecha muy especial dentro de su gira con la que está llenando multitud de salas y teatros por toda España.

La cita con la capital se produce en un gran escenario en el que se podrán escuchar sus últimos singles "El Club de los Soñadores", "Hubo un tiempo" y "Suéltate el pelo", además de los grandes éxitos que lo han consolidado como una de las figuras más relevantes de una generación de cantautores de nuevo flamenco pop.

Recientemente entrevistamos a Antoñito Molina y reconocía sobre su estilo que:

La influencia que vive dentro de mí es, por un lado el carnaval, creo que soy popero, pero que suena a pop andaluz por la guitarra flamenca, por la presencia de la percusión, no me acompañan mucho las cuerdas, ni las eléctricas, me acompañan más las acústicas flamencas, me gusta mucho lo orgánico, lo cercano.

Antoñito Molina es un joven cantautor y compositor gaditano que se dio a conocer con el dúo de pop andaluz "El tren de los sueños" con el que grabó 6 discos desde 2006 hasta 2015.

En 2017 presentó su carrera en solitario con el trabajo "Déjame que te cuente", un álbum compuesto por diez canciones compuestas por él, en letra y música. Destacan los temas "Yo soy pa´ti" y "Ya no más".

Su tercer disco verá la luz en otoño de 2023.

Espero tener mucha salud, espero disfrutar con mis amigos y mi familia y espero seguir haciendo canciones, y llevarlas al escenario. No soy una persona que se obsesione con conseguir esto o aquello, vivo el día a día y las canciones.