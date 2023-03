Festival de San Sebastián: Zinemaldia + Plus. Programa Ikusmira Berriak

viernes 24 de marzo de 2023 , 08:02h

ZINEMALDIA + PLUS CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE CINEASTAS COMO MARÍA ALCHÉ, MADDI BARBER, BENJAMÍN NAISHTAT Y DAVID PÉREZ SAÑUDO ESTA PRIMAVERA

Zinemaldia Plus+, el foco anual del Festival de San Sebastián en la programación de la pantalla compartida de Tabakalera, congregará en las próximas semanas a cineastas como el realizador argentino Benjamin Naishtat y el cineasta guineano Thierno Souleymane Diallo, junto a una sesión en colaboración con el Festival de Jeonju (Corea del Sur). Además, el 8 de abril, en el programa dedicado a los residentes de Ikusmira Berriak de 2023, también presentarán sus trabajos previos Sameh Alaa, María Alché, Maddi Barber, Naomi Pacifique, David Pérez Sañudo e Hikaru Uwagawa.

PROGRAMA ZINEMALDIA + PLUS

JUEVES 23 DE MARZO - 19:00 horas

FESTIVAL DE JEONJU: 10 AÑOS DEL 'JEONJU CINEMA PROJECT'

Cho-haeng (The First Lap) (Kim Dae-hwan, Corea del Sur, 2017) 101'

Su-hyeon, profesor en un instituto privado de arte, y Ji-young, trabajadora contratada en una pequeña red empresarial, llevan seis años viviendo juntos. Para su sorpresa, Su-hyeon descubre que Ji-young tiene un retraso en su período y, ante el nacimiento de su hijo, aprovecha la oportunidad para reunirse con su familia. La pareja pone rumbo a Samcheok, en el extremo más alejado de la costa este.

Vídeo presentación de la programadora de Jeonju Moon Sung

SÁBADO 8 DE ABRIL - 19:00 horas

IKUSMIRA BERRIAK 2023: NUEVAS RESIDENTES

after a room (Naomi Pacifique, Reino Unido, Suiza, Países Bajos, 2021) 21'

Las noches resultan largas dentro de la habitación de Naomi y Ram. Esta noche han invitado a Marina y su desordenado espacio será rigurosamente analizado.

592 metroz goiti (Maddi Barber, España, 2018) 25'

¿Qué posibilidades de vida quedan cuando un territorio es completamente alterado? En las laderas del Pirineo navarro, la construcción de la presa de Itoiz en la década de 1990 inundó siete pueblos y tres reservas naturales. Por debajo de la cota, el agua; por encima, la vida continúa.

I Am Afraid to Forget your Face (Sameh Alaa, Egipto, Francia, 2020) 15'

Tras permanecer separados durante 82 días, Adam recorre un tortuoso camino para reunirse con su amada, cueste lo que cueste.

La colcha y la madre (David Pérez Sañudo, España, 2021) 13'

Una madre va a visitar a su hija, justo cuando esta iba a salir. La hija tiene mucha prisa: ha discutido con su marido y como no llegue a su nueva exposición, la relación peligra. Pero la madre le trae un regalo. Y una mala noticia. Si le da dos minutos, se la cuenta.

Noelia (María Alché, Argentina, 2012) 14'

Atardece. Noelia dice que la echaron de su casa. Recorre con euforia algunos lugares de Buenos Aires. Inventa una ciudad a su medida.

Ulysses: Telemachus and Penelope (Ulises: Telémaco y Penélope, Hikaru Uwagawa, España, 2022) 17'

Telémaco espera el regreso de su padre, que se ha ido a las otras tierras. Penélope espera pacientemente el regreso de su esposo, sin quejarse, manteniendo su castidad y su pureza, mientras es asediada por ávidos pretendientes por su belleza.

Presentación en sala de los seis residentes.

DOMINGO 9 DE ABRIL - 19:00 horas

BENJAMÍN NAISHTAT

Historia del miedo (Benjamín Naishtat, Argentina, Francia, Alemania, Uruguay, Qatar, 2014) 79'

Un verano caluroso. Una acomodada urbanización, un barrio privado con un gigantesco parque. Un terreno abandonado en las afueras y una ola incontrolable de humo desatan la incertidumbre y el caos.

Presentación en sala de Benjamín Naishtat

SÁBADO 20 DE MAYO - 19:00 horas

THIERNO SOULEYMANE DIALLO

Au cimetière de la pellicule (Thierno Souleymane Diallo, Francia, Senegal, Guinea, Arabia Saudí, 2023) 93'

Se cree que la película de 1953 Mouramani de Mamadou Touré es la primera película realizada en Guinea. Interesado en las condiciones de su producción, y en el paradero de una copia de la película, Thierno Souleymane se propone encontrar personas que puedan ayudarlo. Equipado con cámara de video, micrófono y audífonos, recorre el país, a veces a lomos de un burro, a veces descalzo, y filma todo lo que vive en el camino y durante sus conversaciones con archiveros y rememoradores de la época.

LAURA CITARELLA, ALEXANDRE KOBERIDZE, ELENA LÓPEZ RIERA, DAMIEN MANIVEL, KLEBER MENDONÇA FILHO Y CATARINA VASCONCELOS TUTORIZAN LOS PROYECTOS DE IKUSMIRA BERRIAK

Las y los cineastas Sameh Alaa, María Alché, Maddi Barber, Naomi Pacifique, David Pérez Sañudo e Hikaru Uwagawa trabajan desde el pasado día 6 de marzo en el Espacio de Artistas del Centro Internacional de Cultura Contemporánea-Tabakalera, en San Sebastián, en el marco de su estancia en Ikusmira Berriak, el programa de residencias y desarrollo de proyectos audiovisuales que organizan el Festival de San Sebastián, Tabakalera y Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE).

Consolidación del programa y previsiones para 2023

La consolidación del programa se puso de manifiesto el año pasado, en el que fueron estrenados tres proyectos desarrollados en Ikusmira Berriak en Cannes y San Sebastián. Por un lado, Elena López Riera presentó El agua / The Water en la Quincena de Realizadores de Cannes, participó en Zabaltegi-Tabakalera y obtuvo el Premio Violette D’or en el Festival CineEspaña de Toulouse. Por otro, Manuel Abramovich y Mikel Gurrea se convirtieron en los primeros cineastas de Ikusmira Berriak en concursar en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián: el primero consiguió con Pornomelancolía el Premio del Jurado a la mejor fotografía en San Sebastián y el Gran Premio del Jurado a mejor película del Festival de Cine Independiente de Burdeos, mientras que el segundo obtuvo con Suro el Premio Irizar al Cine Vasco y el Premio FIPRESCI en San Sebastián, entre otras distinciones. Asimismo, en enero Raven Jackson estrenó en la competición estadounidense del Festival de Sundance su primer largometraje, All Dirt Roads Taste of Salt (Ikusmira Berriak 2019).

Desde su primera edición en 2015, Ikusmira Berriak ha apoyado el desarrollo de 38 proyectos audiovisuales, de los cuales 17 han sido terminados y el resto se encuentra en fase de desarrollo. Diez de los ya finalizados han conseguido importantes premios en festivales internacionales, como 918 gau / 918 Nights (918 noches, 2021), de Arantza Santesteban, que logró el Premio a mejor película de la Sección Oficial en el Festival de Torino, el Premio Ciudad de Lisboa a la mejor película en DocLisboa y el Premio del Público y una mención especial en Punto de Vista de Navarra, además de ser programado este año en la sección Zinemira del Festival de San Sebastián.