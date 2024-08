En el Festival de San Sebastián: Zinemaldia Starup Challenge. New Directors

martes 06 de agosto de 2024 , 08:26h

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PROTAGONIZA LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ZINEMALDIA STARTUP CHALLENGE

Diez proyectos tecnológicos, cinco españoles y cinco europeos, competirán en Zinemaldia Startup Challenge, el concurso para personas emprendedoras y startups de reciente creación cuyo desarrollo se basa en tecnologías aplicables al ámbito audiovisual.

Zinemaldia Startup Challenge, es la iniciativa central de Zinemaldia & Technology, que se celebrará el 26 de septiembre y constará de la presentación de los proyectos y una mesa redonda sobre inteligencia artificial generativa, moderada por AC Coppens (The Catalysts). Posteriormente, sus representantes tendrán la posibilidad de reunirse con posibles socias y socios.

Entre las cinco finalistas del concurso estatal cuatro aplican inteligencia artificial: Current Anima, que convierte textos en vídeos 3D; Dubme, que implementa soluciones de traducción y doblaje con una plataforma propia; Emotional Films, que, apoyándose también en renderizado 3D en tiempo real y Big Data, ofrece experiencias audiovisuales adaptativas y personalizadas en función de las emociones de la persona espectadora; Vocality.ai, que clona la voz humana para locuciones a partir de la cesión de derechos de profesionales del sector a través de un SaaS. Completa la selección Hulahoop, plataforma Fintech que permite a todo tipo de inversores financiar contenidos de calidad con acuerdos de distribución y a las productoras agilizar la financiación de sus proyectos manteniendo propiedad intelectual y beneficios.

En lo que respecta a los proyectos europeos también cuatro se basan en inteligencia artificial: Kaspar K1 (Dinamarca), que analiza el material rodado y permite localizar ágilmente el audio y las tomas necesarias para el montaje con una cronología coherente; Phont (Alemania), que crea subtítulos que reflejan las emociones de los diálogos para mejorar la accesibilidad; Sonic Alchemist (Lituania), un conjunto de herramientas para el diseño de sonido que sincroniza y adapta los efectos y genera bocetos editables multipista; y Thol (Reino Unido), que pone al alcance de profesionales del diseño de sonido herramientas para crear experiencias sonoras inmersivas de manera eficiente y asequible. Por su parte, Filmanize (Reino Unido) es un SaaS (Software as a Service) que permite desglosar guiones y almacenar y compartir la información necesaria para generar órdenes de rodaje.

ONCE CINEASTAS DE ARGENTINA, CHINA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, GEORGIA, TAILANDIA Y TURQUÍA PRESENTARÁN SUS PRIMERAS Y SEGUNDAS PELÍCULAS EN LA SECCIÓN NEW DIRECTORS

Once cineastas de Argentina, China, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Tailandia y Turquía presentarán sus primeros y sus segundos largometrajes en la sección New Directors del Festival de San Sebastián. Todas las películas, y alguna más que se anunciará en las próximas semanas, competirán por el Premio Kutxabank-New Directors.

Gülizar / Gulizar, coproducción entre Turquía y Kosovo acerca de una joven que sufre una agresión sexual antes de su boda, es el debut en el largometraje de la cineasta turca Belkis Bayrak (Estambul, 1984), que con los cortos Apartman / The Apartment (2018) y Cemile (2021) participó en numerosos certámenes internacionales.

Roschdy Zem y Bella Kim protagonizan Hiver à Sokcho / Winter in Sokcho (Invierno en Sokcho), primera película del director franco-japonés Koya Kamura (París, 1983), autor del cortometraje Homesick (2019). Esta coproducción entre Francia y Corea narra la historia de una joven coreana cuya vida se ve sacudida tras la llegada al país asiático de un artista francés.

Sivaroj Kongsakul (Bangkok,1980) se estrenó en el largometraje con Eternity (2010), proyectada en festivales como Busan, Rotterdam o Hong Kong. En su segundo trabajo, Regretfully at Dawn, el director tailandés cruza los destinos de un anciano, una niña y un joven soldado.

Brûle le sang / In the Name of Blood, coproducción entre Francia, Bélgica y Austria, es el primer trabajo del georgiano Akaki Popkhadze (Tbilissi,1991), autor de cortos como Je vois (2019) o Ici en silence tout hurle / In Silence Everything Roars (2023). Protagonizado, entre otros, por Nicolas Duvauchelle, Florent Hill-Chouaki y Denis Lavant, su debut está ambientado en Niza, donde muere asesinado un pilar de la comunidad georgiana.

Tras dirigir Walking in Darkness (2019), que se estrenó en la sección Bright Future del Festival de Rotterdam, el cineasta chino Yongkang Tang (Taiyuan, 1983) participará en New Directors con su segunda película, Stars and the Moon, en la que un niño de un pueblo de montaña pasa los días mirando al cielo confiado en ver extraterrestres.

Michael Tyburski (Nueva York, 1984), que debutó en el Festival de Sundance con The Sound of Silence (2019), concursará en la sección con su segundo filme, Turn Me On. Protagonizado por Bel Powley y Nick Robinson y escrita por Angela Bourassa, esta comedia romántica de ciencia ficción transcurre en una comunidad new age donde todas las personas deben tomar una pastilla diaria que anula cualquier emoción humana.

Estas películas se suman a otras con producción española anunciadas previamente. Por un lado, podrán verse los debuts La guitarra flamenca de Yerai Cortés, filme de Antón Álvarez (C. Tangana) que inaugurará New Directors, y Por donde pasa el silencio / Where the Silence Passes, de Sandra Romero, y por otro, dos segundos largometrajes: La llegada del hijo / The Arrival of the Son, de Cecilia Atán y Valeria Pivato (La novia del desierto), y Azken erromantikoak (Los últimos románticos), de David Pérez Sañudo (Ane).