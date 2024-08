En el Festival de San Sebastián: Horizontes Latinos. WIP Latam. Jessica Sarah Rinland

viernes 09 de agosto de 2024 , 08:29h

JOSÉ LUIS TORRES LEIVA INAUGURARÁ HORIZONTES LATINOS Y CELINA MURGA CLAUSURARÁ LA SECCIÓN

En la que participan cineastas como Lola Arias, Juliana Rojas, Luis Ortega, Astrid Rondero y Fernanda Valadez, Mariana Rondón o Salvador del Solar

También optan al Premio Horizontes, dotado con 35.000 euros, Ana Endara, Federico Luis, Yennifer Uribe Alzate, Iair Said, Sofía Paloma Gómez y Camilo Becerra, y Nele Wohlatz

Las nuevas películas de José Luis Torres Leiva y Celina Murga inaugurarán y clausurarán respectivamente Horizontes Latinos, la selección de largometrajes del año, inéditos en España, de entre todos los producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latino o que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo. Entre los catorce largometrajes que competirán por el Premio Horizontes figuran cuatro películas que pasaron por WIP Latam —incluida la ganadora del año pasado—, dos del Foro de Coproducción Europa-América Latina y otra procedente del programa Ikusmira Berriak.

Todas las películas de la sección Horizontes Latinos optan al Premio Horizontes, dotado con 35.000 euros destinados al director o directora y a la distribuidora en España. El Jurado del Premio Horizontes es el encargado de valorar y premiar estos títulos. Las películas de la sección que sean la primera o segunda de su directora o director (en este caso, Reas, Simón de la montaña, Ramón y Ramón, La piel en primavera, Dormir de olhos abertos y Los domingos mueren más personas) optan también al Premio DAMA de la Juventud, atribuido por un jurado formado por 150 estudiantes de entre 18 y 25 años.

WIP LATAM PRESENTARÁ SEIS PELÍCULAS DE IVÁN FUND, DANIEL HENDLER, NAYRA ILIC, PAULA MOREL KRISTOF, KIM TORRES Y SIMÓN VÉLEZ

WIP Latam se celebrará ente el 23 y el 25 de septiembre en el marco de las actividades de industria del Festival de San Sebastián

Cuatro de las seis producciones, que proceden de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay, son primeras o segundas obras

El mensaje / The Message, de Iván Fund; Un cabo suelto / A Loose End de Daniel Hendler; Cuerpo Celeste, de Nayra Ilic; Muña Muña, de Paula Morel Kristof; Si no ardemos, cómo iluminar la noche / If We Don’t Burn, How Do We Light up the Night, de Kim Torres, y Piedras preciosas / Gemstones, de Simón Vélez, son los seis largometrajes latinoamericanos en fase de postproducción que se presentarán ante una audiencia de profesionales en la 72ª edición del Festival de San Sebastián. Los seis títulos, cuatro de los cuales son primeras o segundas películas, optarán al Premio de la Industria WIP Latam y al Premio EGEDA Platino Industria.

Muchas de las películas presentadas recientemente en WIP Latam han tenido una exitosa carrera internacional: La piel en primavera / Skin in Spring (antes Sandra), de Yennifer Uribe Alzate, y Reas, de Lola Arias, se estrenaron en el Forum de la Berlinale en 2024. Además, participarán en Horizontes Latinos Quizás es cierto lo que dicen de nosotras / Maybe It’s True What They Say About Us, de Sofía Paloma Gómez y Camilo Becerra, y Los domingos mueren más personas / Most People Die on Sundays, de Iair Said, Premio de la Industria WIP Latam y Premio Egeda Platino Industria en 2023, que se estrenó en ACID Cannes, entre otros títulos que se anunciarán en los próximos días. Para más información sobre casos de éxito de participantes en esta iniciativa consulta aquí.

TABAKALERA ACOGERÁ EN SEPTIEMBRE UNA EXPOSICIÓN DE LA ARTISTA Y CINEASTA JESSICA SARAH RINLAND

T abakalera y el Festival Internacional de Cine de Róterdam (IFFR) anuncian la próxima inauguración de la exposición Extramission. Begi distiratsuen ehizan (Extramisión. Capturando ojos luminosos), creada por la realizadora argentino-británica Jessica Sarah Rinland. Esta muestra, que cuenta con la colaboración del Festival de San Sebastián, será presentada en la sala de exposiciones 2 de Tabakalera el próximo 17 de septiembre. Unos días más tarde, durante el Festival de San Sebastián, Rinland participará en la sección Zabaltegi-Tabakalera con su última película Monólogo colectivo / Collective Monologue.

Jessica Sarah Rinland es una artista y cineasta reconocida internacionalmente por su enfoque experimental y narrativa única en el cine documental. En esta ocasión, de la mano de Tabakalera y el Festival Internacional de Cine de Róterdam, dará el salto a la sala de exposiciones con una video-instalación audiovisual que ha creado expresamente para esta muestra. Tras su exposición en Tabakalera, la instalación viajará a la ciudad neerlandesa, donde también se exhibirá el próximo enero, en el marco de su festival de cine.

Simultáneamente, la última película de Jessica Sarah Rinland, Monólogo colectivo, producida durante su residencia en la sexta edición del programa Ikusmira Berriak de 2020, se prepara para su estreno la próxima semana en el Festival de Locarno y en la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián. La película, al igual que la video-instalación, ha contado con el apoyo del laboratorio audiovisual de Tabakalera en su fase de postproducción y contó con el soporte de Hubert Bals Fund, el fondo de ayudas a la producción cinematográfica del Festival Internacional de Cine de Róterdam en 2020.

La trayectoria de la cineasta Rinland, y el resultado de su proceso de creación, con la proyección de su película en distintos festivales, y con la presentación de su instalación artística, ponen de relieve la importancia del sistema de apoyo a la creación y a las y los artistas que han articulado Tabakalera, el Festival de San Sebastián y Elias Querejeta Zine Eskola durante años. Además, la colaboración interinstitucional que promueve Tabakalera con el Festival de Cine de Róterdam para apoyar la producción de nuevas instalaciones audiovisuales consolida la apuesta y el compromiso del centro con el cruce entre el cine y el arte contemporáneo.