El Congreso de la Lengua, celebrado en Cádiz, cierra con los deberes hechos

martes 04 de abril de 2023 , 08:39h

EL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA (CILE) SE CLAUSURÓ CON SATISFACCIÓN GENERALIZADA POR SU DESARROLLO, UNAS ALTÍSIMAS CIFRAS DE PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO, Y EL NOMBRE DE UNA CIUDAD ‒AREQUIPA‒ EN BOCA DE TODOS COMO MÁS QUE PROBABLE SEDE DE LA PRÓXIMA EDICIÓN.

No se puedo conformar en la sesión final porque “nos ha ganado el tiempo, no lo han podido deliberar las Academias”, justificó el director de la RAE, pero Luis García Montero afirmó: “Espero que el próximo congreso pueda, en un viaje de ida y vuelta, saldar la deuda que, por dificultades políticas, no hemos podido cumplir en este. Sería maravilloso”.

Todo apunta, pues, a que la localidad peruana de Arequipa, tras ser sustituida in extremis por Cádiz hace solo tres meses, recuperará la condición de sede de la próxima cumbre panhispánica.

Las cifras de este congreso son contundentes. Han participado presencialmente 1.300 personas y otras 6.300 lo han seguido en línea. Tanto unas como otras son de un total de 70 países, entre ellos, todos los que tienen el español como idioma oficial. Los 263 ponentes han llegado de 29 naciones de todo el mundo.



La secretaria general del Congreso (y directora académica del Instituto Cervantes), Carmen Pastor Villalba, explicó estos y otros datos numéricos. Los inscritos proceden de 41 países, con edades entre los 18 y más de 80 años. Las seis líneas temáticas se han abordado en sesiones plenarias y nada menos que 44 paneles, muchas veces simultáneos, celebrados en diferentes espacios, la mayoría de la Universidad de Cádiz (UCA).



El apoyo oficial fue más que evidente con la presencia de los Reyes, que inauguraron el CILE el pasado lunes, así como de la vicepresidenta primera y los ministros de Exteriores y, hoy, de Política Territorial.



El programa cultural paralelo incluyó 78 eventos antes y durante el congreso, en busca de una participación ciudadana que resultó espectacular, con más de 5.000 participantes en conciertos, exposiciones, recitales, presentaciones de libros una cajoneada (en la que hasta el Rey se arrancó a tocar) o un taller de rap. El impacto generado de todo ello en los medios informativos se estima en unos 60 millones de euros.



Con estos datos, el director del Instituto Cervantes calificó de “éxito” el Congreso al participar en su clausura: “Nuestras expectativas se han cumplido, es un balance alegre”. Luis García Montero insistió en las posiciones que ha mantenido estos días en Cádiz: “Superar naciones y nacionalismos no es quedarse en la nada, sino tomar conciencia de la importancia del estado, de los espacios públicos”, que deben “invertir en el cultivo de la cultura y la lengua porque es un asunto de todos”.



También abogó por que las lenguas hegemónicas sepan convivir con las no hegemónicas, y que el diálogo es el mejor camino para limar asperezas y entenderse: “Hay que reunirse para contarse la vida”.



El director de la Real Academia Española y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado, resaltó la cohesión institucional de las academias, el interés de las autoridades por los asuntos de la lengua, o el primer contacto que la RAE ha mantenido con representantes lenguas cooficiales en la historia de los congresos que se vienen celebrando desde 1997.



En una trabajada intervención salpicada de vídeos, afirmó que entre los retos evidenciados estos días destaca “el crecimiento del español, una lengua puntera que se muestra con primacía en las redes”. Advirtió sobre los riesgos de la fragmentación de nuestro idioma, y sobre el peligro para su subsistencia de algunas lenguas originarias en países donde conviven con el español.



También alertó sobre la inteligencia artificial (IA) y “cierta inseguridad que genera”; por eso cree que, pese a las indudables ventajas y posibilidades que abre, “tendrá que ser regulada”.



La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, resaltó que “ha sido un congreso apoyado” (por el Gobierno) y que “España ha vuelto a demostrar que somos capaces de cualquier cosa”, porque con “profesionalidad y capacidad reacción” se ha logrado el éxito del CILE en Cádiz, una ciudad con 3.000 años de historia considerada como un puente entre España y Latinoamérica desde siglos atrás.



Celebró la “explosión de nuestra lengua a nivel global” y auguró un mayor crecimiento gracias a los fondos recuperación procedentes de Europa, que dedicarán “una cantidad ingente de recursos a la lengua como factor de crecimiento”.

Antes, el alcalde de Cádiz, José María González Santos, dio las gracias a los que se han volcado currando, y “a quienes habéis creído que Cádiz podía y habéis visto que ha sido capaz” de organizar un congreso de académicos que, “lejos de encerrarse en los salones se ha derramado por la ciudad”. Precisamente en esta última jornada tuvo un especial protagonismo la ciudad anfitriona, con sesiones como “El habla viva y creativa de Cádiz”, “Carnaval y literatura”, “La creatividad lingüística y literaria de los carnavales” o “La influencia de las hablas andaluzas en el español de América”.

En cuanto al formato del congreso, tan intenso que se ha llegado a celebrar ocho paneles simultáneos en diferentes lugares de la ciudad, García Montero admite que en posteriores citas panhispánicas podría replantearse para reducir las sesiones y los participantes.