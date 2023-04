El Centro Botín presenta la exposición de Roni Horn: Me paraliza la esperanza

martes 04 de abril de 2023 , 08:35h

EL CENTRO BOTÍN INAUGURÓ ‘ME PARALIZA LA ESPERANZA’, LA EXPOSICIÓN’ DE LA RECONOCIDA ARTISTA NEOYORQUINA RONI HORN CON LA QUE ABRE SU CALENDARIO EXPOSITIVO DE 2023.

De orientación conceptual, la muestra incluye fotografías, esculturas, dibujos y una performance, abarcando tres décadas de su carrera y contando, en primicia, con una nueva serie de sus icónicas piezas de vidrio, siendo además la primera vez que se expone su serie LOG (REGISTRO) en un centro de arte. Abierta al público del 1 de abril al 10 de septiembre, la exposición ha sido concebida por la artista en estrecha colaboración con Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de Exposiciones y de la Colección del Centro Botín, que además es comisaria de la misma, y responde a los espacios, la arquitectura, la luz y el flujo de visitantes del Centro Botín.

El título, ‘Me paraliza la esperanza’, es una frase tomada de una de las obras recientes de Horn (LOG) que la artista escuchó en un sketch de la humorista Maria Bamford en YouTube. En este sentido, Roni Horn afirma que “la esperanza es, entre otras cosas, una táctica de supervivencia. Es el subtexto ininterrumpido de la vida, que presupone un futuro. Es una manifestación del impulso innato de seguir viviendo, respirando, moviéndonos, deseando... Me paraliza la esperanza es, al mismo tiempo, un silencioso e insidioso rumor y un grito incesante”.

Por su parte, Bárbara Rodríguez Muñoz, asegura que “para Roni Horn el agua y el tiempo meteorológico son sus mentores… por eso es un verdadero placer poder presentar sus obras en el Centro Botín, un entorno que propicia un diálogo directo con el mundo natural. En esta exposición, la luz y el mar de la Bahía de Santander se filtran en sus esculturas de vidrio en un cálido abrazo, invitándonos a presenciar como muta su tonalidad frente a nuestros ojos”. Además, la comisaria asegura que las obras expuestas y su diseño distintivo refuerzan la práctica de Horn de estar presente en el momento, atenta a su entorno y a las variaciones atmosféricas. Con este espíritu, la exposición invita a recorrerla despacio, prestando atención a los emparejamientos y oposiciones que descubrimos en cada espacio, a invertir tiempo en el diálogo profundo creado entre el espacio, la luz, el agua y la obra silenciosamente radical de Horn.

La exposición viene acompañada de un catálogo, co-editado con La Fábrica, con textos de la célebre escritora estadounidense Carmen María Machado y de la investigadora y escritora española Isabel de Naverán, así como con una entrevista realizada a la artista por la comisaria. Además, Roni Horn acaba de dirigir, junto a Isabel de Naverán, un Taller de Arte de la Fundación Botín, que vinculado a su exposición en el Centro Botín se ha desarrollado, bajo el título Being Where You are When You’re There, entre los días 20 y 24 de marzo.

Acerca de Roni Horn

Desde 1975, Horn ha viajado a menudo por los remotos paisajes de Islandia. Esas experiencias de soledad, en un paisaje geológicamente joven, han ejercido una importante influencia en su vida y en su actividad. Sus obras estudian la mutabilidad del agua, el clima y el paisaje, desmintiendo la posibilidad de estados fijos, de estabilidad… y existiendo, pues, en un universo andrógino. Si bien la obra de Horn no aborda directamente la política identitaria ni la emergencia climática, es evidente que esos debates tan urgentes impregnan su trabajo de una manera discretamente radical. En su práctica artística, llena de rigor intelectual y profundidad emocional, Horn reflexiona sobre los procesos del devenir en relación con la identidad y la ubicación.

Horn ha expuesto en solitario en Kunsthalle Basel (1995), Centre Pompidou (2003), Tate Modern (2009), Whitney Museum of American Art (2009), Kunsthaus Bregenz (2010), Hamburger Kunsthalle (2011), Fundació Joan Miró Barcelona (2014), De Pont Foundation, Tilburg (1994, 1998, 2016), Fondation Beyeler (2016, 2020), Glenstone Museum, Potomac, Maryland, EE. UU. (2017), Pinakothek der Moderne, Múnich (2018), The Drawing Institute at The Menil Collection, Houston, Texas, EE. UU. (2018-2019) y Pola Museum of Art, Hakone, Japón (2021-2022). Horn ha recibido numerosos galardones, como tres becas de investigación NEA, una beca de investigación Guggenheim (1990), el premio Alpert (1998) y el Joan Miró (2013).