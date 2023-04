Iniciativas turísticas de Singapore Airlines junto a sus socios, para promocionar Singapur

lunes 10 de abril de 2023 , 08:27h

Singapore Airlines (SIA), la Oficina de Turismo de Singapur (STB) y el Grupo del Aeropuerto de Changi (CAG) han afianzado su compromiso por Singapur con la movilización de distintas acciones que promueven el conocimiento y notoriedad del destino.

La asociación entre estas tres instituciones ha permitido el relanzamiento del Free Singapore Tour, una acción diseñada para promocionar Singapur y mostrar los encantos más reconocidos del destino mediante visitas guiadas gratuitas. A su vez, la Oficina de Turismo de Singapur también ha impulsado el proyecto SingapoRewards, un nuevo programa que proporciona experiencias gratuitas a los visitantes internacionales que visitan la ciudad-Estado.

SingapoRewards, un sinfín de experiencias culturales a precio cero

Desde el 7 de marzo de 2023, los visitantes internacionales de Singapur podrán disfrutar de una experiencia gratuita de entre las cerca de cuarenta disponibles en la lista de los SingapoRewards. A lo largo de este 2023, la iniciativa ofrecerá a los turistas la oportunidad de conocer lugares de interés menos populares mediante experiencias únicas y exclusivas.

Este proyecto se enmarca en el objetivo de la Oficina de Turismo de Singapur y de sus socios estratégicos, entre ellos SIA, de “fomentar la visibilidad de Singapur a través de la presentación de joyas ocultas únicas del país, centrándonos en experiencias innovadoras para que los viajeros exploren la variada oferta de la ciudad-Estado”, según ha indicado Keith Tan, consejero delegado de la Oficina de Turismo de Singapur. Para los usuarios que lo deseen, las reservas podrán realizarse en la aplicación VisitSingapore o en la web oficial de SingapoRewards.

El nuevo Free Singapore Tour ofrece itinerarios renovados

Tras las restricciones provocadas por la Covid-19, SIA ha reactivado el programa Free Singapore Tour, que fue un éxito en 2019 con la participación de más de 80.000 pasajeros de todo el mundo. Dos años después, la iniciativa vuelve con tres recorridos renovados: el City Sights Tour, el Heritage Tour y el Jewel Tour, que incluyen nuevos puntos de interés ubicados en los alrededores del premiado aeropuerto de Changi, hub logístico de Singapore Airlines. Disponible desde el 3 de abril, las visitas tienen una frecuencia diaria y una duración aproximada de dos horas y media, con planes de aumentar progresivamente las visitas hasta las nueve diarias.

Además, las nuevas paradas del City Sights Tour, operado por un autobús descapotado, incluyen el Distrito Cívico, donde los viajeros conocerán el desarrollo urbano de Singapur a través de visitas a varios monumentos nacionales, como la Galería Nacional de Singapur, el Puente Anderson y el Padang. El itinerario también contempla la visita del nuevo distrito financiero de Marina Bay, ubicado en un enclave exótico cerca de los Gardens By the Bay.

El Heritage Tour, disponible a partir de junio, incluirá la visita a lugares de interés como el Templo de la Reliquia del Diente de Buda en Chinatown, el área de Arab Street y la conocida calle Haji Lane de Kampong Glam, el barrio musulmán de Singapur, con el objetivo que los turistas puedan profundizar en el patrimonio multi cultural de la ciudad-Estado.

Los nuevos itinerarios también ponen de relieve los esfuerzos realizados por la ciudad en cuestiones de sostenibilidad incluyendo en sus recorridos lugares como el Eco Community Garden en la azotea del Our Tampines Hub (como parte del Changi Precinct Tour), los Gardens By the Bay (como parte del City Sights Tour) y Jewel (como parte del Jewel Tour).

El Sr. Lee Lik Hsin, vicepresidente ejecutivo comercial de Singapore Airlines, ha declarado: “Acogemos con satisfacción el oportuno relanzamiento del Free Singapore Tour, actualizado para ofrecer una experiencia única a nuestros clientes. Nos complace seguir trabajando estrechamente con el CAG y STB para promover el crecimiento sostenible de los viajes hacia y a través de Singapur”.

El portal de reservas ya está disponible en la página web del aeropuerto de Changi. Los pasajeros en tránsito que quieran adherirse deberán tener una escala de entre 5,5 y 24 horas y tener un visado de entrada válido a la ciudad.