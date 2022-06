Madrid está en IMEX Frankfurt para promocionarse como destino de reuniones

miércoles 01 de junio de 2022 , 22:22h

La ciudad de Madrid será uno de los destinos protagonistas en el regreso al formato presencial de la feria IMEX Frankfurt. El Área de Turismo del Ayuntamiento, a través de Madrid Convention Bureau (MCB), participa en este encuentro con el objetivo de promocionarse como destino de reuniones e incentivos situando a la capital en la primera línea de este segmento a nivel internacional. Esta cita, reconocida como una de las más importantes del sector, permitirá a Madrid difundir su imagen entre los 8.000 profesionales de todo el mundo que asisten al evento estos días, entre compradores y proveedores de servicios.

En esta ocasión, Madrid dispone de un espacio ubicado en el estand de Turespaña desde el que va dar a conocer todos sus recursos para el turismo de reuniones, mostrando su faceta de ciudad acogedora con un gran número de experiencias únicas a disposición de los grupos profesionales. La capital se centrará en divulgar sus principales novedades de destino, como las aperturas hoteleras, de sedes y espacios previstos para este 2022 y en adelante, además de aquellas propuestas especiales en los ámbitos de la cultura, la gastronomía o el ocio que diferencian a Madrid del resto de destinos.

Dando continuidad a su estrategia de colaboración y visibilización del sector turístico de la capital, el Ayuntamiento está acompañado en esta acción por cerca de una veintena de empresas madrileñas miembros de Madrid Convention Bureau. Son los hoteles Vincci Soho, Urban, Princesa Plaza Madrid, RIU Plaza España, Hilton Madrid Airport, Four Seasons Hotel Madrid, Hyatt Centric Gran Vía, Puerta América y NH Collection Eurobuilding, las sedes IFEMA MADRID y Wanda Metropolitano (Atlético de Madrid), las agencias Liberty International Spain, Cititravel DMC Spain & Portugal, IN OUT Travel & Events, Nanook Agency y Beon.Worldwide, la empresa de transporte Grand Class-Exclusivity in Motion y el catering Sodexo Live.

Sostenibilidad y legado del turismo de reuniones madrileño

Otro de los grandes mensajes que quiere trasladar Madrid en este encuentro es su apuesta por la sostenibilidad y el legado como ejes fundamentales en el turismo de reuniones e incentivos madrileño. La capital apuesta por ser un destino turístico “carbono neutral” incentivando que los eventos profesionales que acoja dejen una huella medioambiental y social positiva en la ciudad perdurable. El Ayuntamiento y Madrid Convention Bureau ya trabajan desde hace tiempo en favor de la sostenibilidad y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y van a presentar en IMEX Frankfurt las últimas herramientas puestas en marcha en este sentido.

Los asistentes podrán descubrir PLUS (Platform for Legacy with us), su plataforma digital pionera en España que además de asistir a los organizadores para realizar una gestión eficiente y responsable de su evento les facilita el contacto con agentes locales (ONG, asociaciones, fundaciones...) para la implementación de acciones de impacto positivo en la capital. También la Guía MICE de Sostenibilidad, elaborada en colaboración con expertos en turismo responsable y que contiene información práctica en esta misma línea de sostenibilidad, con datos de Sedes Especiales, Hoteles, Restaurantes y Caterings, Proveedores de Servicios y Agencias de Eventos, Agencias de Viaje Especializadas (DMC) y Organizadores Profesionales de Congresos (OPC).

Otras acciones promocionales y Madrid Agency Forum 2022

Estos días y coincidiendo con su presencia en Alemania, Madrid Convention Bureau (MCB) participa también en el salón MICE Place Lyon (30 y 31 de mayo), un encuentro business to bussiness que va a permitir a la capital establecer nuevos contactos en esta zona de Francia para seguir incrementando la demanda de este mercado. Durante esta cita, Madrid ha tenido la oportunidad de presentar en detalle a los organizadores profesionales sus herramientas de sostenibilidad y legado, que ayer fueron las protagonistas de uno de los debates del programa.

Otras de las próximas acciones promocionales que pondrá en marcha Turismo del Ayuntamiento de Madrid a través de MCB para seguir difundiendo la imagen de Madrid como destino de referencia para la celebración de encuentros profesionales será su participación en dos salones profesionales. Se trata de Events Club Forum (19-22 de junio, en Praga), de carácter internacional, y el nacional MICE & Forum (28 y 29 de junio, en Madrid). Ese mismo mes también está prevista la asistencia a un viaje de familiarización organizado por el Spain Convention Bureau y dirigido al mercado belga que contará con la participación de otros destinos españoles.

La acción promocional más destacada en materia de turismo de reuniones del mes de junio será la organización de la tercera edición de Madrid Agency Forum que tendrá lugar entre los días 12 y 15. Un viaje de familiarización muy particular ideado por Madrid Convention Bureau que reunirá a una veintena de agencias procedentes de Latinoamérica que podrán descubrir los atractivos turísticos madrileños a través de un programa con formato gamificado que, en esta ocasión, tendrá una temática cinematográfica gracias a la colaboración con Madrid Film Office. Todas estas iniciativas forman parte de la estrategia desarrollada por el Ayuntamiento en este segmento turístico, que está encaminada a seguir consolidando el posicionamiento de la ciudad de Madrid como el mejor destino de turismo de reuniones de Europa y del mundo.