Notas Musicales: Lobo and Dirty Martini. Vanessa Porter. Ritmo en el Corral

jueves 13 de abril de 2023 , 08:00h

LOBO & DIRTY MARTINI PRESENTAN SU LP "BREAKING THE LAW"

Hace 10 años, un grupo de músicos amantes del jazz, se juntaron para tocar y versionar algunos de sus temas preferidos de la música Rock. Fue irremediable lanzarse a los escenarios y en ese momento surge LOBO & DIRTY MARTINI, con un público entregado, que aún los recuerda.

Atrevidas versiones de grandes éxitos de ayer y hoy, traducidos bajo el más selecto lenguaje jazzístico, que solo esta combinación de talentos puede brindar.

El regreso de Dirty Martini es ya una realidad. Después de un tiempo puliendo en el local de ensayo y el estudio sus nuevos temas, ha llegado el momento de presentarlos ante el gran público. Hablamos de diez temas, los cuales se verán como simples versiones, pero no es así. Ante nosotros aparecen canciones de temas míticos del rock y del pop que se han tratado con el mimo y cariño que merecen tales obras de arte.

Con este nuevo disco la banda rompe con el estereotipo de que ciertas canciones no se pueden versionar o no se pueden llevar al terreno del jazz o del soul. Dirty Martini ha estado trabajando en este nuevo trabajo durante dos años, analizando cada una de las canciones y llevándolas a terrenos hasta ahora no explorados. El resultado es una maravilla sonora en el que la banda nos hará bailar y hacer sentir como nunca antes míticas canciones como Breaking The Law, Touch Me o Billie Jean.

Sábado, 15 de abril 2023 - 22:30

Gratuito

FALLING LEAVES

LA PERCUSIONISTA VANESSA PORTER EN CENTROCENTRO

El 19 de abril tendrá lugar en CentroCentro, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, el tercer concierto del ciclo Ausencias, comisariado por Desclasificados. Presenta en esta ocasión a Vanessa Porter, una de las percusionistas más versátiles a nivel internacional, que ofrecerá un concierto de percusión, improvisación y electrónica. Folie à deux, el título del concierto, hace referencia a un síndrome psiquiátrico que la intérprete ha vivido de cerca en el que existe la presencia de un cuadro sintomático psiquiátrico prácticamente idéntico en dos personas muy próximas. Con esta propuesta, Porter describe las emociones de las personas afectadas, con el objetivo de llamar la atención sobre esta enfermedad aún poco conocida. Vanessa Porter ha presentado Folie à deux en las salas de conciertos europeas más reconocidas como Concertgebouw Amsterdam, Elbphilharmonie Hamburg, Barbican Centre London, Philharmonie Paris y L'Auditori Barcelona, entre otras.

VIII EDICIÓN DEL CICLO RITMO EN EL CORRAL

El ciclo de músicos de Alcalá dentro del Corral de Comedias que ya va por su VIII edición, y que este año concentra su programación del 27 AL 29 de Abril trayendo 3 propuestas musicales que mezclan conjuntos noveles y veteranos, estilos jazzísticos, rockeros y experimentales. Tradición y modernidad en el Corral.

El proyecto "Ritmo en el Corral" se enmarca dentro de las producciones propias de Alcalá es Música, como un ciclo de periódico para los grupos locales, en la que se tenga a disposición un espacio excepcional como es el Corral de Comedias. "Ritmo en el corral" quiere enriquecer la programación cultural de la ciudad, atrayendo a un público joven a uno de los teatros más antiguos de Europa, mostrando los mejores trabajos de la escena complutense, con una programación rica en géneros y estilos, y sobre todo en calidad musical y diversidad. Los resultados de las pasadas ediciones nos hablan de una acogida genial por parte de público y artistas, y que se han cumplido con creces los objetivos de este proyecto.

El jueves 27 abre el ciclo Chema Saiz, considerado como uno de los instrumentistas españoles más importantes y singulares del panorama. Artista del Jazz que retoma ahora su labor en solitario como continuación de un disco que dio a luz hace 20 años ¨ Solo Álbum¨. Un sonido que es un viaje interior con altas dosis de riesgo, deconstruir para construir y dar vida a lo que antes no era. Un lenguaje propio que vibra para cualquiera que se acerque con valentía, sin prejuicios o tensiones innecesarias, el que quiera escuchar, que sólo escuche.

El viernes 28 será el turno de Perro Nahual, Trío de blues-rock donde se dan la mano el primitivismo, las vírgenes, los demonios, los amores de navaja y el surrealismo aderezado con un poco de rock, jazz, psicodelia e incluso flamenco. Sonido Rock Stoner en castellano muy divertido y audible.

El sábado 29 cierra la programación Hellboys Army, banda de Rock-Metal que vuelven con nuevo disco "2070" basado en una profecía ficticia sobre el fin de los tiempos para el ser humano en un supuesto año 2070. Es un trabajo de estudio donde combinan los sonidos del rock más americano con influencias modernas, potentes y electrónicas.