Abierta la convocatoria de los premios Best Of Wine Tourism 2024 de GWC Bilbao-Rioja

lunes 15 de mayo de 2023 , 18:38h

Las candidaturas a los premios Best Of que organiza la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino | Great Wine Capitals Global Network pueden ser presentadas hasta el 15 de junio de 2023.

El Comité Bilbao-Rioja de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino / Great Wine Capitals Global Network, presidido por Juan Mª Sáenz de Buruaga, ha convocado la apertura del plazo de recepción de candidaturas de los premios Bilbao-Rioja Best Of Wine Tourism 2024, que podrán presentarse ante la Secretaría del Comité Organizador hasta el 15 de junio de este año.

Los premios Best Of Wine Tourism distinguen las prácticas excelentes de servicios de enoturismo en Álava, Bizkaia y La Rioja, agrupadas en la región Bilbao-Rioja de la red internacional Great Wine Capitals.

Las áreas de actividad que reconocen los premios Best Of Wine Tourism son:

Alojamiento

Restaurante

Arquitectura, Parques y Jardines

Arte y Cultura

Experiencias Innovadoras de Enoturismo

Servicios de Enoturismo

Prácticas Sostenibles de Enoturismo.

Un jurado profesional formado por expertos en enoturismo y de los medios de comunicación especializados evalúa las mejores candidaturas y premia los proyectos sobresalientes que fomentan el turismo del vino DOCa Rioja de forma original, efectiva e innovadora.

Los últimos proyectos reconocidos con los premios Best Of Bilbao-Rioja fueron las bodegas Marqués de Murrieta (galardonado además con el premio Best Of Internacional 2023), Mayor de Migueloa, Beronia y Javier San Pedro Ortega; los restaurantes Aitor Esnal y El Puntido; Echapresto Eventos y Hotel Santa Maria Briones. Vintae Wine Fest recibió una mención especial.

Las empresas interesadas en participar en este certamen deben completar un cuestionario digital y pueden informarse sobre los requisitos y otras cuestiones en cualquiera de las instituciones que forman parte de Bilbao-Rioja: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja; Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao; Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Álava; Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja y Ayuntamiento de Bilbao.

Los mejores del enoturismo en el mundo

Los premios Best Of Wine Tourism surgen en 2003 a iniciativa de Great Wine Capitals Global Network. La Red Internacional de Grandes Capitales del Vino agrupa a once territorios de excelencia vinculados a regiones vitivinícolas de reconocido prestigio internacional: Adelaide (Australia Meridional), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

El objetivo de esta red internacional es fomentar el desarrollo económico, universitario y cultural desde la cooperación en el sector del turismo del vino.

Desde su creación en 1999, Great Wine Capitals ha premiado más de un millar de proyectos y desarrollado diversas iniciativas y programas con el objetivo de alcanzar la excelencia en los servicios de enoturismo, apoyar a las empresas y promover la formación, el empleo y el intercambio de experiencias.

Los ganadores pasarán a una segunda fase mundial, donde se premiarán originalidad e innovación con los Best Of Wine Tourism internacionales. Los máximos galardones serán entregados durante la Conferencia Anual de las Grandes Capitales del Vino que tendrá lugar en el último trimestre del año en Lausanne, Suiza.

A continuación tendrá lugar la convocatoria y proclamación de los Best Of People's Choice, que se fundamentan en la elección de las experiencias de enoturismo favoritas del público a través de una votación popular.