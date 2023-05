The Residence Mauritius renueva sus tratamientos de spa

martes 30 de mayo de 2023 , 07:41h

El reconocido spa de The Residence Mauritius, The Sanctuary, el primer spa de Mauricio en incorporar la galardonada marca española de cosmética Natura Bissé en su oferta de bienestar, sigue renovándose para satisfacer las necesidades de los viajeros. Sus tratamientos corporales y de belleza han sido diseñados por Natura Bissé, cuyo exclusivo concepto "Haute Beauté" se caracteriza por resaltar el brillo y luminosidad naturales.

Inspirado en la filosofía zen, The Sanctuary es un templo de relajación dedicado al bienestar del cuerpo y la mente que cuenta con diez cabinas de tratamiento -tres de ellas con capacidad para masajes en pareja-, en las que el huésped podrá olvidarse del mundo exterior mientras disfruta de una amplia variedad de masajes, programas y tratamientos personalizados, diseñados para calmar el estrés y restaurar el equilibrio. Para un estado de relajación único, hay un pabellón de spa adicional situado en el centro del jardín tropical con vistas a la laguna, donde dejarse llevar por la suave brisa marina.

Bandana Sundas, directora de spa de The Residence Mauritius, comenta: "La humanidad, en general, cada vez es más consciente de la necesidad de cuidarse, tanto por dentro como por fuera. Para el equipo de The Residence Mauritius es todo un placer favorecer a la salud física y emocional de nuestros clientes y brindarles una experiencia de bienestar en todos los sentidos".

En el nuevo programa destacan los tratamientos faciales, como "The Cure", caracterizado por una limpieza profunda y una innovadora desintoxicación enzimática para conseguir una piel extraordinariamente suave y radiante; "The O2 Relax", un tratamiento esencial exfoliante y tonificante a base de oxígeno puro para limpiar e iluminar el rostro; "The Citrus Essence", que revitaliza, estimula y reafirma el cutis gracias a la vitamina C; "The 3D Collagen Shock", un innovador tratamiento remodelador y reafirmante con tres tipos de colágeno para proporcionar un efecto lifting y "Diamond Cocoon Experience", diseñado para contrarrestar los efectos de la contaminación y el estrés.

Por otro lado, el nuevo programa de The Sanctuary también ofrece tratamientos corporales, desde el masaje "Diamond Well-Living", que deja la piel reavivada, hidratada, suave e iluminada; "Diamond Well-Living Body Perfection", una inyección de vitalidad para dejar atrás el cansancio y darles un merecido descanso tanto a la mente como al cuerpo; "Citrus Drench", cuyas emulsiones altamente concentradas de vitamina C protegen la piel contra la sequedad y el envejecimiento prematuro; hasta "Detox Marine Essence", que combina el poder de la sal marina, el polvo de arroz y las semillas de uva para suavizar y renovar la piel, mientras que las algas marinas hidratan, desintoxican y reafirman el cuerpo.