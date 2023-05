Iberia vuelve a la Terminal 5 de Londres-Heathrow

martes 30 de mayo de 2023 , 07:48h

A partir del próximo 1 de junio, Iberia vuelve a la terminal 5 del aeropuerto Londres-Heathrow, lo que favorecerá las conexiones de vuelos de los clientes de la aerolínea española y, por lo tanto, resultará también en una mejor experiencia para los pasajeros.

Así, todos sus vuelos aterrizarán y despegarán desde esta terminal, al igual que los de British Airways, aerolínea que también forma parte de IAG (International Airlines Group), mejorando así la experiencia de todos aquellos clientes que viajen en conexión con la aerolínea británica. American Airlines continuará operando desde la Terminal 3.

La zona de facturación de Iberia de la terminal 5 se localizará en la zona B, la misma en la que operaba con anterioridad al traslado a la terminal 3. Aquellos clientes que necesiten facturar su equipaje, emitir su tarjeta de embarque o cualquier otra gestión con el equipo de Iberia en el aeropuerto, tendrán a su disposición seis mostradores, que van desde el B10 al B16.

En la Terminal 5 del aeropuerto de Londres-Heathrow Iberia seguirá ofreciendo los servicios de atención a clientes con movilidad reducida y a menores no acompañados, además de Fast Track y salas VIP.

Los clientes que viajen en Business o los titulares de las tarjetas Iberia Plus Oro, Platino e Infinita tendrán a su disposición varias salas VIP: British Airways Galleries North Club Lounge, British Airways Galleries South Club Lounge, British Airways Galleries Club Lounge y First Lounge Termina, esta última solo disponible para los clientes Iberia Plus Platino.