Comienza la temporada de Festivales musicales en Chequia con una amplia variedad de géneros

Todos los géneros musicales son bienvenidos en Chequia, cada viajero encontrará a buen seguro algún festival que se adapte a sus gustos y preferencias porque la temporada musical al aire libre ya ha comenzado.

La primavera y el verano en la República Checa se viven con intensidad en calles, parques, espacios naturales y recintos tan dispares como una iglesia, un palacio o una vieja fábrica siderúrgica. Locales y visitantes se sacuden la pereza invernal para disfrutar del buen tiempo y de la intensa agenda de eventos organizados que invitan a socializar, cantar y bailar. Los reyes de esa programación son, sin duda, los festivales musicales, de temática tan variada que es imposible no encontrar alguno que no apasione. Entre los más espectaculares y consagrados del país están Rock of People, Beats for Love, Colours of Ostrava y el Festival Litomysl de Smetana.

Rock for People, del 8 al 11 de junio en Hradec Králové

La música rock es la protagonista de este multitudinario encuentro anual que se celebra cerca de Hradec Králové, en Bohemia de Este, a unos cien kilómetros de Praga. Es uno de los festivales rockeros más importantes de Chequia y también de los que abren la temporada musical en espacios abiertos del país. Ya lleva más de dos décadas sorprendiendo a los asistentes y este año no será menos ya que por sus escenarios pasarán, entre otros muchos, Slipknot, Machine Gun Kelly, The 1975 y Muse. Aquí tienes el cartel completo.

Debido a la alta demanda es aconsejable comprar las entradas online antes de acudir. Para los traslados, existe un billete especial con el que se consigue el trayecto de tren (ida y vuelta) de forma gratuita, además de varias líneas de autobuses que ofrecen su servicio desde distintos lugares. Otra opción es dormir in situ aprovechando los espacios de acampada, el hotel en forma de carpa o acudir en autocaravana.

Festival Litomysl de Smetana, del 15 de junio al 2 de julio

Este gran evento musical se desarrolla entre el 15 de junio y el 2 de julio de 2023 en la preciosa ciudad de Litomysl, cuna de Bedřich Smetana, uno de los compositores checos más reconocidos de todos los tiempos. Fundado en 1949, es el segundo festival más antiguo de Chequia. Aunque sus espectáculos de ópera son los más demandados, también programa música sacra en el interior de iglesias, conciertos en diversas localizaciones, actuaciones de coros, ballet. El principal espacio del festival es el palacio renacentista de Litomysl, con su precioso patio cubierto, y un teatro incomparable protegido por la Unesco. Puedes consultar su programa en este enlace.

Metronome Festival, del 22 al 24 de junio en Praga

No es necesario salir de Praga para asistir a la sexta edición de Metronome, una cita musical de tres días donde todos los géneros y públicos son bienvenidos. Algunos artistas que ya han confirmado su participación son Jamiroquai, ZAZ, Aurora, White Lies, David Koller y M83.

Además de música para todos los gustos y edades, dentro del recinto ferial Vystaviste (en Holesovice, Praga 7) también existe una sección gastronómica con food trucks donde estarán representadas las cocinas de diversas partes del mundo (india, tunecina, italiana) y también una amplia selección de vinos. Consulta el cartel de Metronome Festival.

Beats for Love, del 5 al 8 de julio en Ostrava

Beats for Love inunda cada verano de música electrónica todos los rincones de Dolní Vítkovice devolviendo a la vida este antiguo complejo industrial. Convertido en un inmenso centro educativo, social y cultural este espacio acogerá, del 5 al 8 de julio, a los mejores artistas y nacionales e internacionales del momento. Miles de personas acudirán a sus múltiples escenarios para participar no sólo de la fiesta sino también para colaborar en un proyecto que va más allá y que trata de ayudar por medio de "Beats for Charity" a las personas que lo puedan necesitar en la región de Moravia-Silesia. Por sus más de 12 escenarios pasarán más de 400 artistas entre los que destacan Hardwell, Tiësto, Angerfist o Apashe Live. Consulta su agenda completa.

Festival de Boskovice para la Judería, del 6 al 9 de julio

Rock alternativo, indie rock, jazz, punk o world music son los principales géneros musicales que se podrán escuchar en este festival de Boskovice. Esta ciudad morava de apenas doce mil habitantes acoge cada año la atmósfera más alternativa del momento. Este evento musical, organizado por Unijazz, nació a finales de la década de los ochenta con el objetivo de obtener fondos para conservar y restaurar la judería local. Aunque hoy día su integridad ya no está amenazada se ha conservado y miles de personas acuden cada año para disfrutar de los monumentos, de la historia y del buen ambiente de la población. Consulta su cartel completo.

Colours of Ostrava, 19 al 22 de julio, Ostrava

Considerado uno de los diez mejores festivales de Europa en el European Festival Awards, este encuentro que ya lleva más de veinte ediciones es uno de los imprescindibles en la escena musical veraniega de la República Checa. En su cartel siempre se descubren géneros musicales y nuevas bandas aunque tampoco faltan reconocidos ídolos del pop, leyendas del rock o afamados grupos indie. En torno al festival, que se celebra en un excepcional espacio industrial protegido por la Unesco de los alrededores de Dolní Vítkovice, también se organizan numerosas actividades con las que completar una intensa agenda musical de cuatro días. Obras de teatro, múltiples escenarios simultáneos, proyecciones de películas. imposible parar un momento en esta apoteósica cita. Consulta su cartel dividido por géneros musicales (punk, flamenco, hip hop, jazz, reggae, etc.)

Bohemia JazzFest, del 10 al 18 de julio, en distintos lugares

Hemos dejado para el final, por sus especiales características, el denominado Bohemia JazzFest, uno de los mayores festivales de verano de Europa. Fue promovido en 2006 por el afamado guitarrista de jazz Rudy Linka, un músico que deseaba acercar este estilo al máximo de personas posible. Hoy día atrae a más de 100.000 fanáticos de este género que acuden a las plazas históricas de grandes ciudades checas para disfrutar de los mejores artistas de jazz del mundo. Todos los conciertos son al aire libre, en lugares emblemáticos, y totalmente gratuitos.

Los lugares y fechas que hay que llevar marcados en la agenda son Praga (10 y 11 de julio), Pilsen (12 de julio), Hluboká nad Vltavou (14 de julio), Prachatice (15 de julio) y Domazlice (16 de julio). En este enlace encontrarás los artistas participantes.