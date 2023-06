Mateo Fetén: iconografía gay y botánica en Bastardo Hostel

martes 20 de junio de 2023 , 08:48h

Bastardo Hostel acoge del 21 de junio al 25 de julio de 2023, con motivo del Orgullo Gay, la exposición Botanicum, del artista del collage analógico Mateo Fetén.

En la serie Botanicum se unen dos de las obsesiones de Mateo Fetén: la flora y la representación del cuerpo masculino en las revistas eróticas de los 70 y 80. La iconografía botánica, conectada regularmente con la imagen clásica de belleza, “eleva” la visión que proyectamos sobre estas fotografías, a menudo despreciadas y consideradas de un solo uso, y a su vez parece jugar a crear nuevas taxonomías de flores.

Realizados con materiales originales de época (revistas españolas y estadounidenses ya desaparecidas y prácticamente inencontrables, como Mr. Gay, Masters of Subjugation, The Advocate Classifieds o Action Male) en los collages de Botanicum no solo recibimos la textura que el tiempo ha dado al papel impreso de aquellas décadas, sino las propias biografías de cada una de las revistas, historias personales que el autor trata de recuperar con la adquisición de las publicaciones.

MATEO FETÉN



Trabaja el collage de modo totalmente analógico, a la manera clásica, sin intervención de técnicas digitales y siempre con materiales originales: revistas de décadas pasadas (de los 80, 70, 60 y más allá; rara vez publicaciones recientes), fotografías compradas en mercadillos, viejos libros, papeles de cualquier tipo. El azar que impone trabajar con este tipo de materiales reduce las posibilidades concretas pero, posiblemente, despierta conexiones y posibilidades inéditas. Es en ese terreno entre la sorpresa y el experimento donde se desarrolla mejor el artista. Ese terreno que permite combinar realidades tan opuestas como la estética vintage frente al color flúor de los 90, las revistas eróticas frente a las refinadas ilustraciones botánicas, o el mundo del deporte reinterpretado por la iconografía gay.

Se mueve Mateo Fetén entre el síndrome de Diógenes en el estudio y el minimalismo de su obra: firme defensor del menos es más, disfruta especialmente cuando surge un collage con dos recortes, o incluso solo con uno. Tras años trabajando con la unión de dos piezas fotográficas, prefiere a menudo utilizar una sola imagen, combinada con manchas de color, perfilados o fondos transparentes, que le permiten omitir incluso el soporte clásico del collage.



En el universo representado por Mateo Fetén encontramos temas recurrentes como la iconografía del cuerpo masculino a lo largo de las últimas décadas, la publicidad, la danza, el deporte o la botánica.



Nacido en Córdoba, España, en 1974, Mateo Fetén forma parte de Estudio Inverso, junto a Chema Perona, Marcelo Mendonça, Cristóbal Tabares, Diego Conte, Sofía Baraya y David Ortega.