Videoarte en Movimiento, una experiencia itinerante de creación visual

viernes 14 de julio de 2023 , 07:36h

VIDEOARTE EN FURGONETA. PRIMERA PARADA MADRID

Videoarte en Movimiento es una experiencia itinerante de la creación visual ibérica e internacional en ambientes de transición y de paso. En julio, una furgoneta viaja entre Madrid y Lisboa exhibiendo un programa compuesto por obras de videoartistas internacionales.

Se trata de un comisariado de videoarte con perspectiva histórica y para todas las edades, para que su asistencia al aire libre, en una noche de verano, sea accesible y de interés para todos los públicos. Las proyecciones se llevan a cabo en entornos de pequeña y mediana escala, sacando las obras del contexto expositivo tradicional para llevarlas a espacios de proyección pública abiertos.

La furgoneta comenzará su viaje el viernes, 14 de julio, en Madrid. El espacio Ésta es una plaza! (calle Doctor Fourquet 24) acogerá la primera parada de VEM. Serán 50 minutos del mejor arte internacional con una selección de piezas visuales creadas desde los años 70 hasta la actualidad por 11 artistas.

La experiencia itinerante seguirá su periplo con parada en otros seis espacios: Collegium en Arévalo (19 de julio), Museo Vostell en Malpartida de Cáceres (20 de julio), Centro Cultural Belém de Lisboa (22 de julio), O Espaço Do Tempo en Montemor-o-Novo (26 de julio), Casa Da Cerca en Almada (28 de julio) y Espaço Duplacena en Lisboa (29 de julio).

Los vídeos del Programa VEM exploran temas relacionados con caminos, viajes, intervenciones espaciales o temporales de lugares comunes y ajenos.

Comenzará el viaje en el dilema musical de Cruzada, de Cinthia Marcelle, obra de 2010 que juega con nuestro eterno ciclo de encuentros, confrontaciones y avances con los demás.

Y lo finalizamos con el viaje rápido y nervioso de Oh I can’t stop!, un thriller corto de 1976 donde Zbigniew Rybczynski nos muestra a un monstruo que devora todo lo que encuentra a su paso. Por el camino, junto a Maxime Martinot, «corremos» y supervisionamos literalmente The Antilopes (2020), donde una frase de Marguerite Duras nos lleva a un viaje de poesía visual.

Con Ear to the Ground, Kit Fitzgerald, John Sanborn y David Van Tieghem nos hacen escuchar un New York de 1982 presentado como instrumento musical; a continuación, nos toca seguir el lápiz de Genadzi Buto en Too Big Drawing (2021), que nos embarca en un enorme viaje a gran escala. En el recorrido encontraremos fantásticos espacios cerrados y circunscritos, como el unipersonal Repúblicas Mínimas, de Rubén Martín de Lucas, proyecto desarrollado desde la década de 2010, y la ambientación claustrofóbica de Around and About (1980), que utiliza Gary Hill para un viaje mental, esta vez al lenguaje. También están los paisajes imaginarios desprovistos de la figura humana como en Atlas (2012), de Magda Gebhardt, y varios vídeos en los que el o los performers son elementos cruciales: ya sean los propios artistas (Hill, de Lucas, Buto), ya sean los músicos (piezas de Marcelle, Sanborn, Fitzgerald y Van Tieghem), o los personajes cinematográficos de Decision of No Return ou A sense of territory, de Christina Schultz (obra de 2017, donde aparecen Sherlock Holmes, Miss Marple, James Bond y Poirot en nuestra imaginación), o incluso el monstruo invisible de Oh I can’t stop!.