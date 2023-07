Ximo Tebar vuelve al Café Central, después de 20 años, con su Jazz Guitar Trio The Champs

viernes 14 de julio de 2023 , 07:33h

Ximo Tebar, reconocido guitarrista, profesor, compositor y productor musical valenciano, y creador del Son Mediterráneo, ofrecerá tres conciertos en el Café Central, emblemático club de jazz de Madrid, los días 14, 15 y 16 de julio, con su nuevo trío “The Champs” en el que le acompañan el gran organista Pat Bianchi y el batería Byron Landham.

La última vez que Ximo Tebar se subió al escenario del Café Central de Madrid fue hace 20 años, en mayo de 2003, ofreciendo siete magníficos conciertos junto a dos históricos del jazz; el genial organista Joey DeFrancesco y el gran maestro de la batería Idris Muhammad.

En memoria de Joey DeFrancesco e Idris Muhammad, The New Champs, liderado por el guitarrista español Ximo Tebar, el organista italo-americano Pat Bianchi y el baterista estadounidense Byron Landham, continúan con la fantástica colección «The Jazz Guitar Trios», aclamada por la crítica internacional de jazz en Down Beat, All About Jazz, Jazztimes, etc, con grandes organistas y bateristas como Dr. Lonnie Smith, Lou Bennett, Joey DeFrancesco, Billy Brooks e Idris Muhammad, que comenzó en 1992 con el disco «Hello Mr Bennet» [The Jazz Guitar Trio , vol. 1], grabado en 1992 en directo en el Café Populart de Madrid, con Lou Bennett e Idris Muhammad.

Tras la muerte de Lou Bennett en 1996, Tebar se asoció con el maestro organista de jazz Dr. Lonnie Smith y grabó el segundo y tercer volumen de la colección titulada «So What» [1997] y «Goes Blue» [2001] con los grandes bateristas Billy Brooks e Idris Muhammad respectivamente, y el saxofonista Lou Donaldson en «Goes Blue».

En 2002, Idris le propuso a Tebar crear el trío «The Champs» con Joey DeFrancesco, recorriendo Europa y grabando varios discos, de los cuales sólo se ha editado «The Champs» [2004].

Tras el fallecimiento de Idris Muhammad en 2014 y Joey DeFrancesco en 2022, Tebar, Bianchi y Landham, viejos amigos y colaboradores habituales de Joey e Idris, se han unido para honrar la memoria y el legado de sus admirados y queridos colegas, y para continuar ofreciendo registros de este formato tan clásico de trío de guitarra jazz con órgano y batería.

Un jazzista auténtico, innovador y creador

La crítica internacional especializada reconoce a Ximo Tebar como el creador del Son Mediterráneo. Su extensa discografía consta de discos de corte jazzístico tradicional como su estupenda colección de discos 'The Jazz Guitar Trio' y grabaciones eclécticas de jazz progresivo, fusión, funk y world music.

Su sonido mediterráneo se aprecia en discos como 'Aranzazu', 'Anís del Gnomo', 'Te Kiero con K', 'Homepage' (Wea 1998), nominado al Mejor Álbum de Jazz, en los Premios de la Música 1999 y primer disco de jazz español que sonó en las listas de éxitos, y 'Embrujado' (Omix 2003), ofreciendo una sabrosa fusión influenciada por los clásicos, el arte del virtuosismo metódico y la atrevida innovación jazzística. El resultado de su extraordinario trabajo de investigación sobre la fusión de la música mediterránea con el jazz lo ha llevado a ser distinguido como creador del «Son Mediterráneo», un sonido jazz con sabor y fragancia flamenco-mediterránea; «Jazz con sabor a mar».

Ximo es un gran conocedor de la tradición jazzística y su forma de tocar la guitarra ha sido respaldada públicamente por destacados maestros de jazz como Benny Golson y George Benson. Nunca dejó de tocar con los gigantes del jazz (Johnny Griffin, Benny Golson, Lou Donaldson, Joey DeFrancesco, el Dr. Lonnie Smith, Joe Lovano, Arturo O’Farrill, Tom Harrel, Dave Schnitter, Idris Muhammad …)

Ha participado en todos los festivales más importantes del mundo, como el propio Jazz San Javier, los festivales de Vitoria, San Sebastián, Montreux, Latín in Manhattan y Jazz at Lincoln Center NYC, entre otros muchos.

Ximo Tebar llega a Madrid también con dos nuevos discos recién editados por la discográfica estadounidense Sunnyside Records, A-Free-Kan Jazz Dance Big Band (2022), una gran producción interétnica en la que participan más de treinta músicos y bailarines de diversos países y estilos de afro-jazz, clásica, flamenco, o world music, y Celebrating Erik Satie, basado en la música del propio Erik Satie, precursor de la música minimalista en clave de jazz progresivo contemporáneo.