Singapore Airlines, junto a Mastercard, presenta sus nuevas promociones para 2024

miércoles 30 de agosto de 2023 , 09:20h

Singapore Airlines (SIA), en colaboración con Mastercard, ha presentado sus nuevas promociones de vuelo desde Barcelona para visitar los más diversos y singulares rincones del sudeste asiático, como Singapur; Manila (Filipinas); Hanoi, Da Nang o Ho Chi Minh (Vietnam); Siem Reap o Phnom Penh (Camboya), Phuket o Bangkok (Tailandia); Yakarta o Bali (Indonesia) y Kuala Lumpur (Malasia), desde 674 euros en Clase Turista, tasas incluidas.

Asimismo, con el objetivo de acercar Oceanía a los españoles, la compañía aérea también incluye entre sus vuelos promocionales destinos como Adelaida, Brisbane, Perth, Melbourne y Sídney (Australia); o Auckland y Christchurch (Nueva Zelanda) desde 1.479 euros en Clase Turista, tasas incluidas.

Gracias a estas promociones, los pasajeros podrán volar a los vibrantes paraísos del sudeste asiático, visitar la isla más grande del mundo, Australia, o descubrir la deslumbrante naturaleza de Nueva Zelanda, a bordo de una aerolínea de primer nivel, que ha sido premiada este 2023 como la mejor del mundo en los Skytrax Awards.

Con origen en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - El Prat, las tarifas promocionales de Singapore Airlines también ofrecen la posibilidad de volar en Clase Turista Premium y Clase Business desde 1.499 euros y 2.919 euros, respectivamente.

Con el fin de obtener el mejor precio posible para sus vacaciones en 2024, los viajeros ya pueden obtener sus billetes hasta el 25 de septiembre, a través de la web oficial de la aerolínea o de las agencias de viajes registradas en el canal NDC. En cuanto al período de viaje, comprende dos temporadas, dependiendo de las preferencias los pasajeros. En este sentido, se podrá elegir entre viajar entre el 15 de enero y el 21 de marzo de 2024, o entre el 7 de abril y el 15 de junio del mismo año.

Singapur, riqueza cultural, gastronómica y tecnológica

Destacada por su arquitectura única y con un patrimonio que refleja su cultura multiétnica, Singapur dispone de múltiples puntos que cautivarán al turista, como los famosos Garden By The Bay, conocidos mundialmente por su curiosa estética futurista; el icónico Marina Bay Sands, el complejo hotelero más lujoso de la región; el Jardín Botánico, patrimonio de la humanidad por la UNESCO; el pintoresco barrio de Chinatown; o el vibrante Little India.

Además, Singapur es un punto de fusión entre las cocinas de China, Malasia e India, reflejando el collage de etnias que conviven en ella. Por ello, el viajero podrá disfrutar desde propuestas gastronómicas callejeras, como los emblemáticos ‘Hawker Centres’, reconocidos por la UNESCO, hasta restaurantes de alta cocina o coctelerías, todo ello traducido en una cocina sabrosa y original.

Otro de los puntos fuertes de la ciudad es el aeropuerto de Changi, una atracción en sí misma y reconocido en múltiples ocasiones como uno de los mejores aeropuertos del mundo. Su sofisticación y sus múltiples atracciones – con más de 350 comercios, salas de cine o spa – suponen una parada obligatoria para los viajeros, pero lo más icónico del singular aeropuerto es la cascada interior de 40 metros de altura que se encuentra en Jewel, su más reciente complejo de ocio y comercio ambientado en la naturaleza.

Si el pasajero en tránsito tiene, además, una conexión entre 5,5 y 24 horas podrá disfrutar del Free Singapore Tour, un tour guiado y gratuito por la ciudad que le permitirá descubrir sus rincones más particulares y reconocidos. Para ser elegible el pasajero tendrá que escoger un tour entre tres posibles y realizar una reserva previa en la página web del aeropuerto de Changi.

Wi-Fi gratis e ilimitado a bordo, conectados en todo momento

En su afán por ofrecer la mejor experiencia posible para sus usuarios, Singapore Airlines ofrece desde el 1 de julio de este año, acceso Wi-Fi gratuito e ilimitado para los viajeros, miembros de KrisFlyer que viajen en cualquiera de sus cabinas, incluidas las Clases Turista Premium y Turista, convirtiéndose en la primera aerolínea en ofrecer este servicio. Gracias a ello, todos los pasajeros podrán estar conectados a internet a través de sus dispositivos a 10.000 kilómetros de altura.