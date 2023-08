Actividades en el distrito cultural WOW Porto en septiembre

jueves 31 de agosto de 2023 , 10:26h

La cerveza artesanal, la vendimia, el arte cinético, el chocolate caliente y la misión de salvar un museo se dan cita en septiembre en el distrito cultural WOW Porto, en Vila Nova de Gaia, para no dejar indiferente a ningún visitante.

El distrito cultural WOW Porto dentro de su programación, a lo largo del mes de septiembre, va a contar con diferentes actividades y eventos que van a hacer que la visita al complejo sea aún más entretenida. Se trata de una propuesta para todos los públicos, desde los amantes de la cultura del vino hasta los apasionados por el arte contemporáneo, pasando por los aficionados a los escape room.

Así pues, en los primeros días del mes, la cerveza artesanal y la vendimia serán las protagonistas en dos festivales especiales organizados por el distrito. A esta oferta se suma también la inmersión en el arte cinético que supone la exposición The Dynamic Eye Beyond Optical and Kinetic Art, que hasta el 30 de septiembre se puede visitar en el distrito cultural, así como la misión de salvar un museo en formato de escape room. También, para los más golosos, se abre la temporada de tomar chocolate caliente y en WOW podrán elegir de qué país de origen quieren degustarlo.

Festival Craft, degustar cerveza artesana con vistas a Oporto

Entre los días 7 y 10 de septiembre, WOW acogerá la cuarta edición del Festival Craft. En esta cita cerca de 30 productores de cerveza artesanal darán la oportunidad de degustar sus maltas a los fans de esta bebida y a los curiosos que quieran conocer un poco más sobre ella.

Además, como novedad para esta edición, el festival se celebrará en la plaza principal de WOW, permitiendo que los asistentes degusten sus cervezas mientras admiran la ciudad de Oporto de fondo. También disfrutarán de las actuaciones musicales y de la gastronomía disponible en la zona de alimentación.

La entrada al festival es gratuita, mientras que el vaso y la pulsera recargable tendrán un precio de 5€ a través de la compra anticipada y 6€ si se compran en el festival. En ambos casos serán válidos para todos los días.

"Harvest in the city”, vendimiar sin salir de la ciudad

La vendimia se traslada al centro de Vila Nova de Gaia del 8 al 10 de septiembre gracias al programa “Harvest in the city” (Vendimia en la ciudad). Este evento permitirá que en un recorrido de aproximadamente 3 horas de duración los asistentes puedan conocer cómo es una vendimia pasando por sus fases más importantes.

Así, en el Museo del Vino de WOW comenzarán la experiencia conociendo mejor todo lo que rodea a la viticultura, poniendo el foco en el proceso que atraviesa el viñedo durante todo el año, hasta llegar a la tan famosa temporada de vendimia.

Ahí se les entregará un racimo de uvas que, en la siguiente etapa del evento, el grupo depositará en un molino para pasar a la tarea del pisado de la uva, que ellos mismos tendrán que realizar. Además, para sentirse aún más en una vendimia real, estarán acompañados por músicas y aperitivos tradicionales. Tras este estadio, pasarán a las bodegas Fonseca de vino de Oporto para realizar una cata de vino y aprenderán más sobre el envejecimiento del vino.

Para realizar esta actividad hay cinco sesiones al día, comenzando a las 10h00 y con pases a las 11h30, 13h00, 14h30, 15h00, 16h00 y 17h30. El coste es de 60€ por persona y hay posibilidad de descuentos para grupos.

The Dynamic Eye: Beyond Optical and Kinetic Art, una immersion en el arte cinético

Dentro del distrito WOW Porto, y hasta el 30 de septiembre, también es posible acercarse al arte cinético y dejarse atrapar por sus formas geométricas y sus colores. Pues uno de los museos del barrio cultural, el Museo Atkinson, exhibe la exposición “The Dynamic Eye: Beyond Optical and Kinetic Art” perteneciente a la Tate Collection.

Esta muestra permite contemplar más de 100 obras de 63 artistas internacionales asociados con el arte óptico y cinético. Entre ellos se encuentran algunos de los nombres más famosos pertenecientes a esta corriente del arte como Victor Vasarely, Julio le Parc, Alexander Calder, Frank Stella, Li Yuan Chia o Jesús Sotto.

Además, entre las obras de la exposición están presentes algunas de las últimas adquisiciones de la Tate Collection: Light Room (Jena), de Otto Piene, una pieza evocadora y sensorial que sumerge literalmente al espectador en un juego de luces y sombras y Cybernetic Sculpture: Square, de Wen-Ying Tsai Tops, uno de los pioneros del arte cibernético y cinético.

El precio de la entrada a la exposición es de 15€ y también hay disponibles packs de entradas para familias (2 adultos + 2 niños) con un precio de 35€.

“Mission: Save The Museum”, el plan perfecto para los aficionados a las escape rooms

Los viernes y los sábados The Bridge Collection Museum, el museo arqueológico de WOW, lanza una misión a sus visitantes: salvar el museo. Este reto se desarrolla en el formato de una escape room y los participantes deben descubrir cuál es la pieza desaparecida de entre las que forman parte del museo, un total de más de 2.000 artefactos usados por las diferentes civilizaciones a lo largo de 9.000 años en su relación con el vino.

El juego se desarrolla con un número mínimo de ocho jugadores y un máximo de 20 personas por sesión. Además, cada sesión tiene una duración de 60 minutos en los que los participantes tienen que descubrir el enigma para dar con la clave para la eternidad, que es lo que supone esa pieza perdida. El precio de la entrada es de 20€ por persona.

Chocolate caliente de origen, un buen capricho para el otoño

Septiembre significa que el otoño está a la vuelta de la esquina y sin duda el chocolate caliente es una de las bebidas estrella para esta estación del año. Por ello, un buen plan para este mes es probar una de las últimas novedades de Vinte Vinte, la marca de chocolate de WOW Porto, su chocolate caliente de origen.

Vinte Vinte recientemente ha lanzado su propia gama de chocolate caliente en la que el cliente puede elegir el país de origen del cacao para su chocolate. También es posible elegir en qué textura se quiere consumir: líquido para beber o más espeso para degustarlo con cuchara.

Asimismo, como novedad, el chocolate caliente, al igual que todos los productos de Vinte Vinte, se puede degustar en el Vinte Vinte café del distrito WOW Porto, pero también en la tienda que la marca ha abierto recientemente en la rua das Flores, la calle comercial más bonita y concurrida de Oporto.