Qatar, un destino donde el verano no termina

jueves 31 de agosto de 2023 , 08:22h

Mientras el temido final del verano comienza a acercarse y los días empiezan a durar menos, son muchos los viajeros que planean ya su próximo destino donde poder alargar sus vacaciones de verano y seguir disfrutando del sol y las altas temperaturas. Qatar, con su clima cálido durante todo el año, es el destino perfecto para no decir adiós al buen tiempo y continuar aprovechando el mar y la arena en cualquier momento.

El país ofrece incontables planes para todo tipo de viajeros, incluyendo aventuras en las que descubrir sus impresionantes paisajes:

Un chapuzón en el mar Arábigo

Con las buenas temperaturas en Qatar es el momento ideal para sumergirse en las aguas que bañan a la península en el golfo Arábigo. En Doha, la capital ofrece diferentes posibilidades para practicar deportes acuáticos como kayak o paddle surf en la ciudad, con el impresionante skyline de modernos edificios como telón de fondo. Para quienes busquen más adrenalina, también es posible hacer un recorrido por las aguas de la capital en moto acuática, o incluso practicar kitesurf y volar sobre la costa de Doha.

Los amantes del kitesurf también encontrarán un enclave perfecto para sus aventuras en Fuwairit, al norte del país. Los vientos de la zona y la arena dorada de la playa la convierten en una localización de ensueño para este deporte, donde se celebra además una de las competiciones del campeonato mundial. Cuenta, además, con Fuwairit Kite Beach, un resort específicamente dedicado al kitesurf con todas las comodidades posibles.

Para adentrarse en el golfo de forma más tranquila, Al Thakira espera a los viajeros al norte de Doha. Los verdes manglares qatarís, uno de los paisajes más sorprendentes del país, se pueden recorrer en kayak, desde donde observar la naturaleza y fauna local que pueblan estas zonas, incluyendo flamencos o garzas entre los canales que recorren los humedales.

Aventura en el desierto

Otro de los paisajes qatarís donde disfrutar del mar Arábigo es, sorprendentemente, el desierto. El llamado Mar Interior o Khor Al Adaid, al sur de Doha, es uno de los pocos lugares del mundo donde el agua del mar se adentra en las arenas del desierto, un paraje impresionante que ofrece unas vistas únicas. Para recorrer el desierto es posible optar por un 4x4, camello o incluso boogie, hasta llegar a la costa. Para completar la aventura, nada como ver el atardecer caer sobre el horizonte acompañado del sonido de las suaves olas del mar junto a las dunas.

Relax bajo el sol

Pero además de aventura y deporte, Qatar también ofrece la posibilidad de descansar y relajarse bajo su sol siempre brillante. Sin salir de Doha, es posible encontrar impresionantes playas en las que desconectar por completo y aprovechar al máximo el verano eterno del país. Hoteles como el InterContinental Doha Beach & Spa, The St. Regis Doha, The Chedi Katara Hotel & Resort o Marsa Malaz Kempinski cuentan con algunas de las mejores playas privadas de la capital, y cerca de la ciudad, Banana Island Resort by Anantara y Hilton Salwa Beach Resort & Villas son otras de las opciones favoritas para perderse en el verano infinito de Qatar y sus aguas cristalinas.