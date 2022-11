El Castillo de Iznájar ofrece a sus visitantes la posibilidad de adentrarse de una forma muy especial

miércoles 16 de noviembre de 2022 , 08:27h

El Castillo de Iznájar (Córdoba) ofrece a sus visitantes la posibilidad de adentrarse de una forma muy especial en esta fortaleza milenaria de origen musulmán conociendo sus curiosidades, su historia y cada una de sus leyendas. El viajero deberá resolver diversos enigmas para encontrar las llaves que cierran la puerta principal de este fortín y recuperar así su ansiada libertad antes de que todo se llene de sombras. Una aventura para toda la familia que bajo el título de “Las sombras de Hisn-Ashar” mezcla el juego de rol, el Escape Room y el recorrido histórico y artístico por este monumento declarado Bien de Interés Cultural en 1993. Una forma distinta de conocer de primera mano este rincón emblemático de la villa de Iznájar.

En esta original propuesta de escapismo monumental, las puertas del Castillo de Iznájar (Hisn-Ashar en árabe) se cerrarán dejando en su interior a un mínimo de ocho personas que contarán con sesenta minutos para escapar si son capaces de resolver las pistas y acertijos que tienen a su alcance.

Adentrándose en los dominios del castillo y explorándolo a fondo el jugador se enfrenta a distintos enigmas centrados en los versos de Rafael Alberti, la leyenda de la “Cueva de la Reina”, en el día a día de una fortaleza medieval o en la vida de la sociedad del medievo (artesanos, agricultores, señores y caballeros) o en las luchas entre musulmanes y cristianos que no solo le hacen avanzar hacia la salida sino que también permiten conocer esta joya monumental de una forma divertida que al fin y al cabo es el objetivo que se busca desde la empresa de servicios culturales y turísticos, Isnaxar, creadores de este viaje en el tiempo. No en vano su muralla almenada, sus torres, las mazmorras, sus aljibes, la sala de exposiciones o el patio de armas, etc. datan del siglo VIII y a lo largo de su existencia han vivido tiempos convulsos, remodelaciones, incendios, reconstrucciones, etc. hasta que el Ayuntamiento de Iznájar decidió comprar definitivamente este fortín para conservarlo como parte del patrimonio local en 2007 y habilitarlo para visitas turísticas.

Tanto a través de este juego como en su recorrido por libre, la visita permite a toda la familia descubrir cada uno de los rincones de este conjunto arquitectónico que de forma estratégica se alza sobre el maravilloso Barrio de La Villa de Iznájar. Gracias a esta situación privilegiada ofrece unas espectaculares vistas del blanco casco antiguo, de la iglesia, y más allá, los infinitos campos de olivos, las estribaciones de las Sierras de la Subbética Cordobesa al mismo tiempo que se disfruta de uno de atardeceres más bellos del interior de Andalucía viendo cómo el ocaso del sol se pone sobre el emblemático Lago de Andalucía, el embalse más grande de toda la comunidad andaluza, tiñendo de dorado campos, agua y pueblo.

Si bien las visitas por libre tienen un acceso mucho más amplio, embarcarse en “Las sombras de Hisn-Ashar” es realizar un viaje en el tiempo que no está disponible todos los días. Por ello, si estamos interesados en vivir esta experiencia tendremos que estar atentos a las redes sociales del Castillo de Iznájar o a la web (www.isnaxar.com) para conocer las próximas fechas y reservar lo antes posible nuestra plaza.