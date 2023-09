Éxitos y nuevas producciones protagonizan la temporada de musicales en Madrid

lunes 04 de septiembre de 2023 , 08:08h

Mamma Mía y Matilda seguirán conquistando al público al menos una temporada más, y Book of Mormon y Chicago se estrenan como las nuevas sensaciones en los teatros musicales madrileños.

Hace más de una década el boom de los musicales en Madrid parecía para muchos una fiebre pasajera. El tiempo ha demostrado todo lo contrario. La demanda del público es cada vez mayor. El éxito de los musicales no es casual, es consecuencia de producciones tan cuidadas y aclamadas como las que ofrece SOM Produce en teatros icónicos de la capital como el Teatro Rialto, el Teatro Calderón, el Nuevo Teatro Alcalá o el Teatro Apolo:

MAMMA MIA! EL MUSICAL – Teatro Rialto

El temporada pasada estaba en boca de todos y arrasó. Para este curso, Mamma Mia! se plantea un reto complicado: ser aún más espectacular. Su protagonista, Donna, madre soltera e independiente, es dueña de un hotelito en una idílica isla griega. Allí ha criado sola a Sophie, que va a casarse. La joven, sin decir nada a nadie, decide invitar a los tres hombres que pasaron por la vida de su madre, con el fin de que su verdadero padre le acompañe al altar. Donna por su parte, invita a dos amigas de la infancia. El reencuentro del grupo te hará reír y emocionarte a partes iguales.

MATILDA, EL MUSICAL – Nuevo Teatro Alcalá

Como la opción ideal para introducir a los más pequeños en el apasionante mundo de los musicales, Matilda lleva meses más de un año encandilando a todo aquel que lo ve. Basado en la novela de Roald Dahl, es uno de los más premiados musicales contemporáneos y lleva representándose con gran éxito diez años en Londres y seis en Broadway. Ganador de más de 90 premios internacionales, incluidos 24 al Mejor Musical cuenta con 7 Premios Olivier, 4 Tony Awards, y 5 Drama Desk Awards entre otros, que lo convierten en uno de los musicales más premiados del sector. Matilda es una obra llena de sentimientos, emoción y de humor, con una banda sonora compuesta de maravillosas canciones que potencian la fuerza y delicadeza de su historia y con unas coreografías increíbles que funcionan con la precisión de una maquinaria perfecta.

THE BOOK OF MORMON – Teatro Calderón

Aunque su estreno en Madrid tendrá lugar el 6 de octubre, The Book of Mormon ya está en boca de todos como la gran comedia musical de referencia que triunfa en Broadway desde hace 12 años y en Londres desde hace 10, y sus entradas ya están a la venta. De los creadores de South Park – Trey Parker y Matt Stone- y Robert Lopez, compositor de grandes éxitos como Coco y Frozen, ha sido multipremiado con 9 Tony (incluido Mejor Musical), 4 Olivier y con más de 9 millones de espectadores . Con una banda sonora magistral, unido a un altísimo nivel de interpretación y danza, The Book of Mormon es uno de los musicales más sorprendentes y divertidos hasta la fecha. Las críticas lo avalan, considerado “el musical más atrevido, salvaje y divertido hasta la fecha”, “el mejor musical del siglo” “una noche de carcajadas sin paliativos” o “indecentemente divertida”.

CHICAGO – Teatro Apolo

Un clásico entre los musicales que el público ya reclamaba poder disfrutar en Madrid. Chicago copará la cartelera del Teatro Apolo a partir del mes de octubre, pero sus entradas ya están disponibles. Un clásico de Broadway, una excitante historia sobre avaricia, asesinato y el mundo del espectáculo, repleta de éxitos como «All That Jazz» y «Razzle Dazzle». Ambientada en medio de la extravagante decadencia de los años 20, Chicago cuenta la historia de Roxie Hart, ama de casa y bailarina de un club nocturno, que asesina con malicia a su amante cuando él amenaza con abandonarla. Desesperada por evitar la condena, Roxie engaña al público, a los medios de comunicación y a su compañera de celda y rival, Velma Kelly; y contrata al abogado más habilidoso de la ciudad de Chicago, Billy Flynn. Este famoso abogado convertirá su premeditado crimen en una cortina de humo de titulares sensacionalistas del estilo de los que se pueden leer hoy en las revistas periódicos de escándalos.