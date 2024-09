Sandy y Danny vuelven al Teatro Apolo

lunes 30 de septiembre de 2024 , 10:26h

Grease estará en el Teatro Apolo (Madrid) durante 10 semanas para celebrar el 50 aniversario del musical y despedirse del público de Madrid, tras una larga y exitosa gira.

Los inmortales Dany Zuko y Sandy Olsson vuelven para cantar y bailar junto al resto de los personajes una serie de canciones que ya están en la memoria colectiva de los amantes a los musicales y, ¡cómo no!, al cine, donde fueron Olivia Newton-John y John Travolta los encargados de dar vida a los enamorados …

En 2021, con motivo del 50 aniversario de su estreno original en Chicago, SOM Produce (productora de otros grandes éxitos como Billy Elliot, Mamma Mía, The Book of Mormon, etc), puso en marcha una nueva producción de Grease que, tras 3 años de gran éxito tanto en Madrid como en su gira por las principales ciudades de España, regresa a la capital con sus impresionantes coreografías, divertido vestuario y novedosa escenografía, además de un elenco de primer nivel, al que se une Adrián Lastra en el papel de Vince Fontaine.

¿Quién no ha bailado alguna vez al ritmo de temazos como You are the one that i want o Greased Lighnin’ o ha vivido un amor de verano como el Danny y Sandy?

Pues ahora tiene la ocasión de volverlo a rememorar o de echar lánguidas miradas de amor a su pareja mientras se mueve en las butacas cuando escucha alguna de las canciones que en su momento bailó sin ningún pudor o coreó en el cine (aunque fuese en inglés macarrónico y lamentable)…

Para esta reposición, además de más brillantina y más luces de neón, se cuenta con Adrián Lastra en el papel de Vince Fontaine, el maestro de ceremonias de esta fiesta roquera, un actor ya experimentado en musicales, como 40, el musical, Más de 100 mentiras, Hoy no me puedo levantar y Billy Elliot.

Por otro lado, QUIQUE NIZA se pone en la piel del chuleta y malo, pero menos, DANNY ZUKO

Nacido en Madrid en el año 2003, comenzó su formación artística a los 5 años con el actor Lucas Trapaza. Debutó en la Gran Vía madrileña con tan solo 10 años en la producción de SOM Produce “Sonrisas Y Lágrimas, El Musical”.

Mientras MIA LARDNER se convierte en la dulce y algo ñoña SANDY OLSSON

Realiza sus estudios en el Institut del Teatre de Barcelona dónde finaliza sus seis años de conservatorio especializada en danza clásica.

El resto del elenco lo componen Isabel Pera como Rizzo, Marc Ribalta como Kenickie, Sònia Vallverdú, Miguel Millán, Laura Miguel, Pau Gimeno, Paula Domínguez, Aleix María, Rocío Serrato, Christian Velert, Alba Samitier, Carmen Bravo, Silvia Cordero, Amanda Palomino, Pau Zeis, Diego de Domingo, Fernando Rois, Arturo Fajardo, Daniel Mena Mújica, Alicia Santos, Nerea González, Pablo Bravo, Sergi Boix y Carlos Solano.

Esta nueva producción de GREASE, El Musical, edición 50 aniversario, cuenta con dirección de David Serrano, dirección musical de Joan Miquel Pérez, coreografías de Toni Espinosa, escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda, luces de Juanjo Llorens, sonido de Gastón Briski y vestuario de Ana Llena.

Solo queda decir y repetir que son diez semanas las que GREASE estará en Madrid antes de echar definitivamente (o casi) el telón hasta otra ocasión…

Así que por una vez llenémonos de brillantina y saltemos como esos adolescentes de la Escuela Rydell …